INTERVIEW DE MICHEL MPANDI : Les infiltrés de Sassou et le Dialogue politique ; L’Ingratitude de Modeste Boukadia envers la Diaspora ; L’Alliance Sassou, Kolelas , Tsaty ; Libération des prisonniers politiques ; Le traquenard du Cessez le feux dans le Pool..

Michel MPANDI est pharmacien et activiste de la diaspora du Congo-Brazzaville. Dans cette interview, il parle des infiltrés de Sassou et du Dialogue politique auquel ils invitent les Congolais. Il s’insurge contre l’Ingratitude de Modeste Boukadia envers la Diaspora qui l’a soutenu pendant sa détention arbitraire.Il appelle à la libération sans condition des prisonniers politiques , et parle du traquenard du Cessez le feux dans la guerre du Pool..