Sassou-NGuesso et son Université disparaîtront dans le fleuve Congo. Par Rigobert OSSEBI

Denis Sassou Nguesso sera le 11 décembre prochain à Paris, ou peut-être même avant pour participer au One Planet Summit organisé le 12 décembre par l’Elysée. Le Congo, qu’il dirige, est un pays TOTALement corrompu et, quasiment-complètement, dirigé par des incapables. La corruption et l’incompétence vont souvent de pair ; chacune constitue un crime absolu pour le jeune pays qu’est le riche Congo. Mais des deux maux, le dernier est bien le pire !

Que tous ceux, qui s’approcheront à Paris de la délégation congolaise, aient bien conscience dans la proximité, qu’ils auront avec elle, du degré de leur complicité éventuelle.

La visite du chantier de Kintelé, effectuée le 14 septembre dernier par Clément Mouamba, premier ministre de pacotille d’un gouvernement fantoche, avait attiré toute notre attention. Ce n’était pas tant que le marché de la construction de l’Université Denis Sassou Nguesso (UDSN) ait été attribué, sans appel d’offres apparent à UNICON CONGO, dirigé par Serge Pereira pour un coût prévisionnel de 241 milliards de FCFA (environ 431 millions de dollars) et des grains de sable plutôt que des poussières, mais le fait qu’il était question d’érosion et que le site était menacé. Précisément dans les Dépêches de Brazzaville «Clément Mouamba et sa délégation se sont, en effet, rendu compte des érosions qui menacent le terrain de 350 hectares pour 37 bâtiments attendus. »

«… menacent… » Que voulait dire exactement, ou plutôt ne pas dire Clément Mouamba ?

Tous ceux qui empruntent la route du Nord ne s’étonnent plus de voir tant d’affaissements de routes, de cimetières et de belles constructions neuves emportées dans des glissements de sable plus que de terrain. Au fil des millénaires, le fleuve Congo, deuxième débit au monde, a façonné à proximité de Brazzaville un environnement sableux sur lequel il est absolument impossible de construire.

Kintelé est à une vingtaine de kilomètres de la capitale congolaise. Dans les années 50, il a été question d’y construire un aéroport. Le Colon (français) décida alors qu’il était impossible de le faire à cet endroit et le site actuel de Maya–Maya fut retenu. Au début des années 80, Ambroise Noumazalaye, [membre fondateur du Parti Congolais du Travail (PCT), chef de gouvernement et plusieurs fois ministre] fit construire une belle villa sur le même site choisi pour recevoir l’Université Denis Sassou Nguesso. En quelques années, elle se retrouva dans le fleuve qui s’écoulait non loin de là.

Clément Mouamba, pouvait claironner devant une presse tout aussi fantoche que lui : « les travaux confiés à l’entreprise Unicon Congo sont exécutés à environ 27% » (une bonne partie aurait été sous-traitée à une entreprise locale) sans doute pour justifier d’un juteux acompte d’environ 150 millions de dollars à l’heureux bénéficiaire. Bénéficiaire doublement heureux, puisque Serge Pereira est le compagnon d’une des filles de Claudio Descalzi (CEO d’ENI). Sur place, Clément Mouamba et sa délégation se rendirent compte des érosions qui menacent le site choisi pour la construction. « C’est un sentiment de satisfaction, mais en même temps de responsabilité puisqu’il nous a été dit, que compte tenu de la configuration du site, nous avons des grands risques d’érosions, il va falloir parer au plus pressé. Ceci en préservant notamment les lieux par un traitement rapide, urgent et conséquent de ces érosions, poursuivi le Premier ministre »… pouvait-on lire dans la presse officielle. « A quel prix, Monsieur le 1er Ministre ! »

Renseignements pris, des experts français recommandèrent la destruction pure et simple des constructions et le choix d’un autre site. D’autres experts ont été appelés et on voit mal une solution peu coûteuse se mettre rapidement en place qui puisse empêcher l’Université Denis Sassou Nguesso, avortée, rejoindre dans le fleuve la villa de feu-Ambroise Noumazalaye.

Si des sondages sérieux avaient été effectués, nul doute qu’ils auraient démontré l’impossibilité d’y construire le moindre bâtiment et encore moins des amphithéâtres universitaires. La géologie du site consisterait en une superposition de couches sablonneuses et de sables mouvants ; les premières glissant sur les secondes. Les fortes pluies accélèrent ce mouvement en dirigeant la couche supérieure sur laquelle reposent l’Université Denis Sassou Nguesso, les bâtiments, les routes et les cimetières vers le fleuve Congo…

Deux cents quarante et un milliards de FCFA et des poussières ou presque seront perdus ; à moins que l’on entreprenne des travaux titanesques (sans appel d’offres) qui doubleront l’investissement sans garantie aucune de succès… Clément Mouamba a parlé d’érosion. Faux ! Il s’agit en fait de glissement de terrain et qui ou quoi pourrait résister au fleuve Congo ?

L’incompétence suprême a été installée, en la personne de Jean Jacques Bouya, au ministère des Grands Travaux, en même temps que Denis Christel Sassou Nguesso à la tête ou presque de la SNPC, et Beyinda Moussa au manche à balai d’ECair, par le Guide suprême Denis Sassou Nguesso. [Cette liste n’est pas exhaustive, pour quelle le soit, il faudrait composer un article de 250 pages.] Une petite addition : pertes d’ECair + pertes UDSN = 1 milliard de dollars au bas mot !

Alors qui a fait le choix de Kintelé ? Denis Sassou Nguesso, sûrement mais UNICON Congo aurait dû refuser le site, sondages à l’appui !

Nos pauvres étudiants, sans bourse aucune, entassés les uns sur les autres depuis des décennies à l’université Marien N’Gouabi, ne trouveront sûrement pas de nouveaux bâtiments à la rentrée prochaine. Ni la suivante d’ailleurs ! La maltraitance de nos jeunes se perpétue sous Sassou Nguesso.

Les Congolais depuis une vingtaine d’années encaissent les coups de leur tyran et de sa famille. Ils ont fait le choix de devenir des migrants, ou de rester en acceptant l’extrême pauvreté pour le plus grand nombre. La tyrannie de Denis Sassou Nguesso les emprisonne, les maltraite et croit pouvoir indéfiniment garder le dessus, mais la nature et le fleuve Congo sont bien plus forts et son université sera engloutie. Et tout le reste suivra !

Mais que Clément Mouamba et son éternel ministre-dircab, Rigobert Maboundou, se rassurent : l’Hôtel Edmond 4 ou 5 étoiles nouvellement érigé au Plateau des 15 ans repose sur du solide. Pas besoin de creuser trop profond pour comprendre comment il a été bâti… !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 08 décembre 2017, par www.congo-liberty.com

http://www.adiac-congo.com/content/universite-denis-sassou-nguesso-de-kintele-le-niveau-dexecution-des-travaux-evalue-environ

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter