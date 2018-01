ACSCB : Photos de la distribution de kits scolaires à Kinkala et Louingui aux orphelins de la guerre du Pool

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB-Le Congo Solidaire) est heureuse de vous présenter quelques photos de la distribution de kits scolaires dans la région du Pool, après celles de la Bouenza diffusées le 6 décembre 2017.

L’ACSCB avait pris l’engagement d’informer et de rendre compte de la distribution des kits scolaires rendue possible par la générosité de la Diaspora congolaise à travers le monde.

Nous remercions une fois de plus tous les contributeurs, ainsi que Caritas-Congo sans qui le Projet de distribution de kits scolaires n’aurait pu se réaliser.

Plusieurs projets sont à l’étude et seront soumis très prochainement à la diaspora congolaise pour continuer cet élan de solidarité envers nos compatriotes de tous les départements du Congo-Brazzaville. Tout cela doit inciter la Diaspora congolaise à plus de mobilisation et plus encore de générosité. Nous pourrions faire plus pour soulager nos frères et sœurs de la misère à laquelle ils ont été condamnés.

L’ACSCB-Le Congo Solidaire rappelle qu’à l’issue de ce Projet, 200 enfants ont été récipiendaires d’un kit scolaire selon leur tranche d’ages constitué des éléments ci-dessous :

SOLIDAIRES, NOUS CONSTRUIRONS LE CONGO DE DEMAIN

Fait à Paris, le 07 janvier 2018

Andrea NGOMBET

Email : acscb242@gmail.com

Le Président de l’ACSCB

Diffusé le 07 janvier 2017, par www.congo-liberty.com

*******************************************************************************

ACSCB : REUNION DU SAMEDI 13 JANVIER 2018 A PARIS – BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018.

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB – Le Congo Solidaire) invite ses membres et sympathisans à une réunion de travail, le samedi 13 janvier 2018, de 13h30 à 17h00 au CICP, sis 21 Ter rue Voltaire 75011 Paris. ; Métro 9 – Station : Les Boulets .

ORDRE DU JOUR :

– Bilan 2017 et Perspectives 2018

– Divers

Le Secrétaire Général

Mingwa BIANGO

***********************************************************************************

OBJET DE L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB)

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter