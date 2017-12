Sassou en 2018: Le dialogue inclusif ou (et) la mort

La fin de l’année est le moment idéal pour faire le bilan et prendre des résolutions pour l’année suivante. A quelques jours de la nouvelle année, les officines du pouvoir doivent probablement s’atteler à la tâche ingrate de préparer le discours traditionnel de Sassou. Tâche d’autant plus ingrate que l’année a été riche en malheurs qui ont fragilisé le pouvoir. La crise institutionnelle commencée en octobre 2015 s’est aggravée. La guerre du Pool est entrée dans une phase larvée qui continue de saigner les caisses de l’Etat et d’étouffer l’économie nationale. Les révélations du FMI sur la dette cachée et la disparition du Fonds des générations futures ont fini de décrédibiliser le pouvoir. Plus grave encore, rentré bredouille de sa quête parisienne et humiliante auprès de Bruno le Maire, Sassou a trouvé sur son bureau l’accablant rapport de la dernière mission du FMI au Congo censé préparer une facilité budgétaire. Deux expressions résument la dureté du verdict : «dette insoutenable » et « faiblesse de la lutte contre la corruption » Autant dire que le docteur-FMI prescrira une potion très amère au malade chronique Congo. Reste à savoir si la potion aura l’effet magique escompté. Une chose est déjà sûre, c’est le peuple innocent qui trinquera.

Pas étonnant dans ce contexte que la crise économico-financière ait débouché sur ce que Sassou redoutait le plus : la première vraie grogne sociale. En effet, pour la première fois depuis son indépendance, le plus grand centre hospitalier du pays a connu de longues semaines d’arrêt pendant que la contestation s’enfle à la mairie de Brazzaville, au Radison etc. Si Brazzaville dont l’économie dépend des salaires de la fonction publique plonge progressivement dans la contestation, Pointe-Noire, la capitale économique subit depuis longtemps et de plein fouet les graves conséquences du ralentissement de l’activité économique concentrée sur le pétrole. On peut facilement imaginer dans quelle catastrophe se trouve le reste du pays.

Ce tableau apocalyptique n’augure rien de bon. Tout aurait pourtant pu être différent. Après analyse méticuleuse, on peut affirmer sans ambages que Sassou s’est accroché au pouvoir en partie pour profiter du troisième boom pétrolier, celui de 2018. En effet, monsieur savait très bien par les bons soins des pétroliers opérant au Congo, que la production nationale allait doubler à partir de 2018. Ce que ces derniers lui avaient caché, c’est la chute brutale des cours du baril à partir de 2014. Pourtant, les informations dont nous (profanes en la matière) disposions dès 2010 faisaient état d’une réelle menace sur le prix du baril vers 2015 à cause du pétrole et du gaz de schiste américains. Les USA avaient comme objectif de limiter drastiquement leurs importations et même devenir exportateur net d’hydrocarbures. La menace est arrivée plus tôt que prévu. Elle disparait également plus tôt que prévu car ayant flirté avec les 30 dollars au plus fort de sa chute, le baril est remonté à 60 dollars en cette fin 2017. Sassou qui aurait dû quitter le pouvoir en juillet 2016, n’a pas résisté à la tentation de profiter de cette nouvelle manne. Malheureusement, ce boom de 2018 risque d’être le boom de trop et surtout lancer le pays dans une spirale d’une violence inouïe.

« Congo 2018 : Et si l’on osait s’arrêter avant de sombrer dans le chaos ? »

Cette réflexion aurait dû porter le titre ci-dessus. Sur la scène déjà survoltée de la politique congolaise, deux camps extrémistes s’affrontent depuis quelque temps au sacro-saint sein du pouvoir. Le sanctuaire du régime est divisé en deux courants (au moins). D’un côté, ceux qui veulent maintenir coûte que coûte Sassou au pouvoir ou au besoin nous imposer son fils, et de l’autre ceux qui pensent qu’il faut se débarrasser de Sassou pour pouvoir conserver le pouvoir au nord. Le fait que le régime Sassou touche à sa fin ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, la question n’est plus « si », mais « quand et comment » ce régime va chuter. Ceux qui en doutaient encore il y a quelques mois doivent se rendre à cette triste ou joyeuse évidence, selon le camp qu’ils ont choisi. Sassou qui nous a habitués depuis des décennies à des faux coups d’Etat dans le seul but d’assurer la pérennité de son pouvoir vient de subir la première vraie alerte qui a failli l’emporter. Lui qui a simulé les attentats des cinémas à Brazza pour emprisonner son rival Thystère Tchicaya en 1982, qui a récemment inventé en cascade des attentats à la sûreté de l’Etat pour emprisonner Paulin Makaya, le général Mokoko et André Okombi Salissa, découvre avec stupeur les délices d’un vrai coup d’Etat. Plus grave pour lui, le Troubadour, sa Pravda locale affirme qu’un homme du sérail en la personne du général Norbert Dabira avait planifié ni plus ni moins son élimination physique. N’eût été la réaction de Nianga Mbouala qui a vendu la mèche à la dernière minute, Sassou aurait aujourd’hui rejoint ses ancêtres. Ironie du sort, Sassou doit désormais la vie à Nianga-Mbouala qu’il a failli laisser moisir dans les geôles de JDO. Mais pour combien de temps ? On peut imaginer l’état d’esprit de ce buffle blessé. Va-t-il se ruer dans les rancards et éliminer ou neutraliser une bonne partie de ses fidèles (mais désormais plus très fidèles) compagnons de route de 1997 ou au contraire constater qu’il est temps de partir et tirer sa révérence ?

La question que j’ai déjà posée à Jean Dominique Okemba (qui m’a transmis une réponse sidérante par lieutenant interposé) et à Nianga Mbouala (qui l’a certainement ignorée) pendant que ce dernier était interpellé pour un complot présumé incluant la complicité de Ntumi, question que je repose aujourd’hui avec acuité après la tentative avortée de Dabira est la suivante. Sassou avait-il « rétabli » la démocratie en 1997 au prix de tant de vies humaines pour arriver à ce pitoyable résultat ? Dit autrement : « Avait-il fait tout ça pour ça ? »

La somalisation programmée du Congo

A JDO et à Nianga-Mbouala, j’avais posé cette autre question : « Puisque nous sommes en ‘’démocratie’’, qu’est-ce qui vous empêche de quitter vos treillis et de vous engager en politique pour solliciter les suffrages des Congolais ? » J’avais profité de l’occasion pour leur signifier que le cas échéant, mon vote n’irait ni à l’un ni à l’autre. Visiblement, la ‘’démocratie’’ restaurée par Sassou n’a pas pu s’enraciner. Le Troubadour, encore lui, nous affirme dans sa dernière livraison que la disparition de Sassou aurait plongé le Congo dans une inévitable somalisation. Ah bon ! Tiens-tiens ! Le mot a finalement été lâché. Le Congo après Sassou serait donc transformé en Somalie ou Libye ? Voyant ce que sont devenues la Somalie depuis la mort de Siad Barre en 1995 et la Libye depuis l’assassinat de Kadhafi en 2011, on est en droit de se demander quel plan macabre nous préparent les officines de Mpila.

Non, le Congo n’est ni la Somalie ni la Libye. JDO et Nianga-Mbouala ainsi que tous les autres membres du haut-commandement militaire doivent savoir que ce pays mérite mieux que cette pitoyable fuite en avant. L’heure est grave. La crise est trop profonde et personne ne pourra reconstruire ce pays sinistré sans être capable de rassembler tous les Congolais du nord, du sud, de l’est et de l’ouest. Et ce n’est pas en tuant Sassou que le pays se rassemblera. Bien au contraire. J’entends de nombreuses voix se réjouir en déclarant : « Laissez-les s’entretuer. Tika ba bomana bango na bango. » On ne peut pas se réjouir de la mort des concitoyens surtout quand cette mort peut ouvrir un enfer qui durera 20 ans ou plus comme en Somalie. Ressaisissons-nous !

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est une solution consensuelle. Le Congo est dans une impasse totale. Le coup-d’état de Dabira n’est que le sommet de l’iceberg, un coup-d’état parmi des milliers d’autres en gestation dans la tête des Congolais dont un finira par réussir et peut-être plonger le pays dans l’abime. Sommes-nous incapables d’initier un vrai dialogue inclusif qui aboutirait à une solution consensuelle ?

Sassou a fait son temps, il est un homme du passé. Affaibli par son monumental échec politique et économique, il ferait mieux de quitter la scène politique d’une façon négociée. Malheureusement, plus le temps passe, plus la solution négociée apparaît comme une condamnation à mort de Sassou. En effet, si l’on en croit le Troubadour, pour Dabira, un Sassou passant sa retraite à Oyo serait une menace pour son successeur. Ce que Dabira a oublié, c’est que Sassou poussé à la sortie par un dialogue inclusif bénéficiera de la clémence du peuple. La même clémence dont il bénéficia à la Conférence National Souveraine mais dont il abusa en revenant par effraction au pouvoir en 1997. La contrepartie étant l’instauration d’une vraie démocratie. Deux facteurs devraient nous encourager sur cette voie. D’une part, Sassou est un homme fatigué qui doit au fond de lui regretter amèrement d’avoir brigué ce mandat de trop qui le ridiculise et l’expose désormais à la mort alors que ceux qui l’ont poussé à cette forfaiture se la coulent douce. D’autre part, combien de temps lui reste-t-il à vivre ? Consacrerait-il le peu de temps qui lui reste sur cette terre à nuire à ses compatriotes ?

Et pour sortir de l’impasse actuelle, cela pourrait commencer par un dialogue inclusif de quelques jours au début de 2018, dialogue qui aboutirait à la démission de Sassou (ou à la réduction de sa présidence à un rôle protocolaire), à la nomination du président du sénat à la tête de l’Etat pour un mandat intérimaire de trois mois. A la constitution d’un gouvernement de large union nationale qui préparerait des élections présidentielle et législative démocratiques et totalement transparentes sous la houlette d’une commission électorale réellement indépendante. La délicate question de l’amnistie serait évidemment posée sur la table des négociations.

Est-ce trop nous demander à nous tous : « Nous arrêter au bord du gouffre avant qu’il ne soit trop tard ? » Comme l’écrit le Troubadour, le ver est déjà dans le fruit. Le sanctuaire du pouvoir a été souillé, il est gangréné et le cancer est entré dans la phase de métastases. La question cruciale qui se pose à Sassou aujourd’hui est la suivante : Le dialogue inclusif OU la mort ? Demain, la question deviendra : Le dialogue inclusif ET la mort ? Oui, demain, nous risquons d’entrer dans un paradigme ou pour Sassou accepter le dialogue reviendra à signer son arrêt de mort. On se souvient en effet que Marien Ngouabi ayant décidé de quitter la présidence au profit de Massamba Débat avait été abattu « comme un chien » le 18 mars 1977. L’histoire risque-t-elle de se répéter 40 ans après la mort de Marien ? Qui avait dit « Qui a tué Marien, mourra comme Marien ? »

Nous vivons le lugubre temps des charognards et des hyènes. Les hyènes en meute encerclent la proie affaiblie et attendent le moment où il posera le deuxième genou en terre pour l’achever. Pendant ce temps, les charognards volent en rond au-dessus de la scène, attendant le moment de piquer vers les restes de la charogne.

Le temps du grand courage

Pour ma part, c’est le 09 juillet 2012, soit il y a 5 ans et demi que je publiais cet article : Sassou Nguesso face à l’après Sassou.

Entrons dans le temps du courage qui exige de chacun de nous le dépassement de nos égoïsmes pour qu’un jour très prochain…

Le soleil se lève

Et notre Congo resplendisse

Pour que cette longue nuit s’achève.

Pascal Malanda

Diffusé le 24 décembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter