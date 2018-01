LE DISCOURS DE LA NATION 2017 OU LE GRAND BÊTISIER DE SASSOU-NGUESSO. Par Mingwa Biango

Le sacerdoce du citoyen congolais et militant des droits de l’homme que je suis, ne peut se faire l’économie du supplice « du discours de la Nation » du dictateur sanguinaire Denis Sassou-NGuesso, dont la dernière tragi-comédie a été mise en scène à Brazzaville, le 30 décembre 2017.

Que pouvons-nous retenir de cette macabre pièce de théâtre et de son piètre comédien ?

De ce long monologue d’autosatisfaction, mon analyse porte principalement sur le pogrom de nos sœurs et frères du Pool , car tout le reste n’est qu’élucubration d’un vieil homme paranoïaque, qui dans son naufrage veut engloutir tout un pays !

En effet, notre tyran parle des procès staliniens à venir des prisonniers politiques déjà condamnés, auquel s’ajoute son refus de voir la poutre dans son œil, constituée de lui-même et sa famille ayant copieusement pillé la richesse nationale, pour nous divertir avec la paille dans l’œil des agents des sociétés d’électricité et de la distribution d’eau, qu’il a clochardisé comme tous les travailleurs et retraités qui cumulent à ce jour au moins vingt (20) mois d’arriérés de salaire.

Le bras d’honneur aux jeunes martyrs assassinés en octobre 2015.

Le comédien Sassou-NGuesso commence sa représentation théâtrale par un bras d’honneur à tous les Congolais épris de Paix, de Justice et de Démocratie, pire, Sassou-NGuesso se moque de la mémoire des jeunes martyrs congolais tombés sous le feux de ses canons en octobre 2015, pour s’être opposés à la modification de sa propre Constitution de 2002 qui l’empêchait de rempiler à la Présidence de la République , en déclarant : « Le 25 octobre 2015, le Peuple congolais dans l’exercice de sa souveraineté a décidé en toute liberté de faire évoluer le dispositif institutionnel de notre pays, en adoptant la nouvelle Constitution. »

Sassou NGuesso et l’épuration ethnique dans le Pool .

En déclarant : […Des projets de coopération compromis ; De nombreux enfants privés de scolarité pourraient condamnés à l’ignorance toute leur vie ; la destruction des infrastructures concourant au progrès et au bien-être des populations du Pool, confine ce département dans une situation de ruine et de désolation …] , le bourreau des Congolais feint de compassion envers les populations du Pool, en énumérant les conséquences du conflit qu’il leur impose , mais qui en réalité étaient son objectif, lorsqu’il déclenche le 4 avril 2016, l’épuration ethnique des Laris / Kongo.

De l’accord du Cessez le feux entre Sassou-Nguesso et le Pasteur NTumi.

Véritable artisan du génocide dans le Pool et satisfait de son pogrom, l’Ogre de l’Alima martèle que l’accord de Cessez-le-feux a pour but : l’arrêt des hostilités et le ramassage des armes des miliciens du Pasteur NTumi, leur démobilisation et (ré)insertion professionnelle…mais avec quels moyens financiers puisque Sassou a tout volé, et n’a jamais rien entreprit pour lutter contre le chômage des jeunes et leur formation professionnelle. Exit les revendications de son ancien sous-ministre le Pasteur NTumi sur la libération des prisonniers politiques et d’un règlement de la crise politique congolaise sous l’égide de la communauté internationale. Avis aux Croyants de la Conférence Internationale du Congo !

Menace de mort contre tous les sceptiques de l’accord de Cessez-le-feu entre Sassou et NTumi.

[…Une fois de plus, le moment est venu, tous de s’inscrire sans exception ou état d’âme, dans cette dynamique républicaine et salutaire, l’opinion nationale et internationale est prise à témoin…je conclus sur ce volet du Pool , par une sévère mise en garde contre les calculs politiciens des petits leadership départemental qui œuvreraient à parasiter les démarches initiées pour un retour à la vie normale…] dixit Sassou-NGuesso.

En d’autres termes, Sassou-NGuesso décide l’arrêt provisoire du massacre des populations civiles dans le Pool, avec pour témoin l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui ne s’est jamais préoccupée des milliers de victimes dans le Pool. Tous ceux qui ne s’inscriront pas dans sa démarche et la contesteront, même pacifiquement, sont les ennemis de (sa) Paix et à ce titre, subiront son châtiment impitoyable !

Sassou NGuesso , sa mémoire et sa rancune.

Sassou NGuesso est paranoïaque, mais pas encore amnésique. J’invite nos compatriotes qui s’époumonent en parlant d’un dialogue avec Sassou-NGuesso, à méditer sur cette partie de son propos du 30 décembre 2017 : « L’histoire tend toujours à se répéter lorsque les peuples ne tirent pas les leçons du passé…Souvenons-nous des grèves intempestives qui pour des finalités politiciennes au début des années quatre-vingt-dix… ».

Le dictateur a tiré toutes les leçons du passé et n’a pas la mémoire courte, contrairement aux Congolais . Que nos compatriotes qui croient et en foi au Dialogue avec Sassou, qu’ils appellent de tous leurs vœux, comprennent une fois pour toute que ces vertus religieuses n’ont et ne doivent avoir aucune place dans un combat contre une dictature, à moins d’être suicidaire ou complice de Denis Sassou-NGuesso . Voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas partisan d’un dialogue politique !

A l’aube de 2018, mon souhait le plus ardent est de voir les populations du Pool recouvrer la Paix, et que le Congo se débarrasse à jamais de Denis Sassou-NGuesso et de son système, pour qu’enfin , toutes les filles et les fils du Congo-Brazzaville se rassemblent et construisent ensemble notre beau pays.

Que vive la Résistance congolaise avec la bénédiction de nos ancêtres et de notre Nzambi Ya Mpungu

Mingwa BIANGO

Diffusé le 01 janvier 2018, par www.congo-liberty.com

