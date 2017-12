INTERVIEW DE L’ESPRIT DU GOUROU : Les raisons de l’échec de la campagne anti-Sassou ; Le général Mokoko espoir du peuple congolais ; Hommage aux martyrs et à Régis Batola ; Non au tribalisme et au Dialogue avec Sassou…

L’esprit du Gourou est le nom de combattant de notre jeune activiste congolais qui nous a accordé cette interview. Entreprenant, dynamique et offensif sur les questions relatives à la libération du Congo-Brazzaville, il dénonce Parfait Kolelas, Tsaty-Mabiala et d’autres politi-ventre d’avoir sabordé les efforts des Congolais pour chasser Sassou-NGuesso du pouvoir. Soutien indéfectible du Général Mokoko, il appelle à sa libération pour le hisser au pouvoir, et exhorte les femmes à prendre toutes leurs responsabilités dans la libération du pays.

