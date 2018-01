SALE TEMPS POUR LA FRANCOPHONIE. Par Rigobert Ossebi

La Francophonie a du vent dans les voiles. L’ouragan Mabanckou n’est pas le seul à avoir soufflé sur ce qui est maintenant un vaste champ de ruines et l’on se demande comment elle s’en relèvera.

Tout le monde francophone est dans la tourmente. Jean RTh. Guion, le Président de l’Alliance Francophone, dans un éditorial récent (Langue française : Requiem pour l’Alliance française ? Ils sont devenus fous…) dresse en quelques mots un épouvantable état des lieux…

« Constatant que la situation financière de la Fondation (Alliance Française) ne permet pas d’établir un budget 2018…le président Jérôme Clément ainsi que 5 autres administrateurs, dont Alain Juppé, ont remis leur démission »

Gabegie à l’OIF…

Pénurie à l’Alliance Française…

Piano à queue, croisières et frénésie des voyages pour Michaelle Jean…

Faillite pour l’instrument essentiel de l’apprentissage de notre langue : l’Alliance Francaise !

Alors que Michaelle Jean, Secrétaire Générale de l’OIF, dépense, à tort et à travers, les deniers des États Francophones, sous la réprobation de ses propres administrateurs, l’Alliance Française, la plus belle, la plus ancienne et la plus efficace des associations qui promeut et enseigne notre Langue aux quatre coins du Monde, est menacée de faillite !

Emmanuel Macron a raison : à ce rythme, la Culture Française, dont il nie déjà l’existence, muette, ne sera plus qu’un mythe ! »

A n’en pas douter Michaëlle Jean, qui est déjà désignée comme la grande responsable de la dramatique situation financière de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a également failli dans les objectifs des missions qui lui ont été confiées. Sa folie dépensière n’a laissé que peu de crédit pour aider à la « Paix, démocratie et droits de l’Homme » rubrique bien inscrite dans ses budgets. La Canadienne et son institution ont été particulièrement silencieuses sur ces chapitres, déclenchant le courroux infiniment justifié du romancier congolais d’origine, Professeur au Collège de France.

L’élection de Michaëlle Jean, le 30 novembre 2014 à Dakar, avait eu le grand mérite de consacrer le choix d’un François Hollande, alors encore farouchement anti-Sassou, et de son allié de circonstance, le Premier ministre canadien Stephen Harper, très courtisé en vue de son soutien dans la préparation de la COP21. Beaucoup d’argent congolais, d’un Sassou Nguesso au sommet de ses folies financières, avait circulé dans la capitale du Sénégal pour que son poulain Henri Lopès soit élu. Vingt milliards de FCFA (30 millions d’euros) selon certaines rumeurs… En vain, l’ancienne gouverneure générale du Canada, fut élue. Le dictateur congolais, fou de rage, avait décollé de Dakar en même temps que la proclamation de son élection.

Au sein de l’OIF, selon les commentateurs déçus de RFI, certains avaient peu goûté le ton clivant de sa campagne. « Je n’ai pas de rapport de complaisance avec les chefs d’État ». Michaëlle Jean déclarait vouloir que la Francophonie soit sur le terrain, qu’elle soit préventive, qu’elle engage des actions pour éviter les conflits. A moins d’une année du terme de son mandat rien de ses engagements n’a été tenu, ni engagé et, surtout, elle est a été très silencieuse à l’égard de chefs d’Etat tels que Denis Sassou Nguesso. Il ne reste que TV5 Monde, et ses journalistes de complaisance, pour lui accorder une bien mince tribune.

Il y a peu de chance pour que cette crise actuelle du monde francophone soit résolue avant la désignation d’un nouveau Secrétaire Général ; dans quelques mois Michaëlle Jean passera à la trappe avec son piano à queue… Déjà, le nom de Lionel Zinsou circule. L’ex-Premier ministre et candidat malheureux à l’élection présidentielle du Bénin aura du mal à démentir la rime entretenue entre Francophonie et Françafrique. N’avait-il pas été soutenu par l’empereur de cette dernière, Denis Sassou Nguesso toujours lui, dans sa candidature à la magistrature suprême au Bénin ?

La brèche, dans laquelle Alain Mabanckou s’est infiltré, ne fera que s’élargir au gré d’une impressionnante croissance démographique de l’Afrique francophone ; chaque jour qui passe augmentera le poids de ses arguments et de ses troupes potentielles. « Le Pape Mabanckou combien de divisions ? » ne serait certes pas une question à poser en terme de rapport de force. Pour le moment… !

Reste au Romancier-Professeur au Collège de France à dépasser sa réflexion individuelle et à s’investir dans l’action collective : côté français, congolo-africain ou dans les deux simultanément. Peu importe ! Du moment qu’il cesse d’agir en franc-tireur… !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 24 janvier 2018, par www.congo-liberty.com

Francophonie, langue française : lettre ouverte à Emmanuel Macron

Le président de la République a proposé à Alain Mabanckou de contribuer aux « travaux de réflexion » qu’il souhaite « engager autour de la langue française et de la Francophonie ». L’auteur de « Verre cassé » lui répond.

Monsieur le Président,

Dans votre discours du 28 novembre à l’université de Ouagadougou, puis dans un courrier officiel que vous m’avez adressé le 13 décembre, vous m’avez proposé de «contribuer aux travaux de réflexion que vous souhaitez engager autour de la langue française et de la Francophonie.»

Au XIXème siècle, lorsque le mot «francophonie» avait été conçu par le géographe Onésime Reclus, il s’agissait alors, dans son esprit, de créer un ensemble plus vaste, pour ne pas dire de se lancer dans une véritable expansion coloniale. D’ailleurs, dans son ouvrage «Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique» (1904), dans le dessein de «pérenniser» la grandeur de la France il se posait deux questions fondamentales: «Où renaître ? Comment durer ?»

Qu’est-ce qui a changé de nos jours ? La Francophonie est malheureusement encore perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Repenser la Francophonie ce n’est pas seulement «protéger» la langue française qui, du reste n’est pas du tout menacée comme on a tendance à le proclamer dans un élan d’auto-flagellation propre à la France. La culture et la langue françaises gardent leur prestige sur le plan mondial.

Les meilleurs spécialistes de la littérature française du Moyen-Âge sont américains. Les étudiants d’Amérique du Nord sont plus sensibilisés aux lettres francophones que leurs camarades français. La plupart des universités américaines créent et financent sans l’aide de la France des départements de littérature française et d’études francophones. Les écrivains qui ne sont pas nés en France et qui écrivent en français sont pour la plupart traduits en anglais: Ahmadou Kourouma, Anna Moï, Boualem Sansal, Tierno Monénembo, Abdourahman Waberi, Ken Bugul, Véronique Tadjo, Tahar Ben Jelloun, Aminata Sow Fall, Mariama Bâ, etc. La littérature française ne peut plus se contenter de la définition étriquée qui, à la longue, a fini par la marginaliser alors même que ses tentacules ne cessent de croître grâce à l’émergence d’un imaginaire-monde en français.

Tous les deux, nous avions eu à cet effet un échange à la Foire du livre de Francfort en octobre dernier, et je vous avais signifié publiquement mon désaccord quant à votre discours d’ouverture dans lequel vous n’aviez cité aucun auteur d’expression française venu d’ailleurs, vous contentant de porter au pinacle Goethe et Gérard de Nerval et d’affirmer que «l’Allemagne accueillait la France et la Francophonie», comme si la France n’était pas un pays francophone !

Dois-je rappeler aussi que le grand reproche qu’on adresse à la Francophonie «institutionnelle» est qu’elle n’a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d’expression, tout cela orchestré par des monarques qui s’expriment et assujettissent leurs populations en français? Ces despotes s’accrochent au pouvoir en bidouillant les constitutions (rédigées en français) sans pour autant susciter l’indignation de tous les gouvernements qui ont précédé votre arrivée à la tête de l’Etat.

Il est certes louable de faire un discours à Ouagadougou à la jeunesse africaine, mais il serait utile, Monsieur le Président, que vous prouviez à ces jeunes gens que vous êtes d’une autre génération, que vous avez tourné la page et qu’ils ont droit, ici et maintenant, à ce que la langue française couve de plus beau, de plus noble et d’inaliénable: la liberté.

Par conséquent, et en raison de ces tares que charrie la Francophonie actuelle – en particulier les accointances avec les dirigeants des républiques bananières qui décapitent les rêves de la jeunesse africaine –, j’ai le regret, tout en vous priant d’agréer l’expression de ma haute considération, de vous signifier, Monsieur le Président, que je ne participerai pas à ce projet.

Alain Mabanckou

Santa Monica, le 15 janvier 2018

Né en 1966 à Pointe-Noire (République du Congo), Alain Mabanckou est notamment l’auteur de «Verre cassé», «Mémoires de Porc-Epic» (prix Renaudot 2006) ou encore «Lumières de Pointe-Noire». Il enseigne à l’université UCLA, à Los Angeles, et a occupé en 2016 la chaire annuelle de création artistique au Collège de France.

