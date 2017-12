Qui est l’inconnu sur la vidéo de Sassou Nguesso éméché à Paris ?

Une vidéo de quelques secondes fait le buzz sur les réseaux sociaux fréquentés par les Congolais : Denis Sassou Nguesso, dans une suite de son hôtel parisien, visiblement éméché se laisse filmer avec un homme qui leur est inconnu ; apparemment, il est du Moyen-Orient. Rien à voir avec les Libanais ou les Maghrébins qui fréquentent habituellement les palais d’Oyo ou de Brazzaville.

Le dictateur surprend par le « laisser-aller » de son attitude familière, que l’ébriété n’explique pas totalement, et sa proximité avec un inconnu dans une décontraction quasi-totale ! Alors la grande question, que tout le monde s’est posée immédiatement, a été : « mais qui est ce bonhomme ! » Et aussi, comment a-t-il fait pour s’approcher ainsi de lui ?

Même si Sassou avait été ivre mort, son protocole n’aurait jamais permis qu’un officiel, ou pas, s’approche de lui dans une tenue aussi négligée que celle de l’homme en parka presque ordinaire. Costard de grand faiseur, chemise, cravate et pompes sur mesures, sinon faut pas rêver, même l’accès à l’ascenseur aurait été refusé.

Autre question et peut-être la plus grande : « qui a filmé la scène et la publiée sur les réseaux sociaux ? »

La vedette du film, qui partage l’image avec Sassou Nguesso, c’est Mohamad Izzat Khatab, un homme d’affaires syrien richissime, un philanthrope qui a créé et financé la “Fondation la Syrie pour tous” qui apporte une aide financière à la Syrie sous forme d’équipements destinés aux hôpitaux. Il est reconnu comme un militant de la paix. Cela change des marchands d’armes qu’il aime à fréquenter.

Izzat Khatad est un grand spécialiste, comme Denis, des selfies. Tous y passent : chefs d’Etat, Princes, Emirs et Rois du Moyen-Orient, et mêmes des grands Rabbins pour cet adepte de la paix universelle.

Un peu tard dans la soirée du 12 décembre, Izzat Khatad a été amené auprès de Denis Sassou Nguesso.

Vraisemblablement, pour que Sassou éméché, soit aussi décontracté, docile et de si bonne humeur avec Izzat Khatad, il fallait qu’il ait bénéficié d’une introduction très particulière. Pas d’autre explication possible, surtout que son séjour détestable à Paris n’a fait qu’additionner les déconvenues…

Et ce n’est pas cette vidéo pitoyable, de dictateur en fin de règne et ignoré de tous, qui en relèvera le bilan catastrophique.

Rigobert Ossebi

Diffusé le 16 décembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter