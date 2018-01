Message de Sassou Nguesso à la nation : Un aveu trop timide et trop tardif de la corruption avancée

Pascal MALANDA

Combien de fois nous avons prôné ici-même notre responsabilité et notre devoir de dignité dans la lutte contre nos adversaires politiques. En ce qui me concerne personnellement, Sassou n’est pas un ennemi dont je souhaite la mort (au grand dam de nombreux internautes qui assimilent mon choix à une capitulation devant un tyran) mais un adversaire politique dont je souhaitais la sortie honorable de la scène politique et dont je souhaite aujourd’hui encore le départ négocié (pendant qu’il est encore possible, mais pour combien de temps encore ?) du pouvoir pour la démocratisation du pays et la paix dans le CONGO ETERNEL. Il a fait son temps et s’il n’a pas su tirer sa révérence avec élégance, qu’il parte au moins sans plonger le pays dans la ruine totale. Nous reconstruirons ce pays hyper endetté, mais que lui et son clan nous fassent l’économie d’une nième guerre inutile.

C’est dans cet esprit critique que j’ai suivi de bout en bout le laborieux et lancinant message à la nation qui nous a été proposé à l’entame de l’an neuf. A la différence des messages habituels, il y a enfin une timide, mais trop tardive reconnaissance des graves maux qui minent notre société. Quel gâchis et que de temps perdu !!!Reconnaître que le mot RUPTURE qui a constitué son slogan pour l’année 2017 a été tourné en dérision jusqu’au sein même de l’hémicycle est un triste aveu après 33 ans de règne sans partage. S’il a pointé l’impunité et la corruption qui gangrènent tout le système depuis des décennies, n’en est-il pas le responsable numéro 1 ? La meilleure lutte contre l’impunité ne serait-elle pas de se punir lui-même d’abord en annonçant sa démission pour faillite grave ?

Monsieur Sassou n’est certes pas omnipotent, mais il a bâti autour de lui un système d’allégeance et de soumission qui a généré une pléiade de courtisans ultra zélés qui ne lui disent que ce qu’il veut entendre. Il est aujourd’hui victime de son propre système qui lui obéit au doigt et à l’œil, depuis sa majorité complaisante jusqu’à l’opposition parlementaire à sa solde (au propre et au figuré). Pourquoi s’étonner alors que personne n’agisse sans deviner la pensée du chef pour la satisfaire avant même d’agir ? Où sont et que sont devenus tous ceux de ses proches collaborateurs qui lui ont conseillé de ne pas toucher à la Constitution de 2002 ? Si la justice n’est pas instrumentalisée depuis le sommet, d’où lui vient subitement la ferme conviction qu’en trois petits mois du premier trimestre de 2018 elle va faire ce qu’elle n’a pas pu ou voulu faire en 18 mois ou plus ? D’où vient-il que cette justice ait refusé jusqu’à ce jour de libérer Paulin Makaya qui a purgé sa peine depuis novembre dernier ? Monsieur Sassou ne sait-il pas mieux que sa propre ‘’justice’’ les raisons pour lesquelles Mokoko et Okombi ainsi que de nombreux autres concitoyens sont en prison sans jugement au-delà des délais judiciaires légaux ? Monsieur veut-il jouer à l’ignorant pour se dédouaner alors qu’en flic n°1 du pays, il a une fiche détaillée sur tous ses concitoyens qu’il a transformés en esclaves ?

Par ses déclarations sur la justice congolaise, monsieur Sassou s’est mis dans une situation complexe et inconfortable à souhait. Si la justice « s’exécute » en trois mois, cela prouvera qu’elle est à ses ordres, ce que tout le monde sait depuis longtemps. Si en revanche elle reste dans son comportement de corruption avancée et refuse de se rendre à l’évidence, cela voudra dire que la parole de Sassou n’a plus d’impact sur ses subordonnés qui n’en font qu’à leur tête. Quelle autorité aurait-il alors pour prétendre gérer (même illégalement) l’avenir d’une nation s’il est incapable de discipliner sa propre justice (le troisième pouvoir qui n’a d’indépendant que le qualificatif) ?

A la décharge de monsieur Sassou, ses courtisans ultra zélés sont de plus en plus autonomes et « créatifs », préoccupés qu’ils sont à apprendre à survivre dans l’âpre après Sassou qui s’annonce à grande vitesse. Dans les régies et les services, ils font preuve d’une inventivité au-delà de l’imaginable. La corruption est à tous les étages de la société comme il le reconnaît lui-même. Les auteurs de ce drame national offrent le lamentable spectacle d’un système en fin de vie dont il faut tirer le maximum avant la chute inéluctable. N’étant pas omnipotent, Sassou ne peut savoir ce qui se passe dans tous les ministères. Mais peut-on croire un seul instant que les sociétés pétrolières privées créées et gérées par sa parentèle l’ont été à l’insu de son bon gré ? Si c’est le cas, à quoi ont servi les lois instituant des commissions d’enquête parlementaires pour gérer les cas litigieux et les flagrants conflits d’intérêt? Ces commissions et d’autres encore chargées du contrôle et de la vérification dont Sassou semble découvrir trop tard les vertus sont-elles encore capables de sauver un mastodonte tentaculaire entraîné vers le précipice par le poids de sa propre corruption ?

Monsieur Sassou est-il encore crédible quand il parle du respect de la Constitution ? Le rire de l’assemblée qu’on notera à la 48ième minute de son discours devrait l’interpeller au premier chef. C’est ce qui lui reste d’autorité qui est bafoué devant la nation entière et le corps diplomatique présent dans la salle.

Entre la 48min 35 et la 49min 22, Sassou déclare sans sourciller ce qui suit : « …Puisqu’il est question de la justice, tout en respectant le principe tangible de la séparation des pouvoirs prescrit par la constitution (PAUSE ET RIRE DE l’ASSEMBLEE) j’émets le vœu en tant que garant des institutions, que s’ouvre courant premier trimestre de l’année 2018 le procès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée accusés d’avoir troublé l’ordre public ou porté atteinte à la sûreté de l’Etat au terme des scrutins référendaires et présidentiels de 2016… »

Pour finir, jetons un regard très critique aux plumes qui ont rédigé ce discours pathétique. Avaient-elles besoin d’introduire les crottes de chèvre dans une prose destinée à être écoutée au-delà du Congo ? Si l’objectif était d’humilier l’orateur, ils l’ont largement atteint et c’est dommage pour l’image de notre pays et de nos cadres.

Morceau choisi entre la 46ième min 40 sec et la 47ième min 03: « Nous devons promouvoir l’excellence afin que l’intelligence collective secrète de nouveaux modes de pensée et d’agir. Sans créativité, comment nos ancêtres auraient-ils réalisé que la crotte de chèvre était un intrant agricole capable d’accroître production…. »

Les plumes auraient-elles oublié de souffler à notre orateur national que pour lutter contre les gaz à effet de serre et sauver la planète, nos contemporains seraient très avisés de capter les pets des vaches de sa ferme d’Oyo afin que le méthane qu’ils contiennent ne contribue pas au réchauffement de la planète ? Heureusement que cette prose de haut vol n’a pas été servie à la COP 23.

En matière de créativité agricole de nos ancêtres, il y a des exemples plus élogieux et moins scatologiques à mettre avec fierté à la face du monde. Les miens ancêtres ont découvert depuis plus de deux siècles les vertus des Vungàs, ces espaces de culture biologique que l’Europe redécouvre avec émerveillement aujourd’hui sous la forme de permaculture. Au moment où l’on parle de relance de l’agriculture tout est fait pour nous empêcher de redorer le blason de notre productivité ancestrale. Toute notre expertise nationale est jetée aux orties alors que nous avons de quoi faire du Congo un géant agricole en trois petites années.

Plus grave, ce message à la nation a soigneusement évité le terme de dialogue inclusif. Visiblement, pour monsieur Sassou et son entourage immédiat, rien ne justifie une telle démarche. Le pays étant en paix et en pleine émergence économique à l’horizon 2025, à quoi servirait-il en effet de s’asseoir autour d’une table et trouver ensemble les solutions aux maux qui minent notre société ? Cependant, l’obstination des faits est telle que la crise du Pool qu’il considérait il y a peu comme pure lubie d’une opposition en mal de visibilité et instrumentalisant des ‘’ bandits’’ de grand chemin a fini par aboutir à un accord de cessez-le-feu avec ramassage des armes etc. A-t-on vraiment besoin d’éteindre un feu imaginaire et ramasser des armes virtuelles ? Nous avion pourtant montré ici-même l’absurdité et l’impasse de cette guerre imposée à toute une région. Nous avions insisté sur le fait qu’en arrêtant les hostilités, Ntumi mettrait Sassou en grande difficulté, prouvant aux yeux de la nation et du monde entier ce qui n’a d’autre nom qu’un grand gâchis. Nous avons été appelés de tous les noms d’oiseaux.

Dans le même ordre d’idées, la chasse aux voleurs des deniers publics semble timidement s’amorcer. Le menu fretin du CHU ne suffira pas à combler la soif de justice du peuple congolais. Il faudra livrer tous les piranhas qui ont sucé les finances du pays. Et en matière de piranhas, qu’ils soient aux Grands Travaux, à la SNPC ou ailleurs, ils devront tous rendre le même compte au peuple souverain, à commencer par le piranha n°1, suivez mon regard….Pas de justice à deux vitesses, pour les parents et les moins-parents. On ne peut pas arrêter Bouya qui bénéficie encore de la présomption d’innocence (SANS RIRE) sans toucher Kiki contre qui une procédure est déjà en cours en France. Si la justice veut redorer son blason, elle doit le faire de façon cohérente et conséquente.

Seul un dialogue intelligent et inclusif épargnera à notre pays des drames inutiles comme la guerre du Pool ou celles à venir, consécutives à un effondrement si on n’y prend garde. Qui a dit qu’au Congo l’histoire à la fâcheuse tendance à se répéter ? Apprenons enfin de notre sombre histoire afin que 2018 nous ouvre un avenir radieux pour tout le monde dans ce CONGO ETERNEL où tout le monde retrouvera sa juste place, même les actuels fossoyeurs du pays dont certains éviteront difficilement le lynchage populaire qui couve déjà.

Pascal MALANDA

