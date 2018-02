Lettre ouverte au Bâtonnier de Paris sur le cas Dupont-Moretti

Paris le 29 Janvier 2018,

À Monsieur le Bâtonnier Frédéric Sicard,

Barreau de Paris,

Maison du Barreau

2, rue de Harlay – 75001 Paris

lebatonnier@avocatparis.org

Monsieur le Bâtonnier,

L’avocat Eric Dupond-Moretti, Toque 0238 au Barreau de Paris, vient d’accepter de défendre, à Brazzaville, l’Etat congolais contre son principal opposant, le Général Jean Marie Michel Mokoko accusé « d’atteinte à la sûreté de l’Etat » et emprisonné depuis le 16 juin 2016. Le procès du prévenu devrait se dérouler à la fin de ce premier trimestre 2018 dans le contexte d’une Justice aux ordres comme l’établissent les récents rapports des organisations nationales et internationales des Droits Humains.

Le simulacre de justice, qui y sera rendu, sera atténué par l’image forte de défenseur des droits de l’Homme et des libertés publiques, dont bénéficie encore le célèbre avocat parisien. La lourde condamnation attendue sera sans nul doute portée au crédit de ce dernier, mais elle ne satisfera sûrement pas la section Droits de l’Homme du Barreau de Paris dont vous avez l’honneur d’être le Bâtonnier.

Tout serait parfait, ou presque, dans le meilleur des mondes si Maître Dupond-Moretti ne s’était déclaré, en février 2014 toujours à Brazzaville, l’avocat du colonel Marcel Ntsourou auprès du collectif d’avocats qui assurait sa défense, dont l’ancien Bâtonnier Maître Patrick Delbar du Barreau de Lille. Le colonel Marcel Ntsourou, tout comme le Général Mokoko, était un pensionnaire de la Maison d’Arrêt de la capitale congolaise ; une prison construite sous la colonisation avant la seconde guerre mondiale et qui comptait 800 détenus pour une capacité de 150. Un grand nombre de ces derniers, environ 200 prisonniers politiques, y croupissent sans jugement depuis des années. Le Colonel Ntsourou y décéda dans des circonstances troubles le 17 février 2017.

Maître Dupond-Moretti n’était pas parvenu, au côté de ses confrères congolais, à faire triompher le Droit et sauver la vie du Colonel Ntsourou. Il connaîtra très sûrement une plus grande réussite dans la nouvelle mission pour laquelle il a donné son accord : la condamnation d’un innocent, accusé à tort comme son précédent client. Il sera aidé et soutenu en cela, à bon compte assurément, par le pire dictateur africain du moment, Denis Sassou Nguesso qui en a déjà décidé du sort. La liste des crimes, qui sont attribués à Dénis Sassou Nguesso, est longue. Un grand spécialiste français du renseignement, Monsieur Eric Denécé, affirmait que les guerres civiles qu’il avait déclenchées en 1997-1998 avaient causé 400.000 morts, soit proportionnellement plus que le Rwanda par rapport à la population du Congo à cette période. Sa dernière élection en mars 2016 a été totalement frauduleuse et celui qui avait le plus de chance d’emporter le second tour était justement le Général Mokoko.

Le nom de Sassou Nguesso est également accolé au plus grand scandale qui entache les annales judiciaires de ce début de siècle. Le dictateur congolais avait obtenu de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin que le Juge des libertés du Parquet de Paris soit sorti en pleine nuit, d’avril 2004, de son lit et conduit au Palais pour ordonner la sortie de la Prison de la Santé du directeur de sa police, le général Jean François Ndenguet, poursuivi pour crimes contre l’humanité en France. Ce qui fut exécuté aussitôt avant 4h du matin.

Maître Eric Dupond-Moretti aura face à lui, dans la défense du Général Jean Marie Michel Mokoko, des avocats congolais dont Maître Ludovic Essou qui assurait comme lui la défense du Colonel Marcel Ntsourou… Cet avocat congolais malgré toutes les intimidations et les gardes à vue dont il a été l’objet à Brazzaville, est resté fidèle aux prisonniers qu’il défend.

Fort de l’avis de Conseils aussi précieux qu’anonymes, il nous est permis de dénoncer, auprès du Barreau de Paris que vous avez l’honneur de représenter, un inacceptable conflit d’intérêts auquel se prête le nouvel avocat de la dictature congolaise.

Bien évidemment, le Parquet de Brazzaville, totalement aux ordres du tyran Denis Sassou Nguesso, n’y trouvera rien à redire et c’est à vous, Monsieur le Bâtonnier, que nous nous en remettons pour que l’éthique, dont vous êtes le Garant pour les Avocats inscrits à Votre Barreau, prévale dans les aventures congolaises de Maître Eric Dupond-Moretti.

En représentant l’Etat congolais à Brazzaville dans un procès stalinien, Maître Dupond-Moretti risquera fort d’entacher non seulement sa réputation mais celle également de tout le Barreau de Paris.

En espérant que notre humble alerte ne restera pas vaine.

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l’expression de nos très respectueuses salutations.

La Coordination du Collectif #Sassoufit

