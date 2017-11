La Chine, amie de Sassou Nguesso ou amie du Peuple congolais ? Par Rigobert OSSEBI

Une alerte est parvenue à congo-liberty.com, il y a quelques jours, sans grande précision « Sur invitation d’une société chinoise, dont le nom n’a pas été communiqué, une délégation congolaise devait se rendre en Chine, ce samedi 25 novembre, en vue de négocier avec son partenaire, l’achat de toute la dette congolaise. Officieusement, cette délégation procédera par le rapatriement des capitaux congolais auprès des banques chinoises via cette société écran. »

Pour ceux qui avaient suivi le bras de fer entre Denis Sassou Nguesso et les Fonds Vautours, il était évident que pour le dictateur, avide, la tentation pourrait être grande de retourner la situation financièrement catastrophique du Congo, complètement à son profit.

Rappelons que les Fonds Vautours sont des financiers qui rachètent des créances privées (d’entreprises ou de compagnies bancaires ou d’assurances) dont les chances de recouvrement sont moindres du fait de certaines difficultés – cessation de paiement ou gouvernants criminels comme ceux du Congo. L’acquisition tourne alors autour de 5% de sa valeur officiellement reconnue. Pour une dette exigible de 100 millions, 5 millions seulement serviront à l’acheter. Ainsi avaient procédé les Kensington et Hemisphere et quelques autres à l’encontre du Congo…

En s’inspirant du business modèle de ces Fonds Vautours anglo-saxons, les fauves congolais qui ont amassé des fortunes colossales en Chine, peuvent acheter au travers d’un Fonds d’investissement, qu’ils vont contrôler, l’immense dette qu’ils (les Nguesso) ont contractée auprès d’entreprises chinoises ainsi qu’auprès de traders pétroliers. Cumulée cette dernière atteindrait les 5 milliards de dollars.

Une décote de 95% serait hors de question, mais 20 à 30% serait dans le domaine du possible. Même pour un pourcentage moindre, la famille Nguesso y trouverait un grand intérêt : celui de libérer son pactole mal acquis et surtout de le blanchir… En restant encore au pouvoir, ils négocieront en leur faveur des intérêts de retard consistants. Renversés, ils nuiront aux activités de leurs successeurs.

La dette congolaise est une bombe.

Le trésor de guerre colossal des Nguesso en est une autre.

Détenir les deux est l’assurance pour Denis Sassou Nguesso ou ses successeurs de conserver une incroyable capacité de nuisance et de toujours contrôler l’avenir du pays. Certes le serpent devra mordre sa queue, dans certains pays, à cause de législations favorables aux Etats récalcitrants dont le dictateur avait encouragé l’adoption (exemple Loi Sapin 2 Art 24) ; les gros dossiers, bénéficiant de garanties pétrolières, ne devraient pas être concernés….

Pour mettre à terre un pays, l’arme financière est tout aussi puissante que la force armée…

L’autre dimension importante à souligner est le peu d’informations que l’on peut avoir sur les partenaires chinois du gang mafieux congolais : ceux qui ont bénéficié des contrats du ministère des Grands Travaux de Jean-Jacques Bouya et ceux qui seront dans cette boucle de rachat de la dette congolaise.

Mais il n’en sera pas toujours ainsi….

Dans l’Observateur économique du 21ème siècle publié en Chine le 1er août 2017, il est question de deux entrepreneurs chinois, Wang Lijun et Guo Yongxin, dirigeants de la Société Zhengwei Technique Congo (par la suite Zhebgwei) établie au Congo dès 1997 ; cette dernière est une entreprise de BTP filiale de la WIETC .L’interview avait été réalisée à Brazzaville par le reporter en chef Zhao Yi Ning. Selon le site Pairault.fr qui a assuré la traduction : « Ces deux entrepreneurs donnent une autre image de l’entreprise chinoise en Afrique. La Zhengwei s’apparenterait plutôt à une grosse PME dont les responsables seraient à la recherche de « bons coups ». Il ne semble pas y avoir de stratégie de groupe comme pour la CHEC, mais plutôt la recherche d’aubaines, de coups de chance dont les rapports exaltent l’importance…. Ces interviews nous apprennent aussi que le siège de la délégation de l’Union européenne au Congo-Brazzaville a été confié à la Zhengwei…. »

Pour Wang Lijun, le directeur général de Zhengwei, leur entreprise est arrivée parmi les premières sociétés chinoises. Dès 2001, la Société Zhengwei Technique Congo a été immatriculée au registre du commerce de Brazzaville. Cette dernière peut revendiquer d’avoir réalisé « environ 70 projets petits et grands dont l’aéroport de Maya-Maya, le stade de Pointe Noire, 815 logements à Brazzaville, des logements sociaux à Owando, l’immeuble pour les bureaux du Centre national de la statistique et des études économiques, ainsi que des écoles et des hôpitaux.… Nous avons obtenu en 2014 un chantier de logements dans le quartier Mpila, c’est en cours, mais ce n’est pas très important, la surface totale à construire est de 90.000 m2, en tout il y a 58 bâtiments. Il s’agit de la reconstruction de logements sociaux après l’incendie de 2012, le contrat est de 110 millions de dollars. La fin est proche. »

Egalement récemment « la Banque mondiale a versé 190 millions de dollars au Congo-Brazzaville, dont 120 millions de dollars pour l’amélioration du logement dans les zones de bidonvilles (sic) ; 70 millions de dollars sont prévus pour la rénovation des établissements d’enseignement. »

« Question : Comment avez-vous fait pour emporter plus d’une septantaine de projets ?

Réponse : Toutes ces années, les chantiers routiers ont été confiés à la CSCEC et ç ka CRBC, les chantiers pour les stades et des logements nous ont été attribués. C’est devenu une sorte d’habitude. C’est parce que nous fait une excellente impression que nous avons pu obtenir autant de chantiers au cours des vingt dernières années… »

A la Rédaction de Congo-Liberty, nous osons penser « qu’excellente impression » pourrait bien rimer avec corruption du décideur Jean-Jacques Bouya qui est devenu l’un des hommes les plus riches du Congo en attribuant des marchés de construction sans aucun appel d’offres internationales… !

Plus étonnant encore :

« Question : Les règlements pour la majorité de vos chantiers se font-ils régulièrement ou bien y a-t-il des arriérés ?

Réponse Wang Lijun : Il y en a et même beaucoup. Nous sommes très touchés par les arriérés de paiement ; c’est à cause des chantiers devant être réglés au comptant ; quand c’est un projet dans le cadre d’un accord, les retards sont nettement moins importants. Le problème des arriérés au Congo-Brazzaville a commencé en 2015 avec les chantiers pour les Jeux africains. A partir de 2014, les cours du pétrole ont chuté ; or les travaux pour les Jeux africains avaient commencé depuis plusieurs années. Quand nous avons obtenu des chantiers pour les Jeux, les cours du pétrole étaient au plus haut, le gouvernement avait donc de l’argent. A la fin des Jeux, le gouvernement n’avait vraiment plus d’argent. Nous avons participé à la construction des logements des athlètes, du centre d’affaires et des hôtels ; c’était un contrat de 180 millions de dollars et aujourd’hui nous n’avons été payés que de 30%. Beaucoup de chantiers ont des arriérés, si on les ajoute, en tout ce sont 300 millions de dollars d’arriérés.

Question : 300 millions de dollars d’arriérés, ce n’est pas rien pour une entreprise.

Réponse Wang : Les entreprises d’Etat forment une grande famille, mais nous à la Zhengwei avons des contraintes quasiment infrangibles. Les machines et le matériel ont été achetés, les salaires peuvent être payés en retard, le reste ce sont nos bénéfices et nos fonds pour nous développer. Cet argent est presque comme notre patrimoine personnel, aussi la situation est très difficile. A l’heure actuelle nous avons plus de 400 salariés, chaque jour cela coûte plus de 300 000 yuans (30.000 euros). Dans le même temps, le gouvernement congolais doit près de deux milliards de dollars, dont 1,7-1,8 milliards de dollars à des entreprises chinoises….

Question : Comment comparez-vous vos difficultés actuelles avec celles rencontrées à vos début sur ce marché ?

Réponse Guo Yonxin : Je dirai qu’il s’agit de difficultés de types différents. Aujourd’hui, nous avons tissé des liens personnels et accumulé des ressources, nous travaillons dorénavant sans précipitation, nous sommes pleins d’énergie. Les difficultés financières sont un problème que rencontrent toutes les entreprises. D’une manière générale, notre situation est bien meilleure que quand nous avons commencé……Nous sommes l’entreprise arrivée la plus tôt, durant tout ce temps nous avons bâti un royaume (l’expression employée en chinois est très forte, elle signifie « conquérir le pouvoir d’Etat »).

Plus étonnant encore Zhengwei a construit l’immeuble des bureaux de la représentation de l’Union Européenne à Brazzaville. La supervision en a été confiée à COEM de Marco Villa. Lorsque l’on connait son passif concernant ECair, on comprend un peu plus le silence de la diplomatie européenne, dirigée par Madame Federica Mogherini, et celui de Madame Saskia de Lang concernant les exactions du pouvoir congolais.

L’Union Européenne ainsi que la France ne sont pas très en pointe dans la lutte contre la corruption. Dans l’industrie extractive ENI commence à peine à être inquiété notamment pour ses opérations au Congo….

En Chine, le président Xi Jinping a lancé une opération « mains propres » dans son propre parti. Cette lutte contre la corruption fait trembler les 80 millions de membres du Parti communiste chinois. Des milliardaires chinois ont été condamnés à mort .

https://actu.orange.fr/monde/videos/lutte-contre-la-corruption-en-chine-des-milliardaires-executes-pour-l-exemple-VID0000001vY21.html

Le Congo est un pays frère qui dès 1960 avait énormément contribué à la reconnaissance de la Chine. Cette dernière ne peut accepter que son territoire constitue une base arrière d’une corruption internationale touchant un pays ami et frère comme le Congo. Les Nguesso et les Bouya passeront à la trappe de l’histoire.

Cette opération de rachat de la dette des entreprises chinoises constituera un test déterminant pour cette amitié. En la laissant aller à son terme, au bénéfice de malfaiteurs congolais et de leurs complices, la Chine choisira le camp des Nguesso ; le peuple congolais et l’Afrique toute entière ne lui pardonneront pas… !

Rigobert Ossebi

Diffusé le 26 novembre 2017, par www.congo-liberty.com

