Parfait Kolélas sera traqué jusque dans les chiottes à Paris. Par Olivier MOUEBARA

Fils putatif du dictateur Sassou-Nguesso puisqu’il l’appelle « papa », Parfait Kolélas s’était empressé de reconnaître la victoire volée du dictateur au lendemain de l’élection présidentielle contestée de mars 2016 en prenant acte de celle-ci.

Parfait Kolélas est loin d’être parfait. Même si « nul n’est parfait », le fondateur de Yuki, fidèle caisse de résonance du dictateur Sassou-Nguesso, doit avoir le courage et « l’honnêteté intellectuelle », s’il en a, d’assumer à la fois son imposture et sa félonie vis-à-vis du peuple congolais.

Ministre de son « père » Sassou-Nguesso depuis 2007, son limogeage du gouvernement peu avant la dernière élection présidentielle ne fut qu’un leurre pour infiltrer la véritable opposition en renseignant soigneusement son dictateur de père putatif sur la stratégie de celle-ci. La mollesse de son discours lors de la mobilisation populaire au le boulevard Alfred Raoul en est l’illustration.

Aujourd’hui, indiscutablement, les masquent de son imposture tombent.

Son double jeu a été mis à nu par nos braves indignés du 242 qui l’ont débusqué dans un appart’City situé au Bourget ce samedi 6 janvier, où il racontait des balivernes à des félons icomme lui.

Ayant visiblement appris le maniement de la violence auprès de son père putatif le dictateur Sassou-Nguesso, Kolélas et ses supporters ont physiquement agressé nos frères congolais qui ne voulaient que lui poser des questions sur la situation politique et économique du pays.

Avec un sang-froid qui sied à la non-violence de leur lutte, nos indignés ont préféré quitté la salle pour ne pas prêter le flanc aux gros bras de Parfait Kolélas, tout en prenant soin d’identifier la brochette de participants.

S’il y avait encore un doute sur Parfait Kolélas, que ce doute s’estompe.

Mangeant dans la main nourricière de son père Sassou-Nguesso, Parfait Kolélas reste de marbre à la souffrance et à la paupérisation des Congolais en génaral et des ressortissants du Pool en particulier dont il est originaire et député nommé.

Silencieux et ambivalent depuis les massacres du Pool, Parfait Kolélas n’a jamais explicitement condamné le pogrom de cette région par son père putatif alors qu’il est député de cette circonscription.

Que faut-il de plus pour comprendre et faire comprendre à nos frères de Pool, que Parfait Kolélas est le complice, le bras armé du dictateur Sassou-Nguesso?

Sassou-Nguesso est encore au pouvoir grâce à la corruption interne et externe à grande échelle et à la félonie des personnages comme Parfait Kolélas, soutenu de manière éhontée et abjecte par des faux opposants qui ont rejoint la mangeoire du duo Parfait Kolelas-Sassou NGuesso .

Ces compatriotes et pseudos opposants qui ont mollesté les indignés du 242, ont brillé par un comportement de voyou, à la causerie puérile organisée en catimini par l’imposteur Parfait Kolélas au Bourget.

Pour faire de la politique, il faut avoir des convictions. Parfait Kolélas n’a pas de convictions, et ses suiveurs encore moins. Il est de notoriété publique que ses bisbilles familiales ne sont qu’une affaire d’argent.

Parfait Kolélas est intéressé, nguirisé, et grassement entretenu par son père Sassou-Nguesso. Ce qui l’intéresse c’est de thésauriser, encore et encore.

Pour lui, comme le chantait si bien Pamelo Mounka: « L’argent appelle l’argent ». Il se moque comme l’an 40 des tueries de ses frères, tantes, oncles, et soeurs dans le Pool.

Que ces imposteurs à la solde du dictateur Sassou-Nguesso se planquent lors de leurs voyages à Paris est une victoire. Nous devons rendre leurs vies impossibles partout où ces fossoyeurs du pays iront.

C’est pourquoi, nous devons mettre un terme à L’IMPUNITE dans notre pays, même si le père putatif de Parfait Kolélas l’a inscrite dans sa constitution concoctée au coin d’une table par Placide Moudoudou.

Le temps viendra ou Parfait Kolélas, son père putatif et tout le gang mafieux d’Oyo et d’ailleurs devront rendre des comptes au peuple congolais.

Notre pays ne se réconciliera avec lui même que lorsque la JUSTICE sera au coeur de notre projet de reconstruction.

Un dialogue avec des personnages malhonnêtes, ambivalents et corrompus à l’image de Parfait Kolélas ou Tsaty Mabiala, ne sert strictement à rien. Il ne peut que desservir le pays.

Que tous les congolais en général et nos parents du Pool en particulier, n’oublient pas ces paroles prémonitoires prononcés jadis par l’abbé Fulbert Youlou: « Ka ba louhouna ndi. Mbongo zahu, Bibuka biahu ».

Traduction: « Qu’on ne vous trompe pas. Tous ces faux opposants cherchent leur argent et leurs maroquins ».

Honte à toi, Parfait Kolélas!

Olivier Mouebara

Diffusé le 07 janvier 2017, par www.congo-lberty.com

