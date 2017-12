ACSCB – PHOTOS ET DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES AUX ORPHELINS VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) lançait le 11 septembre 2017 un appel aux dons pour l’achat de kits de scolaires en faveur des enfants orphelins victimes de la guerre du Pool.

L’ACSCB-Le Congo Solidaire est très heureuse et honorée d’annoncer à tous les donateurs que la distribution des 200 kits scolaires s’est faite dans des circonscriptions les Diocèse de Kinkala (Pool) et de Nkayi (Bouenza) par notre partenaire CARITAS-CONGO.

Nos remerciements s’adressent particulièrement à tous les donateurs membres de la diaspora congolaise (USA, CANADA,FRANCE,ROYAUME-UNIS…) , ainsi qu’à toutes les équipes de notre partenaire CARITAS-CONGO sans qui cette campagne de solidarité n’aurait pu se réaliser, car en charge de l’identification des enfants bénéficiaires et de la distribution desdits kits scolaires.

L’ACSCB-Le Congo Solidaire rappelle qu’à l’issue de ce Projet, 200 enfants ont été récipiendaires d’un kit scolaire selon leur tranche d’ages constitué des éléments ci-dessous :

Dans la photo qui illustre ce texte ,chacun de nous pourra lire et apprécier dans les sourires de ces enfants orphelins, le bonheur qu’ils éprouvent à serrer dans leurs bras leur précieux cadeau. Nous pouvons tous être fiers de cette première action caritative.

Tout cela doit inciter la Diaspora congolaise à plus de mobilisation et plus encore de générosité. Nous pourrions faire plus pour soulager nos frères et sœurs de la misère à laquelle ils ont été condamnés.

SOLIDAIRES, NOUS CONSTRUIRONS LE CONGO DE DEMAIN

Fait à Paris, le 06 décembre 2017

Andrea NGOMBET

Le Président de l’ACSCB

***********************************************************************************

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

LISTE DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ACSCB

Prince KITEMO

Andrea NGOMBET

Alexis MIAYOUKOU

Justin BALONGA

Jean-Benoît DZABA

Michel MPANDI

Prosper MOUANDA-MOUSSOKI

Mingwa BIANGO

Marc MAPINGOU

Maurille LOUZALA

Benjamin MOUTSILA

Anicet MAPA

Mieri MAYOULOU

Wilfrid DANDOU

Rudy MBEMBA

Francis MABELE

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter