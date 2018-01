130 ans après la conférence de Berlin, Donald Trump s’invite aux Congo…Par Rigobert Ossebi

Kabila et Sassou seront ses premières victimes

La conférence de Berlin avait permis le partage et la division de l’Afrique entre les quatorzes puissances qui y ont participé. Sur une initiative du Portugal, Bismarck l’organisa. Elle commença le 15 novembre 1884 pour se terminer le 26 février 1885. L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Empire ottoman, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège ainsi que les États-Unis s’y étaient retrouvés. La partition des Congo fut l’objet d’une conférence préparatoire. La conférence de Berlin aboutit principalement à édicter les règles officielles de colonisation. Les peuples et les rois africains, totalement ignorés, ont été tenus à l’écart de toutes les discussions.



Eric Vuillard, Prix Goncourt 2017, dans son récit “Congo “ a écrit :” On n’avait jamais vu tant d’Etats essayer de se mettre d’accord sur une mauvaise action. Il avait fallu bien de la puissance à l’Allemagne et bien de l’habileté à Bismarck pour faire venir tout ce beau monde et ordonner cette conférence…”

La France y a été représentée par Alphonse Chodron de Courcel. Il avait été mandaté par Jules Ferry et par Léon Gambetta. Chodron était habile diplomate, toujours selon Eric Vuillard dans « Congo » (publié chez Actes-Sud). “Il avait le don de sourire et de penser en même temps…” « Chirac l’Africain » épousa, moins d’un siècle plus tard, la digne descendante du diplomate. Et Vuillard de souligner : “Mais l’on sait moins que Georges Chodron de Courcel, notre contemporain et son parent, sans doute un brave monsieur, était à vingt-huit ans, en mille neuf cent soixante-dix-huit, responsable des études auprès de la direction financière de la BNP. Il est aujourd’hui, aux dernières nouvelles, membre du conseil d’administration de Bouygues, président de la Compagnie d’Investissement de Paris, de la Financière BNP Paribas, vice-président (on ne peut pas toujours être en tête) de Fortis Banksa/NV (Belgique), adminsitrateur de Nexans, d’Alstom, de la Foncière Financière Participations, de Verner Investissements, d’Erbé SA (Belgique), du Groupe Bruxelles Lambert SA (Belgique), de Scor Holding (Suisse), et j’en passe, membre du Conseil d’Administration du conseil de surveillance de Lagardère SCA, censeur d’Exane, on n’y comprend plus rien…”

Ajoutez à cela, l’étonnement de Jean-François Probst dans “Chirac mon ami de trente ans” sur l’ascension d’un Patrick Maugein dans l’or noir. Ce Polytechnicien corrézien créa le groupe SOCO International qui valait à son décès, le 5 décembre 2006, 5 milliards de dollars à la Bourse de Londres. Chez Total, à la Tour anciennement ELF, il était connu comme “l’homme de Chirac”.

Le gâchis congolais, pour la République française et pour les Congolais, se résumerait-il seulement à la bonne fortune de quelques-uns ? Car de l’influence réelle de la France, il ne reste pas grand-chose: – le pétrole d’une compagnie pétrolière (Total) détenue à 70% par des investisseurs étrangers,

– un port (Bolloré) dont le contrat arraché par Sarkozy n’a même pas été signé par un ministre ou par le dictateur,

– une ligne aérienne (Air France) sur les cendres toujours fumantes du DC10 d’UTA qui a failli ne plus être juteuse à cause de la concurrence qu’ECair morte-née devait lui livrer…

Des centaines de milliers d’emplois perdus, de part et d’autre, sur l’autel de la folie dépensière d’un petit groupe de malfaiteurs, blancs et noirs… le véritable développement complètement raté dans un désastre économique mené de main de maître par un monument d’incompétence, Sassou Nguesso, et son gang mafieux !

“Ainsi, tous les mercredis, pendant des mois, les Courcel, Malet, Busch, Kusserow, Szechenyi, Lambermont, Vinci, Benomar, Kasson (pour les USA), van der Hoeven, Penafield, Serpa Pimentel, Kapnist, Bildt, [les représentants de chaque Etat présent] se retrouvent invariablement, et disputent de tout ce qui concerne le bassin du Congo. Car bientôt la conférence ne tourne plus qu’autour de ça, le Congo. L’affaire du roi des Belges.”

Tant de discussions pour en arriver, « après le défrichage, l’installation des comptoirs, les massacres… » et les indépendances à ce naufrage en 2018 ? Le Congo a été divisé très inégalement en défaveur de la France, le Roi des Belges concédait à tous les autres Etats la liberté de commercer dans son Congo personnel. Néanmoins, avec la Belgique pour voisine, Chodron de Courcel pouvait compter sur deux leviers puissants, la Francophonie et l’Eglise.

Aux indépendances, les intérêts personnels et privés prirent le relais des Etats et de leurs institutions au détriment des populations. Petit à petit, la corruption devint la règle entre des dirigeants soutenus par les anciennes puissances coloniales et les émanations privées de ces dernières, le plus souvent dénudées de tout principe. Le désastre actuel, que l’on constate dans la plupart des pays et surtout dans les deux Congo, ne peut que confirmer cette affirmation. A Brazzaville et surtout à Oyo auprès de Sassou Nguesso, l’ancien coursier de Jacques Chirac est devenu Empereur…

Cent trente trois années après la Conférence de Berlin (dont les trente-quarante dernières années dans les mains des marionnettes Kabila et Sassou Nguesso) il apparaît clairement que l’actuel président américain, Donald Trump, plus “businessman” que “diplomate” ne se sent plus du tout engagé par ce qu’avait signé John A. Kasson en 1885.

Le 21 décembre dernier, à la Maison Blanche, il a donc promulgué une “Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption” (Ordonnance Bloquant les Propriétés des Personnes Impliquées dans de Graves Violations des Droits de l’Homme ou de Corruption).

Le premier à ouvrir le bal des sanctionnés a été Dan Gertler, le richissime israélo-sud-africain, important actionnaire de Glencore, inconditionnel soutien financier de Joseph Kabila (il devait tout à Laurent Désiré Kabila qui lui avait accordé la commercialisation des diamants de la MIBA). Tous ses comptes bancaires ont été bloqués partout dans le monde. Même et surtout en Israël. En frappant au portefeuille de Dan Gertler c’est avant tout et surtout Kabila qui est atteint en même temps que tous ses relais et soutiens locaux.

Dan Gertler ne se relèvera pas et Kabila le précédera dans sa chute.

De l’autre côté du fleuve, l’”Executive order” de Donald Trump a eu également pour effet de contraindre les compagnies israéliennes de sécurité à laisser tomber Sassou Nguesso. Immédiatement ! Le dirigeant de l’une d’elles, M.L., était à Brazzaville ces derniers jours pour veiller au départ de ses troupes et pour leur faire plier bagages. Ces sociétés israéliennes ont trop d’intérêts aux USA, où elles ont de très gros contrats dans la sécurité de sites stratégiques, pour passer outre la décision de Donald Trump.

Mais rassurons-nous, elles ne seront pas les seules à s’exécuter devant les instructions de ce dernier… Les principales compagnies pétrolières opérant au Congo, Total, ENI, sont cotées à Wall-Street et vont se retrouver directement concernées par ce double tour de vis américain. Certains actionnaires privés, des champs pétroliers congolais, sont dans le collimateur de l’impitoyable SEC; si ce n’est déjà dans ses griffes acérées…!

La principale question, qu’il faut poser concernant le pouvoir kleptocrate, corrupteur et corrompu de Sassou Nguesso est : “QUI EST LE DAN GERTLER DU CONGO BRAZZAVILLE ?”

En d’autres termes, “qui fait réellement les salaires de la fonction publique de Sassou Nguesso, de son armée, de ses policiers, et de ses mercenaires-assassins patentés ? Qui contribue, par ses financements, aux graves violations des droits de l’homme par un flot ininterrompu d’argent frais ? Qui également entretient la corruption par des moyens très sophistiqués ? Des informations circulent sur des soutiens financiers qu’apporteraient les principaux pétroliers de la place au prétexte “qu’ils ne voudraient pas l’abandonner dans la tempête…” (Si tel était bien le cas, “l’Oncle Donald-Sam” le saura bien vite !)

Autre question : « les moyens financiers que le Fonds Monétaire International de Madame Lagarde, sous les pressions de Dominique Strauss Kahn et de la Banque Lazard de Matthieu Pigasse, libéreraient afin de sauver le système criminel de Sassou Nguesso, entreraient-ils eux aussi dans le collimateur de l’Executive Order du Président Trump ? » Sûrement.

Le repas de la Tour Eiffel avec le Président Macron, ainsi que le défilé du 14 Juillet dernier, sont de lointains souvenirs. De nouveaux enjeux sont apparus. Le pétrole est dépassé ou le sera bientôt. Les minerais rares dont regorge la région, Coltran, Cobalt et autres terres rares sont indispensables au développement des technologies nouvelles. Il est sûrement grand temps pour les USA du Businessman-Président Trump de déclarer caduques les accords de 1885 de la conférence de Berlin.

Paradoxalement, la France continue à bénéficier d’un sentiment presque majoritairement francophile auprès de la population congolaise, malgré toutes les couleuvres qu’il lui a fallu avaler, dont la dernière et assez inattendue de François Hollande sur le maudit référendum. Mais il est sûr qu’il n’en resterait rien, ou presque, si les Américains venaient à les sortir des griffes du diable Sassou Nguesso comme ils l’ont fait avec Modeste Boukadia et le Colonel Marcel Pika ; pendant que le Saint-cyrien Jean-Marie Michel Mokoko, et quelques-autres, croupissent toujours en prison…

D’ailleurs la machine médiatique américaine s’emballe. Télévisions, sénateurs, représentants se sont emparés de la libération de Marcel Pika et de la situation des centaines de prisonniers politiques toujours détenus par Sassou Nguesso ; alors que pas un mot, ou presque, n’avait été dit ou écrit par un quelconque média français lorsque Boukadia fut libéré… !

Le Congo Brazzaville, pour qu’il reste au moins francophone, a besoin de voir la page Sassou Nguesso se tourner vite et complètement, en dehors de toute considération liée à cette conférence de Berlin de 1885 et aux intérêts qu’elle suscite actuellement.

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 05 janvier 2018, par www.congo-liberty.com

