Le messianisme catastrophique du Pool ou la nième guerre inutile de Ntumi. Par Pascal MALANDA

Nous Congolais avons la mémoire ultracourte et sommes pour cela condamnés à revivre mille fois la même tragédie.

Au plus fort des attaques de Ntumi contre l’armée inique de Brazzaville, j’avais osé parler de la guerre inutile du Pool dont seuls les enfants de cette région payaient le lourd prix humain et matériel.

J’avais proposé d’arrêter cette sale guerre en exfiltrant Ntumi pour l’exiler en Europe ou en Amérique afin d’arrêter les souffrances inutiles d’une région martyre.

J’avais montré l’inutilité du combat de Ntumi tant qu’il n’avait ni base arrière régionale ni soutien diplomatique et militaire internationaux de taille ni soutien des autres régions du pays.

J’avais montré l’incohérence et l’étrangéité d’une lutte qui se cantonnait dans la région de ‘’l’agressé’’ sans la moindre escarmouche à Oyo ou Brazza-nord les fiefs de ‘’ l’adversaire’’ supposé.

J’avais montré l’étrangéité de la démarche d’une personne qui, pourchassée par ses adversaires, courait dans sa propre maison pour y livrer un combat perdu d’avance contre ses poursuivants plus armés et plus nombreux.

J’avais montré que Ntumi ne pouvait pas chasser Sassou du pouvoir et instaurer des élections libres et démocratiques dans le pays, élections qui seraient gagnées par les ‘’représentants’’ d’une autre région sans que le Pool ne retombe dans la complainte séculaire d’avoir pavé le chemin du pouvoir aux autres.

J’avais montré que des forces embusquées au sein du pouvoir jouaient le pourrissement de la situation dans le Pool pour affaiblir le pouvoir et le cueillir comme un fruit mûr.

J’avais montré malhonnêteté et la naïveté d’un pouvoir qui avait créé la crise du Pool comme crise dans la crise afin de justifier le hold-up électorale avant de se retrouver pris dans son propre piège grossier.

J’avais montré que la crise post-électorale et son corollaire, la guerre du Pool ne pouvaient trouver d’issue que dans un vrai dialogue inclusif et intégral.

On m’a traité de tous les noms ici. Suppôt de Sassou, traitre à la cause du Pool, etc. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Quel gâchis humain et matériel et que de temps perdu !

Et que faire maintenant ? Question ouverte à un grand débat. Mais déjà, il faut se réjouir de la fin du calvaire du Pool, fonds de commerce de politiciens véreux. Il faut aussi souhaiter que Ntumi ne commette pas l’énorme maladresse de descendre à Brazza, il y sera abattu sans ménagement. On peut aimer ou détester la personne, mais on ne peut, pour l’avenir du pays, tolérer qu’un nième fils du pays soit sacrifié pour des intérêts bassement égoïstes de groupuscules qui ne reculent devant rien. La mort, ni de Sassou, ni de Ntumi ne sauveront le Congo. Apprenons à valoriser la vie humaine et à surmonter nos différents sans penser systématiquement à tuer ou emprisonner nos adversaires. La vie est sacrée.

Ceux qui, au pouvoir et à l’opposition, tapis dans l’ombre diabolique, attendaient que Ntumi leur ouvre la voie du pouvoir en sont pour leurs frais. Ils devront abattre leurs cartes et jouer franc jeu dans un débat ouvert et responsable pour sauver la nation. Mais en sont-ils vraiment capables ? L’alternative n’est autre que la réussite de l’un des nombreux coups d’Etat en préparation se trouvant à différents stades : initial ou très avancé. L’un de ces coups finira par réussir, pour le malheur ou le bonheur du Congo. Sauf si la classe politique congolaise se ressaisit à temps et s’assoit pour un dialogue final inclusif et responsable qui jettera les bases d’un renouveau global.

Pascal MALANDA

