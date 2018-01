REQUIEM POUR LE POOL. Par David Londi

Nous sommes les morts sans sépulture de toutes les batailles du Pool.

Dans les noirs trous entassés sous un ciel de mitraille …

Morts sur le bord d’une rivière, en une agonie lente, agressés par la pluie froide qui perce les quelques feuilles qui nous servent de toit.

Nous n’avons pas connu l’ivresse des soirées douces en famille depuis plus de 20 ans mais seulement l’horreur et le sang de la tuerie derrière …

Nous sommes les morts sans sépulture de toutes les batailles du Pool.

Nous n’avons pas connu les cloches de la paix, mais seulement l’âpre voix de la mitraille sifflant à nos oreilles.

Nous sommes les morts sans nom et sans visage, perdus dans les fosses communes et dont les os mêlés n’ont plus même de village.

Nous dormons côte à côte avec nos pères, mères, frères, sœurs, cousins et voisins

Nous avons fécondé tous les sols de notre sang, et les vêtements rougis de sang ont perdu leur couleur pour la couleur de la terre …

Nous sommes les morts des bombardements aériens, là-haut dans les étoiles.

Nous avons vu la mort comme un grand oiseau noir, et le fer et le feu ont tordu nos entrailles.

Nous sommes les morts sans cercueil obscur en bois de chez nous et les ensevelis des grandes pelletées de terre qui s’infiltrent dans tous les orifices de notre corps.

Nous n’avons pas connu la douceur de la terre recevant ceux qui arrivent naturellement au rendez-vous programmé de la mort.

Nous resterons, éternelles épaves, prisonniers de cette fosse dans laquelle nous sommes à l’étroit

et sans cesse inondés de boue.

Nous sommes les morts sans linceul, les traqués, les fusillés ou les bombardés dans la pâleur de l’aube, ou tombés, lamentables, épuisés, torturés, les damnés de la terre, ceux qui sont morts de froid et de faim, de misère et de coups.

Nous sommes les morts dans le vent des plaines, pour une guerre étrangère à nos êtres et qui nous extermine, sans même le son rassurant des cris de protestation.

Nous sommes les morts dans le fracas assourdissant des armes lourdes, les morts des lâches embuscades, poignardés derrière, les morts assassinés dans les villages, au bord de la rivière ou des forêts sombres et humides.

Nous sommes les morts des horizons sanglants de notre douce région.

Nous sommes les morts de toutes les batailles, pour qui ne sonne pas le

glas des services funèbres et l’envol des chants de veillée, ceux aussi qu’on oublie dans l’obscurité des bois à la lisière des villages.

Et lorsque vous venez sur les terres du Pool c’est nous tous qui sommes là et dormons dans le silence des fosses communes, et c’est nous qui restons les vivants éternels qui vont interpeller les assassins mais aussi les silencieux et les monnayeurs des cadavres pour quelques avantages.

Nous sommes les morts de toutes les batailles du Pool, morts pour ce que nous sommes et non pour ce que nous avons fait.

David Londi

Diffusé le 30 janvier 2018, par www.congo-liberty.com

