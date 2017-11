Comment s’organise l’escroquerie des Africains au 5ème sommet Union européenne-Afrique en Côte d’Ivoire ? Par Lucien PAMBOU

Pourquoi l’Afrique reste-elle toujours esclave et très peu sûre d’elle-même ?

Macron se rend en Côte d’Ivoire en passant par le Burkina Faso et en terminant sa visite au Ghana. Il participe au sommet de l’Union africaine et de l’Union européenne pour asseoir un peu plus la domination du monde occidental et surtout français sur un continent dont la plupart des dirigeants sont des gérontes et qui ont beaucoup de mal à concevoir l’alternance politique. Certains de ces responsables politiques ont été élus avec des contestations de victoire à la clef, c’est le cas de Denis Sassou Nguesso au Congo dont certains opposants estiment qu’il a volé la victoire au Général Mokoko en tripatouillant les résultats. C’est le cas de Bongo au Gabon dont la victoire est contestée par Ping. C’est aussi le cas de Mugabe au Zimbabwe qui, après de nombreuses décennies, vient d’être déposé par l’armée. En Angola, Dos Santos, au pouvoir depuis 1979, a choisi une autre voie : quitter le pouvoir en douceur. L’alternance a du mal à exister en Afrique car les populations africaines ont les dirigeants qu’ils méritent et qu’elles ne demandent, ni à la France ni au monde occidental, de les aider à se débarrasser de leurs dirigeants gérontes. La France, ainsi que les autres pays de l’Union européenne, défendent leurs intérêts économiques en pompant les sous-sols africains de leurs minerais. Les Occidentaux savent (et ce sera le cas en Côte d’Ivoire) que les Africains n’ont ni compétence scientifique et technique de haut niveau, ni influence politique réelle pour pouvoir exister tous seuls. Le sommet de Côte d’Ivoire vise à renforcer ces éléments de domination et de pouvoir sur les 54 Etats membres de l’Union africaine, incapables de travailler entre eux dans les domaines aussi multiples que ceux de la bonne gouvernance politique, des échanges commerciaux approfondis, de la valorisation des minces résultats en matière de production industrielle entre pays, même si le milliardaire nigérian, Dangote, fait beaucoup pour implanter ses cimenteries en Afrique (mais il est intéressant de regarder le management et les équipes exécutives de Dangote, on trouve très peu d’Africains. C’est ainsi). Revenons à l’essentiel.

Le sommet Union africaine-Union européenne est un marché de dupes qui valorise les positions des dirigeants politiques africains et occidentaux en mettant de côté le développement global des pays africains.

La base juridique des relations entre l’Union africaine et l’Union européenne repose sur l’article 217 qui fonde les relations entre l’UE et ses accords commerciaux avec l’Union africaine. Ces accords sont d’abord des accords de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la communauté européenne. Ces accords qualifiés de conventions de Lomé 1 à 4 (1975 à 2000) ont favorisé l’accès des 78 pays appartenant au groupe ACP au marché européen pour 99,5% de leurs produits. Accords en trompe l’œil car la plupart des entreprises exportatrices en Afrique sont des filiales de multinationales européennes : première escroquerie. Deuxième escroquerie : les conventions de Lomé ont été remplacées par l’accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 pour une validité de 20 ans. L’accord de Cotonou met l’accent sur une notion de partenariat, sur les notions d’éradication de la pauvreté et d’intégration davantage des pays ACP dans l’économie mondiale. Cet accord ACP-UE a été plus approfondi au Sommet de Lisbonne en décembre 2007 en insistant sur les questions d’intérêt politique commun, sur les défis mondiaux tels que les migrations, le changement climatique, la paix et la sécurité et l’approfondissement centré sur les personnes garantissant la participation de la société civile.

Que valent ces nouvelles dispositions ? Elles permettent à l’Union européenne de trouver dans les pays africains des acteurs passifs accommodant qui les accompagnent dans l’universalisation des objectifs choisis par la politique européenne vis-à-vis de la Chine, du Japon et des Etats-Unis. Pour réaliser ces objectifs, les Européens en avril 2014 ont approfondi la stratégie commune Afrique-UE en y intégrant des thématiques nouvelles comme le développement et croissance durables, l’intégration continentale, les questions mondiales et celles de l’émergence. Dans ce cadre nouveau, la science, la technologie et l’innovation sont des facteurs importants. Où se trouvent ces éléments stratégiques ? En Europe et non en Afrique. De plus, pour des raisons de limitation des migrations, les différents pays de l’Union européenne, dont la France, émettent des conditions draconiennes d’obtention des visas pour les chercheurs africains. A partir de 2014, la problématique de la lutte contre la migration clandestine et la traite des êtres humains est annoncée. Les résultats actuels et la traite des Noirs en Libye montrent qu’il y a du chemin à faire. En novembre 2015 l’Union européenne et l’Afrique ont organisé un sommet à La Valette (Malte) pour lutter contre les migrations clandestines. Ce sommet a favorisé le lancement du fonds fiduciaire d’urgence de l’union européenne pour l’Afrique d’un montant de 1,8 milliards d’euros. Les financements à long terme attendent toujours, même si la commission de l’Union européenne a annoncé la création en septembre 2016 d’un plan d’investissement extérieur européen pour le développement durable.

Comment s’organise l’escroquerie politique et pratique du 5ième sommet Union européenne-Afrique en Côte d’Ivoire ?

Au cours de ce sommet les problèmes sécuritaires seront mis forcément en avant et, depuis 2011, l’Union européenne a adopté une stratégie de sécurité et de développement au Sahel. C’est la première approche intégrée qui vise à faire converger politique sécuritaire et développement. Cette politique, en fonction de ses difficultés, a été reformulée en 2015 en intégrant les problématiques de la sécurité des Etats, la porosité de leurs frontières, la permanence de la présence des groupes armés tels que Boko Haram, Aqmi, Mujao, Ansar Dine, Al Mourabitoun, Isil/Daesh. Les pays concernés sont la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso. Il s’agit de contrôler les frontières et d’apporter des réponses à une jeunesse touchée par le chômage et la déscolarisation et qui survit grâce aux revenus tirés du trafic de drogue et du commerce illicite des cigarettes et de la vente des armes. L’Europe sait que l’Afrique n’a pas les moyens de sa politique sécuritaire et encore moins de valorisation de la jeunesse mais il y a fort à parier que l’accent sera mis sur la jeunesse comme moyen de développement économique d’une Afrique qui a beaucoup de mal à exister par elle-même, excepté dans le cadre des grandes déclarations comme celle de l’agenda 2063 qui est un plan endogène de l’Afrique initié par l’Union africaine pour la transformation structurelle de l’Afrique sur la base d’un cadre stratégique commun pour une croissance inclusive et un développement durable. Quand on parcourt les sept aspirations de l’agenda 2063, on y trouve des déclarations de principe (un continent en paix et en sécurité, un continent intégré, un continent dont le développement est axé sur les populations -jeunes, femmes, bien être des enfants, etc.-, création d’une zone de libre-échange continental, fonds monétaire africain 2013, Banque centrale africaine 2028-2034).

Rien sur l’industrialisation, rien sur la coopération industrielle des Africains entre eux, rien sur une agriculture innovante prospère capable de nourrir les populations mais tout pour des relations commerciales au profit des Européens. Les Africains qui ne savent pas négocier, même en situation de faiblesse, vont applaudir à Abidjan leurs partenaires européens. Les Africains restent esclaves du modèle idéologique du marché après l’avoir été pour le tout Etat pour certains pays comme le Congo, la Guinée ou le Bénin au cours du régime politique socialiste. Les investisseurs privés seront dans les coulisses de l’hôtel Sofitel Ivoire pour signer des contrats avec les dirigeants des Etats africains sans que ces contrats intègrent une réflexion sur l’aménagement du territoire et le développement global des pays d’Afrique noire.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 27 novembre 2017, par www.congo-liberty.com

