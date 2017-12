Sassou-NGuesso nomme son affidé Tsaty-Mabiala chef de file de son opposition

Un régime dictatorial pour sa façade démocratique a besoin d’une opposition animée par des personnages sans foi ni loi. Le tyran Sassou-NGuesso ne déroge donc pas à cette règle et preuve en est une fois de plus faite avec la nomination de Tsaty-Mabiala comme chef de file de l’opposition.

Les Congolais doivent prendre conscience qu’au delà de la responsabilité pleine et entière concernant les crimes tous azimuts de Sassou-NGuesso, que d’autres compatriotes comme Tsaty-Mabiala , ainsi que tous ceux qui participent et accompagnent ce pouvoir mortifère en siégeant dans les institutions illégales et illégitimes de celui-ci, répondront des mêmes chefs d’accusation que l’ogre de l’Alima .Il n’y aura aucune pitié pour tous les collabos…!

Pascal Tsaty-Mabiala, kudia mboté, mba ngue ke futa yawu lumbu, mutindu beno fwaka Chef d’Etat major le colonel Lumbu, na le défunt Kissisou Boma. Ya me kuma ya ba colère !

