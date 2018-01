LE GÉNÉRAL MOKOKO, L’HOMME D’HONNEUR . Par Olivier Mouebara

Figure emblématique de la répression du régime dictatorial de Sassou-Nguesso, le général Mokoko est, de toute évidence, un gros caillou dans les chaussures du dictateur du bord de l’Alima.

En annonçant la tenue d’un procès stalinien des opposants politiques et d’opinions d’ici la fin du mois de mars 2018 par des « juges » corrompus, incompétents et à la solde du dictateur, le général Mokoko vient de marquer un point. Non pas parce qu’il aurait un égo surdimensionné, mais parce qu’il est un Homme de Valeur et de principe. Détenu arbitrairement par un régime illégitime et illégal, sa liberté n’est pas négociable.

Le refus du général Mokoko de monnayer sa liberté est un signal d’avenir. Celui de rappeler au dictateur Sassou-Nguesso et à d’autres, que la liberté est le droit que devrait avoir chacun d’agir, de penser, de se présenter à une élection, de s’exprimer comme il l’entend, dans la limite du respect des autres.

Le Congo que nous allons bâtir demain sera celui d’un Etat de droit, qui accordera la primauté du droit sur le pouvoir politique dans un Etat que tous, gouvernants et gouvernés, doivent obéïr à la loi.

De toute évidence, les congolais n’attendent rien de ce procès qui au fond, ne sera qu’une expédition. Les procès politiques organisés et orchestrés par un dictateur sont toujours jugés avant d’être instruits. Ndoudi-Ganga, Ontsou, Mizélé et autres en avaient fait les frais.

Croire que le criminel Sassou-Nguesso organisera un procès équitable, c’est comme nettoyer le sphinx d’Egypte avec une brosse à dents.

Il est de notoriété publique que la décision de « juger » le général Mokoko résulte du refus de ce dernier d’être libéré en catimini par un dictateur qui a le droit de vie et de mort sur les congolais.

Céder sur les principes, c’est apporter de l’eau au moulin à la dictature de Sassou-Nguesso.

La détention arbitraire dont le général Mokoko subit avec d’autres, Paulin Makaya, Okombi Salissa, Chris Dombé Mbemba, est un délit, une atteinte grave aux droits de l’homme. C’est une arme politique qu’utilise le dictateur Sassou-Nguesso pour faire taire ses vrais opposants. Cette détention arbitraire est assimilée à la séquestration en droit pénal.

En refusant des accomodements d’apothicaire avec un régime dictatorial et corrompu, le général Mokoko est un homme d’honneur, digne d’estime; qui a le respect de soi et qui agit selon sa conscience.

Acculé et dans un cul de sac, le dictateur Sassou-Nguesso cherche à faire diversion. Prompt à faire incarcérer ceux qui s’opposent non pas à sa personne mais à sa réélection volée, le criminel Sassou-Nguesso met le voile sur Jean-Jacques Bouya, Rodolphe Adada, Kiki et maurice Nguesso, Rémi Ayayos et consorts qui ne font pas de régime, mais qui mettent les congolais au régime sec.

La réalité aujourd’hui, est que la dette extérieure du Congo s’élève à 5.329 milliards de FCFA. Les caisses sont vides, sassou et les siens ont endetté le pays au delà du raisonnable. Un tel endettement, selon le FMI est insoutenable. La cagnotte des générations futures s’est volatilisée, le pogrom du Pool se poursuit, la jeunesse est sacrifiée, les fonctionnaires perçoivent leur traitement en pointillés, les retraités sont relegués au ban et à l’arrière ban de la société.

Un tableau ausi apocalyptique aurait conduit le dictateur d’Oyo à avoir la « décence » de quitter le pouvoir. Au lieu de cela, il s’accroche à un pouvoir vacillant qui prend l’eau de toutes parts, et qui, inévitablement finira par l’emporter.

Le crime sacrificiel de Marien Ngouabi doit-il le conduire jusqu’au suicide collectif?

Il est illusoire de croire que le dictateur Sassou-Nguesso partira du pouvoir de son propre chef ou à l’issue d’un dialogue.

Tous ceux qui souhaitent ou appellent à la tenue d’un dialogue quel qu’en soit le format avec le dictateur Sassou-Nguesso sont complices de la perpétuation de la dictature dans notre pays.

Aucun dialogue n’est possible avec un homme qui ne respecte pas sa parole. Nous devons changer notre logiciel en nous mobilisons sans relâche pour nous débarrasser de ce dictateur infâme qui tire le pays vers le bas.

Alors que le rwanda vient de mettre en place des drones livreurs de sang dans ses hôpitaux pour sauver des vies, le dictateur Sassou-Nguesso réussit l’exploit de faire fermer nos hôpitaux, ou ce qu’il en reste, avec à la clef des dizaines de morts par jour.

A l’inverse du dictateur Kagamé, le dictateur Sassou-Nguesso manque de vision. On se demande d’ailleurs s’il en a déjà eu pour le pays.

Le général Mokoko rappelait à juste titre lors de sa campagne présidentielle qu’il voulait « fixer les fondamentaux d’une république apaisée qui doit reposer sur un pacte républicain dont les principes de base seront l’exemplarité du chef de l’Etat, des ministres et des hauts fonctionnaires de l’Etat. Le chef doit s’imposer par l’exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur, ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs ».

Tous ceux qui ont accusé le général Mokoko de s’être donné comme un toutou à la soldatesque dictatoriale de Nguesso, le général Mokoko, comme par prémonition, ayant toujours un coup d’avance, disait: »Militaire de formation, j’ai été confronté à des situations complexes. J’ai toujours préféré évité des guerres plutôt que de les gagner. Une guerre se gagne toujours avec les larmes et le sang des autres. Eviter les guerres nécessite plus d’aptitude et d’amour du prochain que de les faire et de régner par la peur, l’intimidation et la corruption ».

Quoi que fasse le dictateur Sassou-Nguesso, le général Mokoko est l’espoir de tout le pays. Sa victoire à la dernière élection présidentielle en est l’illustration et s’inscrit sur du marbre. Constant et droit dans son uniforme de général, il a toujours refusé, depuis son assignation à résidence, privé de médicaments et jusqu’à sa détention arbitraire, de reconnaître un régime illégal et illégitime.

Avec le général Mokoko, le Congo gagnera la paix et la justice sociale. C’est la garantie d’un Congo plus juste, fraternel et efficace. Il est comme ce chasseur de soleil qui préfère mourir sur la colline. Il est la folie des horizons salutaires.

Olivier Mouebara

Diffusé le 03 janvier 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter