INTERVIEW DE VICTOR MATONDO : Scepticisme sur le Cessez-le feux du Pool ; Conscientisation des enfants du Pool ; Le faux coup d’état de Dabira et Nianga-Mbouala ; Le départ impératif du diable Sassou par la force…

Victor Matondo s’interroge sur le huis clos des négociations entre Sassou-NGuesso et le Pasteur Ntumi qui n’augure rien de bon pour les Congolais. Il affirme que le coup d’état de Dabira et Nianga-Mbouala n’est qu’une énième manipulation du cynique dictateur de Brazzaville. Pour terminer, il appelle les populations du Pool à la conscientisation et à un sursaut pour ne plus être instrumentaliser par Sassou-NGuesso qui ne partira que par la force !

Diffusé le 26 janvier 2018, par www.congo-liberty.com

