INTERVIEW D’ALEXIS MIAYOUKOU : Bilan de la table ronde sur les prisonniers politiques ; Trahison de Parfait Kolelas ; Non à l’impunité de Sassou et ses criminels…

De tous les combat de la diaspora du Congo-Brazzaville en France, Alexis Miayoukou s’exprime sur le bilan et les perspectives de la table ronde sur les prisonniers politiques du 13 décembre 2017, ,avec pour but d’en finir aven l’impunité dans son pays. Il parle du divorce entre Parfait Kolelas et les Résistants congolais, et donne son point de vue sur d’autres sujets de l’actualité congolaise…

Diffusé le 10 janvier 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter