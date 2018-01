Quand le clan du voleur Kiki Sassou-NGuesso s’en prend à un autre voleur Jean Jacques Bouya

La guerre des clans du pouvoir s’amplifie et les longs couteaux du diable s’aiguisent et s’exhibent en public.

Après la charge violente de l’actuel député nommé Jean Claude Ibovi natif d’Oyo (le village de Sassou-NGuesso) contre un autre voleur insatiable Jean-Jacques Bouya, voilà que le clan de Kiki Sassou-NGuesso qui se voit à la place de son père, relance une charge contre son cousin et sinistre des Grands Travaux, par le biais d’un pauvre congolais affamé à qui on fait dire une petites part de la vérité. La réalité est autre car les Congolais veulent non seulement que Bouya s’en aille, mais avec lui, Kiki et Claudia Sassou, le féticheur Jean-Dominique Okemba et le voleur en chef et maestro du crime Denis Sassou-NGuesso.

La Rédaction.

Diffusé le 09 janvier 2018

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter