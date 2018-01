HOMMAGE A VICTOR JUSTIN SATHOUD 27 janvier 2018 – janvier 1929 ; 89eme Anniversaire de la Naissance de Victor-Justin SATHOUD

A l’occasion du 89eme anniversaire de la naissance de Victor-Justin SATHOUD qui figure parmi les icones politique de notre pays, le Congo-Brazzaville, dont la mémoire demeure de nos jours, à maintes égards méconnue et ignorés, nous publions à la suite une partie de ses mémoires autobiographiques, pour faire œuvre utile à la postérité, en rendant hommage à l’antériorité, dans la perspective d’une relecture sereine et lucide de notre histoire de notre pays :

« C’est très jeune, dès mon admission dans les cadres réguliers des fonctionnaires de l’Afrique Equatoriale Française en 1949, que je fis don à mon pays du meilleur de moi-même, en adhérant au risque et péril de ma carrière administrative à la seule formation politique qui menait la lutte en vue de l’émancipation et de la dignité des Africains : le Parti Progressiste Congolais en sigle PPC, Section locale du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) fondé par le Président Félix Houphouët-Boigny.

A l’époque, deux formations politiques francaises se partageait l’administration coloniale, à savoir : le RPF et le Parti Socialiste à travers la Section Française de l’International Ouvrière (SFIO), qui se transformera en Mouvement Socialiste Africain (MSA), en prévision de l’évolution des territoires francais d’Outre-Mer vers leur indépendance, mais sans pour autant rompre avec son siège à Paris, d’ou il recevait mots d’ordres et subventions. Leurs membres se recrutaient essentiellement et pour cause ? Parmi les fonctionnaires et les chômeurs.

En 1952, sur proposition du fondateur du PPC, le Président Jean-Félix TCHICAYA, alors Député du Moyen-Congo et du Gabon à l’Assemblée Nationale Française. Je fus investi candidat aux élections des Conseillers à l’Assemblée Territoriale du Moyen-Congo, dans la circonscription du Niari, ou nous étions cinq (5) sur notre liste qui avait remportée la victoire. Le Chef de fils était Goura Pierre, il y avait Kikhounga-Ngot, Nzoungou Auguste, Ango Raymond et moi même.

Dés qu’ils apprirent ma candidature alors que toute l’administration battait ouvertement campagne contre la liste du PPC, les notables et chefs traditionnels de Banda, mon village natal situé à une centaine de kilomètres de Dolisie, sur la route du Gabon, bravant les représailles de l’administration coloniale décidèrent à mon insu de me soutenir en faisant campagne pour moi.

A cet effet, ils organisèrent des cotisations. Au bout d’une semaine, ils collectèrent une somme de cent mille francs cfa (100 000 Fcfa) et dépêchèrent deux émissaires à Pointe-Noire, ou j’étais en service, pour me remettre en main propre devant témoin, comme contribution du peuple de Banda à ma campagne électorale. Compte tenu de l’inflation que notre pays traverse depuis 1952, je laisse le soin aux économistes de déterminer le montant de la somme que cette « contribution » peut représenter actuellement.

Au cours d’une réception organisée à l’occasion de ma tournée électorale à Banda, ces notables et chefs traditionnels me firent jurer de ne jamais adhérer à un parti politique d’obédience coloniale.

C’est pourquoi, en dépit de la défection du PPC de certains compagnons de lutte comme Kikhounga-Ngot, qui s’était porté candidat contre le député Tchicaya aux élections législatives de 1957. J’ai continué à combattre le colonialisme sous toutes ces formes, notamment ces partis satellites, jusqu’à l’indépendance de notre pays.

Mais, par mauvaise foi, mon combat politique était présenté par certains de mes adversaires comme étant orienté contre certaines ethnies. Alors que, arrivé aux affaires, par amour pour mes frères et désir de les aider, mais non pas par un quelconque calcul politicien, j’ai rendu des services dont certains m’ont d’ailleurs coûtés cher, comme par exemple la perte d’un Département Ministériel, et qui prouve à suffisance si besoin était, que je ne combattais pas des ethnies, mais un système multiforme et odieux : le colonialisme.

Par conséquent, même si par tribalisme ou par vil calcul politicien les intéressés se refusent à reconnaître mes bienfaits, je me félicite de compter les bénéficiaires de mon action aux affaires dans plusieurs ethnies du Niari, et dans tous les quatre points cardinaux de la République du Congo.

En tout état de cause, j’ai assumé des responsabilités qui m’ont appris à mes dépens, que toutes les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées.

Par ailleurs, lors de ma prise de fonctions en 1974 en qualité de Commissaire Politique, Président du Comité Exécutif Régional du Niari, légion furent les prophètes de malheurs, qui prédisaient la résurgence imminente des rivalités tribales dans le Niari. Mais c’était faire montre d’une inqualifiable ignorance de la maturité politique de notre paisible peuple, qui a appris depuis très longtemps à distinguer ceux qui servent avec abnégation ces intérêts bien compris de ceux qui par démagogie, se servent de lui à des fins personnelles.

Car, cinq (5) ans durant, sous ma direction, une parfaite symbiose unissait les populations de notre Région sans la moindre discrimination tribale. Bien au contraire, sans crédit de l’Etat, mais avec le concours de tout le monde uni comme un seul homme, par le biais de ma célèbre « opération briques cuites », nous avons réalisé beaucoup. Ecoles et Dispensaires poussaient simultanément, une saine émulation aidant, comme des champignons dans tous les Districts et PCA.

Plusieurs années avant ma prise des fonctions, tous les élèves du Niari, après la classe de Troisième étaient orientés en Seconde aux Lycées de Pointe-Noire et de Brazzaville, abandonnés à eux mêmes, sans bourses ni structures d’accueils. Ce qui expliquait les nombreux échecs de ces élèves au BAC dans ces deux villes.

Nonobstant le refus catégorique du Premier Ministre de l’époque, sous le fallacieux prétexte de manque de crédits pour construire, je réussis a créer un Lycée à Dolisie, en prenant moi-même l’initiative de négocier directement avec l’Evêché la cession, pour servir de dortoirs, des bâtiments libérés par le transfert à Pointe-Noire du couvent de Dolisie d’une part, et en entreprenant, avec l’aide de l’Association des Parents d’Elèves d’autre part, la construction d’une Ecole Primaire, pour accueillir les élèves de l’Ecole de la Mission Saint-Paul, dont les classes devaient recevoir ceux du Lycée. Avant mon affectation hors du Niari, j’eus l’honneur d’organiser une brillante cérémonie, pour fêter la réussite de la première promotion des bacheliers du Lycée de Dolisie, qui avait en outre obtenu les meilleurs résultats de toute la République, parmi les dix premiers du Congo au BAC.

Au demeurant, après mon départ de Dolisie pour ma nouvelle affectation à Pointe-Noire, mes anciens compagnons, avec la complicité de mon successeur, prirent d’assaut les archives de la Région, dans le but d’y découvrir les copies des rapports faits par moi contre des originaires du Niari. Mais grande fut leur déception de constater que, contrairement aux ragots qui se transmettaient de bouche à oreilles, cinq ans durant à la tête du Niari, je n’ai jamais fait de rapport contre qui que ce soit, hormis un Européens dont j’avais exigé et obtenu le rapatriement à cause de ses pratiques négrophobes et son refus de respecter les lois et la réglementation du Congo, en matière de détention d’armes dans les centres urbains.

Sans fausse modestie, je me réjouis du travail accompli cinq ans durant dans le Niari, avec le concours actif de notre peuple tout entier, dont je ne louerais jamais assez l’enthousiasme et la disponibilité. Les réalisations existent jusqu’à présent, même si après moi, certaines sont fermées, par manque de personnel enseignant et soignant ou de médicaments.

QUELQUES REALISATIONS SOCIO-ECONOMIQUE OBTENUS PENDANT LE QUINQUENAT DE VICTOR-JUSTIN SATHOUD

A LA TETE DE LA REGION DU NIARI DE 1974 A 1979

(Extrait Rapport moral de passation de service présenté par Victor-Justin SATHOUD en date du 10 mai 1979, à la fin de son mandat)

Il convient de situer géographiquement la Région du Niari, avant d’aborder les différents problèmes politico-administratifs.

GENERALITES :

I- SITUATION ET LIMITES

La Région du Niari a une superficie de 26 350 km2, habitée par 135 065 habitants.

Elle est limitée :

Au Nord par la République Gabonaise

Au sud par le Cabinda et la République du Zaïre.

A l’Ouest par la Région du Kouilou et la République Gabonaise

A l’Est par les Régions de la Bouenza et de la Lekoumou.

Du point de vue organisation administrative, le Niari comprend une Commune de plein exercice, six Districts et cinq Postes de Contrôle Administratif (PCA) :

Commune de Loubomo : 33 000 habitants

DISTRICTS

Louvakou, avec 3 100 km2 pour 22 904 habitants

Kibangou, avec 4 250 km2 pour 14 769 habitants

Kimongo, avec 2 200 km2 pour 14 769 habitants

Divenié, avec 6 900 km2 pour 13 050 habitants

Mossendjo, avec 6 400 km2 pour 31 260 habitants

Mayoko, avec 4 100 km2 pour 11 280 habitants

POSTES DE CONTROLE ADMINI9STRATIF (PCA)

Makabana, avec 4 888 habitants

Londela-Kayes, avec 4 765 habitants

Banda, avec 4 765 habitants

M’Binda, avec 5 143 habitants

Nyanga

II- ECONOMIE

Région à vocation agro-pastorale, le Niari possède d’immenses potentialités économiques du fait de la richesse de son sous-sol.

Cependant, la seule activité qui faisait vire la Région demeure l’exploitation forestière, qui traverse de grosses difficultés depuis la crise mondiale du Bois.

Sur le plan industriel quatre sociétés de transformation de Bois sont à signaler : SOCOBOIS, SCUB, FORALAC et CONGO-BOIS, basées respectivement à Loubomo, Matsendé, Leboulou et Makabana.

Le commerce a connu une baisse vertigineuse, plusieurs maisons ayant fermés pour s’installer à Makabana et Nkayi.

L’agriculture demeure à l’état traditionnel, mais la production est très intéressante, notamment en cultures vivrières : Banane, manioc, igname. La mévente des produits agricoles tels que : paddy, café, maïs et palmistes a découragé les paysans. L’arachide qui est plus ou moins commercialisée connait une augmentation de la production.

L’élevage de Bovins donne très bien dans le District de Kimongo surtout. Celui de Kibangou possède quelques métayers également.

COOPERATIVES : Il y a 230 coopératives implantées dans la Région. Mais leur encadrement par des techniciens compétents fait défaut par manque de moyens à ces derniers :

Kimongo : 62 Coopératives

Kibangou : 6 Coopératives

Loubomo : 3 Coopératives

Mayoko : 28 Coopératives

Louvakou : 3 Coopératives

Mossendjo : 74 Coopératives

Divenié : 54 Coopératives/ Soit en tout un total de 230 Coopératives

TOURISME ET CYNEGETIQUE :

Le Niari est une Région touristique. Au tour de Loubomo : le Lac Bleu et les « Grottes de Mallembé », la rivière bleue à Makabana, la chute de Dimani dans le District de Divenié.

Dans le PCA de Nyanga, le Mont Fouari représente un site magnifique, sans oublier les nombreux lacs le long de la route du Gabon.

Malheureusement par manque de moyens, le Service intéressé n’entretient plus les voies d’accès à ces sites.

Chasse à la pintade le long des montagnes de Moussitou

Chasse à l’éléphant et au buffle au Mont Mavoubou et Nyanga-Nord.

Enfin, il faut signaler les Réserves de Chasse du Mont Fouari et de Tsoulou (km 77).

INVESTISSEMENT

Trois projets demeurent inachevés par manque de crédits : Maternité de Divenié, Dispensaire de Banda et Collège de M’Binda. Et comme depuis quatre ans aucun crédit d’investissement n’a été délégué, rien n’a été entrepris.

Par contre, dans le cadre de l’Action Créatrice des masses, plusieurs réalisations ont été effectuées sur le plan social : Santé et Enseignement notamment de 1974 à 1978.

Localité : LOUBOMO



Réalisation : CEG HAMMAR (1 Bâtiment de 3 salles de classes)

Observation : Aide de l’Etat et effort des masses

District : LOUVAKOU



Localité : POSTE MAKABANA

Réalisation : CEG DU PCA DE MAKABANA (2 Bâtiments de 3 salles de classe comprenant chacun 6 salles de classse

Observation : Effort des masses

Localité : MAKABANA (BLOC 1 et 111)

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (2 Bâtiment de 3 salles de classe comprenant chacun 6 classes)

Observation : Effort des masses

Localité : YAMA (BLOC 11)

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : BAMANGA NIENZE

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : KIKANOU

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MBEMBO-MBOTE

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : LES BANDAS

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 salle de classe)

Observation : Effort des masses

District : KIMONGO



Localité : KIMONGO POSTE

Réalisation : CEG DE KIMONGO (1 Bâtiment de 4 salles de classe en construction)

Observation : Effort des masses

Localité : KIMONGO POSTE

Réalisation : CEG DE KIMONGO (1 Bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Aide de l’Etat

Localité : KIMONGO POSTE

Réalisation : CEG DE KIMONGO (internat)

Observation : Aide de l’Etat

Localité : KIMONGO POSTE

Réalisation : CEG DE KIMONGO (1 Bâtiment administratif)

Observation : Effort des masses

Localité : KIMONGO POSTE

Réalisation : CEG DE KIMONGO (2 Bâtiment de Professeurs)

Observation : Effort des masses

Localité : LONDELA-KAYES

Réalisation : CEG DE LONDELA-KAYES (Construction inachevée mais non encore couvert)

Observation : Effort des masses

Localité : LONDELA-KAYES

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (Bâtiments de 2 salles de classes construction inachevée)

Observation : Effort des masses

Localité : BOUKOU-PAKA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (2 salles de classe construites)

Observation : Effort des masses

Localité : MOUKEKE

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (3 logements des Maîtres pouvant abriter 3 familles construction inachevée)

Observation : Effort des masses

Localité : MOUKOMO-KADI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 salle de classe construction inachevée)

Observation : Effort des masses

Localité : BOUKOU-MOUKONGO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (2 salles de classe, travaux en cours)

Observation : Effort des masses

Localité : KINDAMBA-BIONGO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (en construction)

Observation : Effort des masses

Localité : YANZA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 salle de classe CP1-CP2 et 1 logement des Maitres ouvert le 03/10/1977)

Observation : Effort des masses

Localité : KAYES-MBONGA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (en construction)

Observation : Effort des masses

Localité : DIAMBA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (2 logements de Maitres, 1 salle de classe CM2 en construction inachevée)

Observation : Effort des masses

Localité : KIKINGO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 logement de Maitres)

Observation : Effort des masses

Localité : KITSOUMBOU

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MATEMBO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 salle de classe en construction)

Observation : Effort des masses

Localité : KIMBAOKA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (Reconstruite après renversement par un cyclone)

Observation : Effort des masses

Localité : TSANGUI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (2 salles de classe en construction)

Observation : Effort des masses

Localité : ILOU-PANGA

Réalisation : DISPENSAIRE (Achevé et inauguré le 12 mars 1978)

Observation : Effort des masses

Localité : MOUKONDZI

Réalisation : DISPENSAIRE (Inachevé, manque des ouvertures, enduit et charpente)

Observation : Effort des masses

Localité : KIPANDA II

Réalisation : DISPENSAIRE (Achevé et inauguré le 13 mars 1978)

Observation : Effort des masses

Localité : BANDA-KAYES

Réalisation : DISPENSAIRE (Achevé et inauguré le 13 mars 1978)

Observation : Effort des masses

Localité : KITSINGUI

Réalisation : DISPENSAIRE (en construction, en voie d’achèvement)

Observation : Effort des masses

Localité : KIKONGO

Réalisation : PONT DE KIKONGO (Achevé, d’une valeur de près de 7 millions de francs CFA)

Observation : Effort des masses

Localité : KITSINDI-DINGUI-MALLEMBE

Réalisation : ROUTE (Travaillé sur 15 Km)

Observation : Effort des masses

District : KIBANGOU



Localité : KIBANGOU POSTE

Réalisation : CEG DE KIBANGOU (1 Bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Aide de l’Etat

Localité : PCA BANDA

Réalisation : CEG DE BANDA (1 Bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : NGOKANGO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 école a cycle complet)

Observation : Aide de l’Etat

Localité : MABOUDOU

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : PANGA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : DOUFOUMA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MAROUNDOU

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe à couvrir)

Observation : Effort des masses

Localité : BANGONDO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MARINZOUNGOU

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MBADI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : KOUSSOU

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : NDILOU-MAMBA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MALLEMBE

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : PORRO

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : NDILOU-MAMBA

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : DOUFOUMA

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : NGOUANGA

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : KAYES

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : BANGONDO 1

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : PONT DU NIARI

Réalisation : DISPENSAIRE

Observation : Effort des masses

Localité : BANDA

REALISATIONS : 1 Maternité servant pour le logement des enseignants du second degré, Centre Médical de Kibangou 1 en construction, Centre Médical de Banda 1 en construction, Maternité de Kellé (Léboulou 1) en construction, Dispensaire de Mamba-Nayilou 1 en construction

Observation : Effort des masses

District : DIVENIE-NYANGA



Localité : NYANGA

Réalisation : CEG DE NYANGA (1 Bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : NGOUHA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : NZAMBI-KALA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : BOUALI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 1 salle de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MOUKONDO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 1 salle de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : ISSIENGUINGOUHA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 logement des Maitres)

Observation : Effort des masses

Localité : DIMANI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 salle de classe, 90 tables bancs)

Observation : Effort des masses

District : MAYOKO



Localité : M’BINDA

Réalisation : CEG DE M’BINDA (1 Bâtiment de 4 salles de classe, 1 bloc administratif, 1 réfectoire, 1 dortoir, 2 logements de Professeurs, 1 bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Aide de l’Etat

Localité : MAYOKO POSTE

Réalisation : CEG DE MAYOKO (1 Bâtiment de 3 salles de classe, 20 tables-bancs, construction 1 bloc administratif)

Observation : Effort des masses

Localité : M’BINDA

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (Construction d’1 école)

Observation : Effort des masses

Localité : VOUKA

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 Bâtiment de 4 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : TSINGUIDI

Réalisation : ECOLE PRIMAIRE (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : MAYOKO

Réalisation : ECONOMIE (Création d’1 Champ du Parti et réfection du tronçon routier Mayoko-Tsinguidi sur 25 Km)

Observation : Effort des masses

District : MOSSENDJO



Localité : MOSSENDJO POSTE

Réalisation : CEG DE MOSSENDJO (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Aide de l’Etat

Localité : GARE TSIMBA (Ex. THOMAS)

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 6 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : TITI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : INDZENDI

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : DIBA-DIBA

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 3 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : POPO

Réalisation : ECOLES PRIMAIRES (1 Bâtiment de 2 salles de classe)

Observation : Effort des masses

Localité : POPO

Réalisation : GROUPEMENT (Champs Collectifs de 5 hectares labourés)

Observation : Effort des masses

Localité : INDZENDI

Réalisation : SANTE (1 Dispensaire complétement achevé),

ECONOMIE (Réfection du Pont reliant le Poste à la Gare)

Observation : Effort des masses

Localité : YAYA

Réalisation : SANTE (1 Maternité)

Observation : Effort des masses

Enfin, il convient de signaler quelques autres réalisations, œuvres essentiellement des masses du Niari :

Les nouveaux bureaux de la Région , connu sous le nom de « Case du Parti », ce bâtiment qui fait la fierté de notre ville a été realisé avec les cotisations des masses laborieuses et des dons des Entreprises Privées de la Région. Tous les fonds collectés étaient au fur et à mesure de leur versement déposés au Trésor Public où un compte spécial était ouvert à cet effet. Les dépenses sont engagées conformément à l’avancement des travaux. Quelques travaux de finition restent à effectuer et son inauguration était prévue pour le 15 Aout 1979, sous la présidence d’une Haute Autorité Nationale.

Trois salles de classe au Lycée , réalisées avec les cotisations des travailleurs de Loubomo. Les fonds étaient également déposés au Trésor Public, mais gérés au fur et à mesure de l’avancement des travaux par le Bureau de l’Association des Parents d’Elèves, sous le contrôle des Autorités Régionales pour le tirage des chèques.

Collège de Londela-Kayes , entièrement construit par les masses de ce PCA qui est le seul dépourvu de CEG.

Collège de Loubetsi dans le District de Kibangou , entièrement construit par les masses à cause des difficultés que rencontrent les élèves au Collège du Poste qui n’a pas de structures pour accueillir les enfants des villages éloignés.

Ces deux collèges de Londela-Kayes et de Loubetsi ne sont pas encore ouverts alors qu’ils sont terminés depuis bientôt deux ans. Des démarches sont à entreprendre auprès du Ministère de l’Education Nationale, afin que ces deux Etablissements puissent fonctionner à la rentrée scolaire d’octobre 1979.

III- SERVICES ADMINISTRATIFS

Tous les services administratifs sont représentés dans la Région, et fonctionnent conformément aux programmes établis par leur Directions respectives selon les moyens mis à leur disposition. Pas de remarque particulière.

Les Chefs de services régionaux font preuve de conscience dans l’exercice de leurs fonctions, et appliquent les directives du Parti, ainsi que les Agents placés sous leurs ordres.

Le Personnel des Cadres et les Contractuels en service à la Région y sont bien.

