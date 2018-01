TCHICAYA U TAM’SI : Le feu et le chant Une poétique de la dérision

Disparu il y a trente ans, Tchicaya U Tan’Si, le poète congolais, n’écrit pas pour rire mais rit en écrivant. Cet ouvrage tente de décrypter son écriture et de montrer que cette poétique de la « dérision » n’est pas une pratique scripturale aléatoire mais une lucide organisation linguistique et translinguistique. Tchicaya est une figure de proue de la littérature africaine, et son oeuvre le reflet d’une conscience collective, nationale et universelle.

