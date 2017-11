LA DÉCOLONISATION ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE

Plus d’un demi-siècle après avoir conquis leurs indépendances, les habitants des Etats de l’Afrique noire française croupissent toujours dans la pauvreté et la misère. Cette situation résulte du fait que l’ancienne métropole, en leur délaissant le champ politique, a conservé le pouvoir économique grâce à des artifices savants qu’elle a mis en place. Certains pères de l’indépendance avaient compris, avec lucidité, que sans indépendance économique, l’indépendance politique n’est qu’un vain mot.

Joubert Nouafo, diplômé du Centre des Hautes Etudes de Marketing et Stratégies de Paris, a été directeur des études au Centre national du commerce extérieur du Cameroun et directeur général adjoint de la banque OMNIFINANCE à Abijan. Depuis, il a créé une banque d’affaires.

CINQUANTE-SIX ANS APRÈS, QUE RESTE-T-IL DE PATRICE EMERY LUMUMBA ?

Le combat pour libérer le Congo commença d’une façon très atypique vu le contexte colonial. Les Indigènes n’avaient pas droit à une organisation politique ou syndicale ; les leaders politiques devaient se réunir et agir dans la plus grande discrétion. Pour Lumumba, la formation du MNC marqua le point crucial de sa politique sur le territoire congolais. Sa stature et sa posture d’homme politique et d’Etat marquèrent le début de son calvaire, le conduisant en prison puis à la mort dans des circonstances peu claires…

Venant Fali Ngalikpima, né à Alba (RDC) en 1939, est médecin chirurgien spécialiste. Auteur de plusieurs ouvrages, il vit à ce jour à Aix-en-Provence.

