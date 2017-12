Sassou-NGuesso planifie l’arrestation de Gilbert Ondongo, pour sauver les siens ! Par Rigobert Ossebi

A peine rentré de sa bérézina parisienne, durant laquelle il s’est humilié devant le jeune Président Macron, Denis Sassou Nguesso, fort des conseils prodigués par sa vieille clique françafricaine, s’est décidé à passer à l’offensive.

L’arrestation de Gilbert Ondongo, l’ex-Sinistre des finances et actuel Sinistre de l’économie, serait imminente…

La nouvelle ne surprendra personne. Gilbert Ondongo était depuis longtemps dans le collimateur du dictateur et plus encore de ses rejetons Kiki, Coco, Bouya… Récemment, son palais d’Owando a fait l’objet d’une fouille complète par des éléments de la Garde Républicaine qui n’avaient trouvé qu’une petite dizaine de millions de FCFA, très loin des milliards espérés. “Le Petit ministre”, comme on l’appelle au Portugal, y avait fait les choux gras de la presse locale dans l’affaire ASPERBRAS/José Veiga. Les informations de congo-liberty.com, sur ce sujet, avaient été reprises par Le Monde, pour son séjour à l’Hôtel Danieli à Venise, dans la suite offerte par ces derniers. Des millions d’euros, aussi, avaient été trouvés dans la villa, à Lisbonne, qu’il avait reçue du trop célèbre homme d’affaires portugais José Veiga. Cette affaire, néanmoins, coûta au ministre peu scrupuleux (comme tous les autres) son poste aux Finances pour se retrouver “que” ministre de l’Economie, loin de la gestion des coffres et comptes de l’Etat.

Après avoir perdu le contrôle de l’argent de la dictature, perdra-t-il sa liberté ? Qui versera une larme de le voir rejoindre ainsi le Général Mokoko et tous ses compagnons d’infortune ?

Sassou reprocherait, à celui qui depuis une vingtaine d’années l’a accompagné dans ses détournements, d’avoir financé discrètement la campagne présidentielle du Général Jean Marie Michel Mokoko. “Lorsque l’on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage !”

Il se murmurait aussi à Brazzaville depuis un moment, que Gilbert Ondongo et son mentor ne s’entendent plus à cause de la mauvaise gestion des fonds qui devaient être gardés pour les générations futures. Mais qui des deux serait le plus coupable ? Autre motif : « Gilbert Ondongo aurait demandé à l’entourage du tyran de respecter les engagements pris envers son parent, Pierre MOUSSA, qui était pressenti pour devenir président du Sénat. Ce dernier avait été écarté pour avoir échoué dans une importante mission, qui était de convaincre le Général MOKOKO de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de mars 2016.

Et pour couronner le tout, dernière rumeur, Pierre MOUSSA et Gilbert Ondongo voulaient que le clan Sassou NGuesso, y compris eux-mêmes, rapatrient les fonds cachés en Chine et ailleurs. N’importe quoi !

Sassou Nguesso, pour satisfaire aux prétendus sacrifices réclamés par le FMI, offrira aux experts de ce dernier, la tête d’Ondongo sur un plateau ; pour faire bonne figure certes, mais surtout pour protéger les siens, neveux et enfants indignes, en jetant en pâture à l’opinion nationale et internationale “l’homme qui aura été responsable de tous les maux qu’a connu le Congo…!”

Gros poisson ou menu fretin, d’autres suivront Ondongo dans la bétaillère qui le mènera à la mort lente en prison. Ce sera à la plus grande joie du FMI qui pourrait alors ouvrir ses robinets financiers en rendant grâce à Sassou “l’homme de la paix, l’homme qui protège l’environnement, le bâtisseur infatigable et le combattant acharné de la corruption.” Vaste fumisterie ! En vérité, c’est bien lui “le Parrain de la Françafrique et de ses lucratifs réseaux financiers ” qu’il faut absolument sauver !

Aussi jolie que soit cette médaille pour le Fonds Monétaire International de Madame Lagarde, elle a un revers. Déjà le harcèlement judiciaire, que vient de subir le Général Dabira sous le coup d’un mandat d’arrêt international dans l’affaire des 353 disparus du Beach, démontre le peu de respect que Sassou Nguesso témoigne envers ses lieutenants les plus proches de son camp ; ceux qui l’ont amené au pouvoir, qui ont trucidé pour lui et qui ont été à son service, tout en se servant évidemment. Le malaise est grand parmi eux. Qu’ont-ils besoin d’être emprisonnés, empoisonnés ou maltraités pour sauver Bouya, Kiki ou Coco, et même un Denis Sassou Nguesso qui déraille complètement ?

La tension est grande et malsaine au sein du pouvoir. Jean Baptiste Ondaye, le Secrétaire général de la présidence vient d’en faire un sérieux malaise, ce dimanche, dans l’église de Lékana alors qu’il était en compagnie de Florent Ntsiba. Il était dans l’attente d’une évacuation vers les hôpitaux fermés ou en grève de Brazzaville.

La peur était le lot des petits, des obscurs, des sans-grades et des opposants qui ne pouvaient l’ignorer. Aujourd’hui, les barons, les nantis et les puissants s’en inquiètent également ne sachant dans quelle folie sombrera le régime et à quels sacrifices politiques et humains il consentira pour se sauver…en fait,pour sauver les Nguesso !

Par Rigobert Ossebi

Diffusé le 18 décembre 2017

