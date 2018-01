Sassou-NGuesso récupère le Congrès des Francs-maçons interdit au Sénégal

Prévu à Dakar les 2 et 3 février, un congrès des francs-maçons africains a été interdit sous la pression d’associations musulmanes.

La Conférence des puissances maçonniques d’Afrique et de Madagascar, créée à Libreville en 1996, avait prévu de tenir, à Dakar son 26e congrès les 2 et 3 février 2018. Mais cette rencontre dont le thème est « francs-maçons et franc-maçonnes d’Afrique et de Madagascar, quel modèle de développement économique et social pour le progrès de nos sociétés : libertés, éducation, gouvernance ? » ne se tiendra pas sur le sol sénégalais.

La réservation de la salle du palais des Congrès de l’hôtel King Fahd Palace à Dakar pour les besoins de sa manifestation a été annulée par le directeur de l’établissement qui aurait reçu des injonctions des autorités étatiques.

Depuis quelques jours de nombreuses associations musulmanes avaient exprimé leur indignation en apprenant la tenue à Dakar, de ces assises et s’étaient mobilisées pour en exiger l’interdiction.

Un collectif « non à franc-maçonnerie »

Une vingtaine d’associations islamiques opposées à la rencontre des logiques maçonniques au Sénégal a mis en place un plan d’action pour « interpeller et informer » les dignitaires musulmans du pays. À leurs yeux, la tenue d’une telle rencontre constituerait « une souillure » sur le sol sénégalais. Se faisant le porte-parole des musulmans sénégalais, elles ont exigé que les loges maçonniques africaines tiennent « leurs ténébreuses assises hors du territoire du national ».

Le président de l’organisation islamique Jamra, l’imam Massamba Diop a même affirmé que « les gens sont prêts à payer de leur vie pour que ce congrès ne se tienne pas à Dakar ».

Le collectif anti-maçon prévoyait des actions spontanées, allant jusqu’à envahir le lieu de la rencontre.

Cette situation n’est pas inédite

Cette situation n’est pas inédite. En 1985, des associations islamiques avaient repoussé, avec l’appui, du calife général de la confrérie soufie des tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, la tenue d’une rencontre de francs-maçons à Dakar.

En 2001, le même projet avait été agité. L’indignation populaire qu’il avait déclenchée dans l’opinion avait suscité l’intervention d’un autre guide confrérique musulman, le calife de la famille omarienne, Thierno Mountaga Tall qui, au nom de l’ensemble des califes généraux du Sénégal, avait demandé et obtenu son annulation.

« Obscure rencontre »

« Dans la continuité de leur mission de veille et de sauvegarde des nobles valeurs que nous ont léguées nos défunts grands guides religieux, les confréries du Sénégal et toutes les associations islamiques, regroupés dans la Coalition non à la franc-maçonnerie, manifestent leur ferme désapprobation quant à la tenue de cette obscure rencontre », a encore soutenu le collectif.

Il a, en outre, interpellé l’État du Sénégal sur sa « mission régalienne » de maintien de la stabilité sociale et exigé qu’elle ordonne l’interdiction formelle de cette manifestation, « sciemment programmée » dans un pays majoritairement croyant, et pouvant conduire « à de graves confusions sociétales, voire de troubles à l’ordre public. »

Même si elles ne s’affichent pas, les loges maçonniques existent au Sénégal et compteraient près de 4 000 membres.

Finalement, le congrès tant décrié se tiendra au Congo Brazzaville.

Charles Senghor (à Dakar)

