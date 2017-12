INTERVIEW D’ANDREA NGOMBET : Table ronde sur les prisonniers politiques ; Emmanuel Macron humilie Sassou-NGuesso à Paris ; Bilan et campagne des kits scolaires dans le Pool ; Epuration ethnique des Bakongos …

Andrea NGOMBET est le coordinateur du collectif Sassoufit et activiste de la diaspora du Congo-Brazzaville.

Dynamique, intrépide et infatigable, Andrea NGombet ne cesse de dénoncer les crimes de sang et économiques perpétrés par le pouvoir de Brazzaville, mais aussi le tribalisme de tous les Congolais. Il parle de la table ronde sur les prisonniers politiques et de la campagne #OnNeVousOubliePas lancé par l’OCDH ; de l’humiliation de Sassou-NGuesso à Paris…

Voir ci-dessous l’interview d’Andrea NGombet sur TV5 le 13 décembre 2017

Diffusé le 14 décembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter