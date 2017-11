L’IDC-FROCAD dénonce les violences et arrestations arbitraires suite à la marche du 27 novembre 2017 à Brazzaville

*****************************************************************************

Preuve matérielle éloquente d’une justice congolaise aux ordres

Transcription d’une conversation ayant eu lieu au parquet de Oko Ngakala.

“Juge Ngombo: Asseyez vous Monsieur Makaya! Comment vous allez?

Paulin Makaya: Je me porte bien, merci.

Juge Ngombo: Dites-moi, pourquoi faites vous ce choix, vous préférez rester en prison?

Paulin Makaya: Vos questions me surprennent, quoi vous n’êtes plus magistrat, vous faites maintenant la politique?

Juge Ngombo: je vous parle en tant que grand frère, pourquoi vous refusez de travailler avec le chef de l’Etat.

Hum, Monsieur Makaya,vous ne voulez pas retrouver votre liberté?

Paulin Makaya: Quel est le rapport avec la mascarade pour laquelle vous m’avez convoqué?

Je sais me débrouiller depuis ma jeunesse. Renseignez vous, je sais comment on travaille de l’argent. Je sais comment on achète une voiture, je ne fais pas la politique pour les biens matériels. C’est du périssable!

Je mène ce combat depuis 1990 et ma politique je l’ai construite sur la probité morale.

Vous êtes des juges militants, des snipers avec des fusils à laser pointés sur les prisonniers politiques. Vous défendez vos voitures noires, vos maisons et vos postes alors que les congolais sont dans la misère.

Est ce que vous êtes fiers de vous Monsieur le juge? Quel genre d’homme êtes-vous?

Donc pour vous c’est ça la justice, faire la volonté d’un homme?

[En colère, le juge Ngombo se lève avec l’air intimidant, Paulin Makaya se lève aussi, encore un peu, ils auraient échangé plus que des mots]

Paulin Makaya: [ En colère]

Et alors, vous croyez que vous pouvez m’intimider vous? Qu’est ce que ça veut dire ça? Laissez nous faire la politique et faites votre boulot, de quoi avez vous peur? Pourquoi vous placez vous en rempart entre le PCT et nous? Sachez que je suis prêt à rester en prison pour mes convictions.

[Alerte dans le bâtiment]”

Voilà comment un petit juge barbare et régicide, téléguidé par le tyran sanguinaire, se fait recadrer par un leader politique digne de ce nom et qui non seulement a le courage de ses convictions, mais qui n’a jamais voulu manger de ce plat rance et indigeste de la corruption. On peut dès lors se convaincre du fait que Paulin Makaya n’est nullement mû par la vile intention de se faire circonvenir pour des richesses terrestres, car il n’est guère sage de vendre sa conscience et son âme au diable! En effet, on peut apprécier à sa juste valeur l’esprit farouche de Paulin Makaya caractérisé par cette levée de bouclier suivie d’une volée de bois vert magistralement administrée et bien méritée! Il aura réussi à rabattre le caquet à un juge corrompu et impudent. Bien évidemment, ce magistrat de pacotille aura eu de quoi s’en souvenir toute sa vie.

En outre, il ne nous a pas échappé que le role du magistrat est de promouvoir des valeurs et une déontologie qui fondent son identité de magistrat. C’est pourquoi il convient de souligner que cet incident incongru et lamentable de la part d’un juge est d’une gravité telle qu’il fournit la preuve probante que la justice congolaise a perdu la notion sacrée d’indépendance qui non seulement est le ferment de sa crédibilité, mais constitue surtout le fondement de la séparation des pouvoirs. Il sied cependent d’affirmer qu’il ne saurait y avoir d’État de droit si les magistrats battent en brèche le droit, en raison du fait qu’ils sont inféodés au pouvoir exécutif. Nous avons cependant l’illustration d’une justice défaillante et à la dérive. C’est un véritable sacrilège que de voir des magistrats ne pas oeuvrer à garantir la justice sinon l’Etat de droit! A l’évidence, quand l’Etat de droit va à vau-l’eau, c’est tout le pays qui sombre dans l’anarchie. Il est donc aisé de comprendre, en revanche, que cet état de fait n’aide nullement au respect de l’autorité judiciaire, car il lèse en même temps la justice.

En somme, on ne saurait estimer l’importance de l’institution judiciaire dans un système démocratique, mais au Congo-Brazzaville on est réduit à déplorer cette image nauséabonde et pitoyable tant elle est littéralement dévoyée, corrompue et emportée par la dérive ethnocratique pouvoir. On peut dès lors comprendre que la confiance des citoyens en cette justice ethnicisée se trouve ainsi corrodée. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’est plus au service des citoyens, mais aux ordres d’un pouvoir criminogène et liberticide. Il ne peut en être autrement quand on se retrouve en face d’un juge qui affiche ostensiblement son manque de déontologie, son mépris du droit, son impartialité et surtout son esprit partisan. L’institution judiciaire est donc à l’image de ce qu’est devenu le Congo-Brazzaville ; une république bananière dans laquelle l’Etat de droit est inexistant. Dans ces conditions, le citoyen lambda ne peut faire confiance à la justice encore moins au magistrat sinon que celui-ci ne mérite que du mépris.

René MAVOUNGOU PAMBOU

Activiste politique et combattant de la liberté

