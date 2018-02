L’IMPÉRATIF D’UNE ORGANISATION FÉDÉRALE AU CONGO-BRAZZAVILLE. Par David LONDI

Les défis

Nous avons un double défi à relever : la démocratie et l’agilité pour nous adapter aux mutations majeures qui sont en train de s’opérer en Afrique et dans le monde. Les attelages nationaux laissés par l’ancienne puissance coloniale, définis et structurés pour une mission particulière, mettre en place des infrastructures, des flux et des compétences pour optimiser le projet colonial d’exploitation des matières premières et faire de nous un espace de consommation de leurs produits finis. Nous ne pouvons pas nous développer sur la base d’un contexte taillé pour nous exploiter quelles que soient les implications et la bonne volonté des uns et des autres. Nous devons tout repenser, l’organisation politique, éducative et culturelle. Soixante ans après, le bilan est, en effet, affligeant. Dans la suite de l’exposé, nous reviendrons sur ce point.

Les défis relatifs à la démocratie, condition sine qua non, pour faire face à défis. Près de 60 ans après les indépendances, Le constat est amer sur les progrès des libertés humaines, de choix et d’expression. Sous la férule des autocrates et des hommes sans foi ni loi qui ont usé et abusé de l’instrumentalisation du tribalisme, nous assistons à un recul récurrent de tous les droits fondamentaux de l’Homme et du Citoyen au Congo. Il en vient même, chose aberrante, que l’on se mette à regretter l’époque coloniale. Les acquis de la Conférence nationale souveraine ont fondu comme neige au soleil au bout d’un an et les mêmes politiciens depuis les années 60 et 70 sont revenus plus sanguinaires avec des comportements qui ont élargi le fossé entre les différentes communautés nationales. Dans un comportement irresponsable non assumé par rapport au tribalisme, irresponsable puisqu’ils l’instrumentalisent, ces assoiffés du pouvoir ont créé des milices aux noms exotiques. Au lieu de les désigner sous les noms des tribus : Milices Bakongos, Mbochis ou Bembés, ils les ont appelés « Ninjas », « Cocoyes » ou « Cobras », preuve qu’ils n’assumaient pas leur mesquinerie tribaliste. Ce débat occulté a ressurgi sur le terrain en faisant des milliers de morts. Nous reviendrons sur ce drame absolu, plus loin dans cet exposé. Nous devons dépasser ce mal absolu et repenser toute notre organisation politique et sociale pour créer des régions agiles avec un pouvoir central aux attributions politiques et économiques réduites, l’objet de cet exposé. Les Régions fortes avec une très grande agilité pour aborder les défis créés par la mondialisation et plus près de nous, l’Afrique, sans le corset d’un Etat central oppresseur et guidé par des principes tribalistes. Elles doivent pouvoir, dans un cadre légal compatible avec les exigences internationales à créer, s’investir directement dans les projets en Afrique et dans le Monde comme celui exposé, ci-dessous.

Plus récemment, l’OUA, devenue l’Unité africaine (UA) en 2000, s’est donné pour objectif de structurer l’ensemble du continent autour d’un Parlement panafricain, d’une banque centrale et d’un Fonds monétaire, d’une Cour de justice, etc. Parallèlement, au sein de l’UA, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad / New Partnership for African Development) a été lancé en 2001 pour faire progresser la gouvernance en Afrique. Il est né d’une initiative des chefs d’État sénégalais, Abdoulaye Wade, et sud-africain, Thabo Mbeki (son secrétariat général est à Johannesburg), en association avec leurs homologues algérien (Abdelaziz Bouteflika) et nigérian (Olusegun Obasanjo)

Comme son nom l’indique, le Nepad est surtout un instrument de planification du développement, ce n’est pas une institution. Il vise à mobiliser des fonds internationaux pour réaliser des projets continentaux ou régionaux, au moment où de nombreuses études montrent l’importance des infrastructures dans le domaine de l’accès aux services de base (éducation, santé), dans la cohésion sociale et dans le développement économique. La construction de grands projets régionaux structurants est envisagée et/ou programmée : dans le domaine des transports, l’autoroute côtière Nouakchott/Lagos permettant de relier 10 pays africains, l’autoroute Dakar/N’Djamena et le chemin de fer d’interconnexion entre le Bénin, le Togo et le Burkina Faso ; dans le domaine de l’énergie, deux projets de gazoducs (Nigéria – Algérie et Nigéria – Bénin, Ghana, Sénégal et Togo ; dans le domaine des TIC, la connexion au réseau mondial de câbles à fibres optiques.. Une de ses réalisations la plus visible est la mise en place d’un Mécanisme agricain d’évaluation par les pairs (APRM) auquel, en 2005, 23 des 52 pays membres avaient souscrit. L’idée est d’attirer les investissements étrangers en échange d’engagements de « bonne gouvernance » politique et économique accompagnés par l’évaluation et l’aide du PNUD. Les objectifs du Nepad sont corrélés aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) de lutte contre la pauvreté définis par l’ONU et ils affichent aussi la volonté des États membres de ne pas rester en marge du processus de mondialisation. D’impact réel encore limité, le Nepad a surtout valeur symbolique. Dans le contexte de la mondialisation des institutions, c’est un outil de communication et de lobbying et de recherche de financements de projets.

Sur le plan économique, les arguments en faveur d’une intégration régionale en Afrique sont nombreux : faiblesse des échanges intra-régionaux, frontières poreuses, marchés internes exigus, infrastructures déficientes, faible diversification des appareils productifs. De plus, aujourd’hui, la mondialisation vient relancer la question des « territoires pertinents ». L’intégration régionale peut faciliter l’insertion des économies nationales dans le commerce mondial et amplifier leur poids dans les négociations internationales. Cet argument, qui prévaut dans la construction de la plupart des coopérations régionales, vaut aussi pour l’Afrique. La dimension économique fait aujourd’hui partie d’un processus qui justifie les aides et les attentions des bailleurs, de l’Union Européenne notamment. Ainsi, les accords entre l’UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) prévoient une ouverture réciproque des marchés à partir de blocs régionaux.

Il faut donc introduire une grande dose d’agilité pour les régions afin de tirer profit de ce genre d’organisation. Pour cela, il faut un état souple et au fait des besoins et aspirations des régions infranationales. Ceci passe par une réorganisation totale de l’espace politique congolais. Comment le Congo s’organise-t-il actuellement pour optimiser son intégration dans cet espace ? Nous y reviendrons dans la suite de cet exposé. Si l’on cherchait à comprendre l’origine des blocages dans notre pays. Nous pensons que le premier élément de réponse est l’idéologie tribaliste qui continue à structurer tout notre environnement politique, économique et social.

En effet, bien souvent les actes politiques structurés par l’idéologie tribaliste vont totalement en défaveur d’équilibres régionaux qui pourtant seraient favorables à une dynamique de développement. Pourtant l’équilibre régional permet à toutes les régions d’ambitionner au développement suivant leur culture propre et leurs atouts naturels, leur permettant ainsi d’être justement exploitées, ce qui éviterait la surexploitation de certaines d’entre elles et la sous-exploitation d’autres, comme c’est bien souvent le cas aujourd’hui dans notre pays.

Ce mal endémique, qu’est le tribalisme, ronge le Congo, doucement mais sûrement depuis environ 60 ans. Il est un obstacle à la démocratisation car l’idéologie du tribalisme est basée sur la survalorisation de son identité propre et le rejet de l’autre. En excluant l’autre, le tribalisme constitue un obstacle au développement économique. Dans cette idéologie un principe domine : Ce qui compte, c’est celui qu’on connait au lieu de ce que l’on sait faire, un patronage qui fait éloigner de la méritocratie. Or, l’idéologie du tribalisme est l’outil principal de la conquête du pouvoir au Congo et, de ce fait, créatrice de tension.

Par conséquent, ce ne sont pas les plus compétents qui sont engagés et ce ne sont pas les entreprises les plus efficientes qui accèdent aux opportunités des affaires. Plus que la compétence et l’efficacité, c’est l’origine ethnique, le clan, la filiation qui deviennent le critère de l’allocation des ressources. Autant dire un non-sens économique qui aurait donné des maux de tête à Adam Smith, paix à son âme. Autrement dit, les ressources ne reçoivent pas leur meilleure valorisation, ouvrant la porte aux gaspillages et à la gabegie. Nous en sommes là à environ 60 ans après les indépendances.

Cette idéologie conduit à l’exclusion politique et économique des autres tribus ou ethnies éloignées du cercle du pouvoir. Ainsi, dans un contexte de rareté des ressources et de méfiance généralisée, le tribalisme conduit chaque groupe à voter sur une base ethnique afin de placer leur représentant dans les rouages de l’appareil étatique. Ce faisant, ils vont tenter, via leur représentant élu, de capter les subventions, les nominations et les services publics pour les détourner vers leurs groupes au détriment du reste des autres factions.

Il en découle une sorte de course effrénée à l’appropriation de l’État le plus souvent dans un cycle de guerres comme ce pays en a le secret car c’est le seul moyen de contrôler les ressources publiques et de s’enrichir. D’où l’émergence d’une économie rentière fondée sur le clientélisme et la corruption. Cette situation place le pays dans une trajectoire de guerres permanente. En voici quelques illustrations.

L’OBUMITRI (Oligarchie Militaro Tribaliste) installée au Congo depuis 1970 a poussé cette idéologie à des limites qui ne sont plus acceptables par les exclus du pouvoir. Elle a ainsi contribué à exaspérer le sentiment d’appartenance tribale chez les groupes éthniques les plus importants démographiquement qui, tapis dans l’ombre avec des sentiments avoués ou non avoués d’en découdre, cherchent à s’emparer du pouvoir, jugeant l’impétrant comme un usurpateur, ce qui est souvent le cas. Et, ceux qui y sont, déploient toute la violence pour y rester. Devant cette frustration des exclus, des hommes politiques véreux et sans scrupules organisent la conquête du pouvoir autour du sentiment d’appartenance ethnique sur la base des partis éthnocentrés. Cette situation plonge donc le pays dans un cycle infernal de violence (400.000 victimes : LCI, Emission d’Yves Calvi), résultat de la volonté de conquête et de conservation du pouvoir par tous les moyens par une éthnie ou un clan. Chacun attend son tour. Ceci, quelle que soit l’éthnie au pouvoir. Le moment n’est-il pas venu de chercher d’autres moyens d’organisation politique de l’Etat pour dépasser cette situation mortifère pour le pays ? Une fois au pouvoir, nous tombons dans un recyclage des procédés utilisés par l’ancienne puissance coloniale pour le garder, diviser pour mieux régner.

En effet, nous assistons à une recolonisation progressive, cette fois-ci orchestrée par les congolais eux-mêmes en recyclant les méthodes utilisées par le Colon pour continuer à s’emparer des ressources du pays pour le bien d’un clan, et non d’une éthnie parce qu’aucun leader ne peut satisfaire toutes les attentes de son groupe éthnique. Le clan ou l’éthnie perpétue donc un gouvernement fantoche qui maintient les flux des matières premières et des produits finis pour l’ancienne puissance coloniale qui lui dicte son action et dont il défend les intérêts pour ainsi se préserver de ses foudres et rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ainsi corsetées dans un ensemble caporalisé par un clan ou une éthnie, les régions voient leur espace de développement réduit même si elles disposent d’un potentiel économique, social et culturel indéniable.

Quel bilan du « jacobinisme » à la sauce congolaise ?

Sur le plan politique

Les deux concepts qui ont engendré les maux majeurs de notre République, c’est l’absolutisme et la centralisation. Le régime présidentiel congolais largement inspiré des institutions de la Vème République française, consacre un Président fort presque autocrate avec un pouvoir absolu le rapprochant des monarques d’avant 1789. Cet absolutisme prive, dans une République bananière comme le Congo, les institutions d’un contrôle efficace des activités de l’exécutif. Ainsi nous assistons à l’organisation des circuits parallèles de détournement des fonds publics et de la richesse nationale qui échappe à tout contrôle. Dans ce contexte, l’absolutisme sans contrepoids démocratique conduit naturellement à l’affaiblissement des institutions qui ne deviennent que des points décentralisés de la volonté du pouvoir. Cet absolutisme cumulé avec la centralisation nous place dans un régime qui devient plus une monarchie qu’une République qui attise naturellement les convoitises des prétendants sans foi ni loi pour la plupart. Pour étayer mon propos, je me permettrais de citer Tocqueville qui, à ce sujet, affirmait que, bien avant la rupture de 1789, l’Etat monarchique avait détruit l’ordre féodal et ôté à la noblesse son pouvoir politique grâce, d’une part, à l’absolutisme, d’autre part, à la centralisation. Les hommes de 1789 avaient renversé l’édifice, mais ses fondements étaient restés dans l’âme même de ses destructeurs, et sur ces fondements on a pu le relever tout à coup à nouveau et le bâtir plus solidement qu’il ne l’avait jamais été. Cette courte référence nous montre la continuité de l’esprit monarchique dans l’organisation de l’Etat français qui influence toutes ses ex-colonies qui s’en sont toutes inspirées. Aucune d’entre elles n’a osé remettre en question cette organisation appliquée au forceps dans nos pays sur ces deux concepts : l’absolutisme de la fonction présidentielle et la centralisation de l’Etat. Le Président élu est élevé au rang de Roi avec touts les attributs s’y référant. Entre les mains d’un écervelé, cette organisation s’est transformée progressivement en une arme de destruction massive dévastant toutes les zones d’impact : la vie humaine, la liberté, l’économie et la société.

Sur le plan économique

Le patronage par affinités éthniques au détriment de la méritocratie a eu pour conséquences, le tarissement des ressources budgétaires qui précipite des pans entiers de l’économie dans une descente aux enfers laissant sur le carreau des milliers de Congolais, déstructurant tous les services éducatifs et sanitaires alors que notre pays a des atouts économiques formidables : ressources naturelles abondantes (minerais, pétrole, bois) donnant un PIB de 14,135 milliards au 122ème sur 189 devant la Syrie, l’Albanie, la Macédoine, le Rwanda, le Sénégal, par exemple. Si cette richesse était équitablement répartie le congolais disposerait d’un PIB / habitant de 1851 $USD, une diminution d’environ 50% par rapport à 2010 (données 2015 du site PopulationData.net) ; croissance du PIB 2,65 % par an (Données 2015 du site PopulationData.net). Où peut donc passer toute cette richesse créée par les hausses des prix des matières premières, pétrole en tête, de la dernière décennie ?

Un endettement de 120% et 3 interventions du FMI (2 programmes de restructuration de l’économie et une restructuration de la dette qui classe le Congo dans le club des PPTE).

Il faut noter que nous avons certainement mangé notre pain blanc de 1960 à 2013, période pendant laquelle le PIB va croître régulièrement, avec un bond en 2000, avant de subir une phase descendante depuis 2015 (Données Banque mondiale, 2015) malgré l’augmentation du nombre de barils produits qui a atteint environ 300.000 barils / jour, situation qui pousse le Congo à frapper à la porte de l’OPEP. Ce baril n’est pas prêt d’atteindre les sommets de 2010 parce que les Etats-Unis sont en passe de passer à la première place des producteurs du pétrole avec le gaz du schiste. Pendant toute cette phase de croissance du PIB, les dirigeants congolais n’ont pas cherché à diversifier l’économie congolaise qui dépend à plus de 60 % du pétrole. Nous devons tenir compte de cette réalité dans les réflexions sur la réorganisation de l’Etat congolais. Tordre le cou au tribalisme, c’est passer à un système décentralisé qui sort de la logique Vème République française.

Sur le plan social

Les infrastructures sont en-deçà de ce que l’on pourrait attendre d’un pays riche en ressources minières et dont le développement économique, même s’il repose sur l’exportation de cette richesse brute, est en pleine déroute : Transports, écoles, hôpitaux, tout manque et n’est pas à la hauteur des attentes de la population, dont la misère est indescriptible : Espérance de vie 59,30 ans (Données 2016 du site PopulationData.net) ; taux de mortalité infantile 56,40 % (Données 2016 du site PopulationData.net), taux d’alphabétisation 80,91% (Données 2015 du site populationData.net), IDH : Indice de Développement Humain (138ème rang) 0,592 / 1 (Données 2015 du site populationData.net). IPE : Indice Performance Environnementale : 59,56 (Données 2016 du site populationData.net, 128è rang) ; Nature de l’Etat : un régime présidentiel fort, dictature dans les faits (Données 2016 du site populationData.net).

Sur le plan sécuritaire

1965 – 1978 : Des assassinats politiques dont les plus célèbres sont : Pouabou, Matsocota, Massouémé, Nganzari, Kinganga et son commando avec des civils, Diawara et tous ses compagnons, Ngouabi, Biayenda, Massamba Débat et ses partisans, Kibuala Nkaya, Anga, Franklin Boukaka, Ntsourou (liste non exhaustive) ;

1988 : Massacres d’Ikongono : destruction du village d’Ikongono et des villages aux alentours pour assassiner Anga, premier génocide Sassou ;

1997 : Massacres d’Owando : plus de 12 morts recensés (Médiapart, 16 décembre 2013 par JECMAUS) ;

1998 – 2000 : Planification du premier génocide du Pool : Rapport Mouebara publié sur le site d’Opinion Internationale de Michel Taube ;

2015 : Massacres des opposants au changement de la constitution ;

2016 – 2018 : 3.000 victimes, viols systématiques des jeunes filles, plus de 130.000 déplacés, des dizaines de villages détruits, des milliers d’habitations détruites, des champs dévastés, Infrastructures détruites, plusieurs cas de torture, d’exécutions sommaires, détentions arbitraires, disparitions forcées… signalés (OCDH Congo, 28 janvier 2018 et Florence Môrice RFI, mercredi 21 juin 2017) ;

Certains spécialistes évaluent à 400.000 victimes impactant directement ou indirectement Sassou (LCI, émission d’Yves Calvi) ;

Des prisonniers politiques estimés à plus de 150 dans les geôles du pouvoir (OCDH Congo Brazzaville).

Sur le plan historique

Une Histoire nationale escamotée ou réécrite à l’avantage de l’éthnie au pouvoir. Tout le monde se rappelle de la fameuse phrase de « Oko montre la mer à Taty » ou le changement du nom de la langue Kikongo en Kituba.

DEBAT : Faut-il changer d’organisation politique ?

Quelles sont les solutions qui peuvent nous sortir de cette situation qui n’est créée que par quelques individus, assoiffés du pouvoir au sein des différentes éthnies, qui plongent le pays dans les abysses dans tous les domaines ? Quelle organisation pour essayer d’atténuer cette course à la magistrature suprême dans des conditions qui génèrent tant de conséquences négatives dans notre pays ? Les pères de l’indépendance n’ont-ils pas été influencés par un certain suivisme du mode d’organisation de l’ancienne puissance coloniale, très centralisée mâtinée d’un jacobinisme excessif ? La structure sociale congolaise y était-elle préparée ? Un Etat décentralisé n’était-il pas plus indiqué dans l’organisation sociologique du Congo que le Colon avait structuré pour son projet colonial ? L’organisation actuelle très centralisée est-elle indiquée pour affronter les défis d’un monde qui se globalise mais, en même temps, orienté vers des organisations décentralisées pour amortir le choc d’une économie mondialisée ? Autant de questions que l’on devrait se poser pour l’après-Sassou.

Soixante ans après le départ des Français du Congo, le pays n’est toujours pas sorti de l’instabilité politique. Gens du nord et gens du sud s’opposent dans un climat sourd où l’observateur impartial, neutre, objectif ne parvient pas à comprendre les motivations idéologiques des guerres et des troubles. Visiblement, la guerre est devenue une stratégie de conservation du pouvoir. On la provoque, on la fait et on l’arrête. Puis on la reprovoque, on l’a refait et on l’arrête de nouveau. Ce cycle est infernal, meurtrier et appauvrissant pour les populations. Rien alors ne justifie alors une telle stratégie. Pour l’observateur averti, ce cycle de guerres est une stratégie alimentée par l’instrumentalisation du tribalisme par des politiciens véreux s’attaquant aux populations jugées réfractaires au régime pour se maintenir au pouvoir par la terreur et la violence, servis par une organisation politique et économique issue de l’ancienne puissance coloniale.

L’organisation politique de la République du Congo est la reproduction parfaite de celle de l’ancienne puissance coloniale qui fait du Président de la République, la clé de voûte des institutions, le premier dépositaire du pouvoir exécutif, position renforcée par la légitimité que lui procure l’élection au suffrage universel. Ceci fait du Président de la République un Monarque omnipotent. Il est donc évident que cette position attise toutes les convoitises des prétendants. Changer cet état de faits passe par une organisation décentralisée avec une réduction drastique des prérogatives de l’Etat central pour en réduire l’attractivité et augmenter les mécanismes de contrôle par les Etats-membres. Cette organisation peut durablement réduire le cycle de violence pour la conquête du pouvoir. La solution peut-elle donc se trouver dans l’organisation du pays en Etats fédérés autour d’un super-Etat que l’on peut nommer « Etat central » ou « Fédéral » ? Notre réponse à cette question est affirmative et nous penchons pour le deuxième principe (Cf. ci-dessous) basé sur l’autonomie. Pour la richesse du débat, nous ferons un tour d’horizon des différents concepts d’une telle organisation pour mieux en poser les termes.

I- L’ÉTAT FÉDÉRAL

C’est la grande forme contemporaine d’Etats composés. L’Etat fédéral est une association d’Etats qui décident de remettre une partie de leur compétence à un Etat central. Et donc, dans la fédération, il y a des Etats fédérés et un Etat fédéral avec des compétences différentes. Une liste de compétences qui identifie ce qui appartient à l’état fédéral, et ce qui appartient aux Etats fédérés.

Il y a un domaine de l’Etat fédéral, avec un pouvoir immédiat, et un domaine des Etats fédérés, avec pour eux aussi, chacun d’entre eux, un pouvoir immédiat sur ses citoyens comme le Canada, l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, les USA, l’Inde, la Russie, la Suisse …)

II – L’ORGANISATION DE L’ÉTAT FÉDÉRAL

Comment envisager ce mode d’organisation dans le cadre du Congo ?

Quel que soit le mode d’organisation de l’Etat fédéral, il y a une réalité complexe : la présence simultanément de deux formes étatiques : l’une globale, l’état fédéral, ou super Etat. L’autre, plus limite : l’Etat membre. Cela nécessite une articulation entre eux qui se fait selon trois principes :

Superposition ; Autonomie ; Participation.

A. Le principe de superposition

C’est en fait très simple. Ca veut dire qu’il y a 2 ordres juridiques superposés qui vont s’appliquer aux citoyens. L’un global, celui du super Etat, l’intérieur duquel s’inscrivent les autres particuliers à chaque Etat membre. Ce qui veut dire que le système juridique de l’Etat membre s’inscrit dans le cadre général fixé par le système juridique de l’Etat fédéral.

Le super Etat est le seul qui soit considéré comme un Etat sur le plan international.

La superposition se combine avec l’immédiateté. L’Etat fédéral a des compétences immédiates, c’est-à-dire exercées sans intermédiaires sur les citoyens.

Donc principe de superposition qui se caractérise par l’existence d’un pouvoir supérieur et pouvant s’exercer sans intermédiaire mais qui n’est pas un pouvoir exclusif car à coté de ce pouvoir de superposition il y a le principe d’autonomie.

B. Le principe d’autonomie

Il y a un partage des compétences, certaines appartiennent exclusivement à l’Etat membre et l’Etat fédéral ne peut pas intervenir dans ce domaine. Partage des compétences selon une liste variable selon les cas, et en principe la variation peut s’expliquer par le fait que l’Etat fédéral a été construit par agrégation (auquel cas il aura des compétences d’attribution) ou par ségrégation (au quel cas l’Etat fédéral aura des compétences de droit commun).

Mais une autre variable est aussi l’idée, l’idéologie, qui préside à cet exercice de réparation. Veut-on un Etat fédéral ou plus faible ? En réalité, les listes ne sont pas extrêmement variable, on manque toujours au niveau de l’Etat fédéral défense, monnaie, etc. En fait il s’est passé dans les Etats fédéral ce qui s’est passé partout : le renforcement de l’exécutif. Aujourd’hui, l’idée que les pères fondateurs aient voulu un président des usa faible est dépassée.

Ce qui caractérise les Etats fédéraux, c’est qu’il en reste une compétence importante : celle de choisir leur propre gouvernement, ce qu’on appelle leur capacité d’auto organisation, autrement le pouvoir de faire leur propre constitution.

L’Etat fédéral impose en général une République. Mais dans ce cadre général, la forme peut être libre ; elle est souvent calqué sur l’état fédéral, mais peut être libre.

Exemple : aux Etats-Unis, les gouverneurs sont élus au suffrage universel, il y a un congrès local composé de deux assemblées.

En dehors de cette capacité d’auto organisation, il y a également bien sur une liberté sur le plan juridique dans les domaines réservés à l’Etat membre : ex le droit pénal, le droit civil, peuvent varier. Ex les Etats-Unis sur les affaires de mœurs : le divorce et le mariage sont faciles dans certains Etats, beaucoup plus difficile dans d’autres. Le jeu est permis dans des Etats et interdits dans d’autres. Idem pour la peine de mort. Idem pour la législation sur les sociétés (le Delaware c’est très facile de faire une société).

L’idée : on agit séparément dans les domaines séparés, on agit en commun dans les domaines communs

C. Le principe de participation

C’est l’idée tout simplement qu’il y a une collaboration de tous dans l’Etat fédéral. Celui-ci est composé des Etats membres et ceux-ci participent à ce gouvernement. Il y a des formes constitutionnelles variées pour assurer cette participation, mais dans cette variation il y a aussi des invariants. Par exemple, la représentation des Etats membres au niveau central, surtout lorsque le fédéralisme est voulu pour résoudre un problème de nationalité : on s’efforce d’associer chacune de ces nationalités au pouvoir central, parfois avec des obligations (ex Yougoslavie : si tel poste va à telle entité, tel autre va à telle autre entité).

Cela a comme conséquence que la charte commune, c’est-à-dire la constitution de la fédération, qui est la charte commune de tous les Etats membres ne peut être modifié qu’en commun, c’est-à-dire qu’avec l’assentiment au moins de la majorité des Etats membres (et souvent on exige en matière de révision constitutionnelle une majorité qualifiée). Mais la décision peut être prise à la majorité, c’est-à-dire qu’un Etat peut être forcé. La constitution de l’URSS prévoie le droit de sortir de la fédération, tandis que celle des Etats-Unis ne le permet pas.

III – LES PARTICULARITÉS CONSTITUTIONNELLES

C’est l’idée que s’il y a cette capacité d’auto organisation, il y a un pouvoir constituant de l’Etat fédéré et de l’Etat fédéral :

double pouvoir constituant.

la nécessite d’un organe de régulation, d’une cour suprême, ne serait-ce que pour ajouter le partage des compétences en cas de difficultés

Enfin, principe de participation : au moins une chambre assurant la représentation spécifique des Etats et dont le vote permettra de vérifier qu’une majorité d’Etat est d’accord avec la proposition.

A. Le pouvoir constituant

Il y a aussi le pouvoir constituant de l’Etat membre. Il y a aussi le pouvoir constituant de l’Etat fédéral qui peut être exercé soit par l’intervention direct des citoyens, soit par une démarche conjointe des Etats membres, soit (c’est souvent le cas) par des formules qui associent les 2 démarches (volonté des citoyens + volonté des Etats membres). Ainsi aux usa un amendement à la constitution fédérale pour être définitivement adopté doit d’abord être voté à la majorité des 2/3 de chaque chambre (c’est-à-dire celle qui représente les populations : la chambre des représentants, et celle qui représentent les Etats : le sénat). Et ensuite le texte de la révision doit être ratifié par les ¾ des législatures d’Etat (c’est-à-dire la ou les assemblées législatives des Etats membres). Ce processus est lourd, cela dit un Etat peut être forcé à condition que les ¾ des Etats soient d’accord. Ceci explique peut être le très faible nombre d’amendements à la constitution des Etats-Unis. 27 amendements, le dernier en 1971 pour le vote à 18 ans. Le premier : amendement déposé en 1799 et accepté en 1992 (amendement Madison).

Ou bien autre cas, en Suisse, où la révision doit d’abord être approuvée par les assemblées fédérales, lesquelles doivent être préalablement renouvelées pour être élues comme constituantes, et ensuite cette révision doit être ratifiée par un référendum, un vote direct des citoyens, et dans ce referendum il doit y avoir à la fois pour qu’il soit positif (1) la majorité des citoyen et (2) la majorité des cantons, puisque ce sont ces cantons qui fondent la fédération. Double exigence donc.

Le pouvoir constituant de l’Etat membre est beaucoup plus classique, et le pouvoir constituant de l’Etat fédéral est plus complexe puisqu’il nécessite de l’accord des citoyens de l’Etat ET l’accord des Etats. En principe c’est ce qui fait la différence entre un état fédéral et un état unitaire même très décentralisé.

Question classique (beau sujet d’examen) : y a-t-il une différence entre l’état unitaire très décentralisé et l’état fédéral ? Parfois on se le demande. Un des éléments de réponse est là : dans un Etat unitaire même très décentralisé il y a un seul pouvoir constituant : c’est l’état central qui fixe les compétences de l’Etat décentralisé. Dans un état fédéré il y a deux pouvoirs constituants. C’est différent dans la théorie même si dans la pratique c’est moins visible

B. La nécessité d’une cours suprême

Dans les Etats fédéraux il est facile de comprendre qu’il y a un besoin particulier d’un pouvoir judiciaire fort. En effet, dans un Etat fédéral, il va y avoir deux nécessités supplémentaires par rapport à un Etat unitaire.

la nécessite d’assurer le respect du partage des compétences entre l’état fédéral et les Etats membres. assurer que les lois locales, votées dans les Etats, n’aillent pas à l’encontre du cadre général fixé par la constitution fédérale. On veut éviter des dispositions contraires au pacte fédéral (cf. la question de l’esclavage aux Etats-Unis mi 19ème siècle).

Ces deux dispositions, en raison aussi de la théorie de la séparation du pouvoir, ne peuvent être séparées que par le pouvoir judiciaire. D’où le fait que cela doit être exercé par un organe indépendant, et c’est le rôle renforcé du pouvoir judiciaire dans un Etat fédéral en plus de ses fonctions habituelles. D’où l’existence en principe (mais il y a peu d’exception) dans tout Etat fédéral d’une cour suprême agissant comme gardien de la constitution dans ces deux domaines :

partage des compétences et respects par les lois locales des normes fédérales.

Là encore le meilleur exemple est celui de la cour suprême des Etats-Unis. Nous avons déjà vu que le contrôle de constitutionalité était très développé aux Etats-Unis. On rappelle l’idée aussi (cf. supra) d’une exception de la constitutionnalité à la disposition de chaque citoyen. On rajoute à ça la capacité des Etats membres à s’opposer à une disposition devant la cours fédérale.

La cours suprême tranchera les litiges entre Etat fédéral et Etat membre par application, où par interprétation si nécessaire, de la constitution. Elle va vérifier aussi qu’au niveau des Etats membres le pouvoir judiciaire local va bien empêcher l’application des lois contraires à la constitution du cadre général (constitution de l’Etat central).

Donc un pouvoir judiciaire fort conséquence des principes de superposition et d’autonomie.

C. La nécessité d’une seconde chambre

En principe, un Etat fédéral a deux chambres. Un état confédéral peut aussi en avoir mais ce n’est pas une obligation.

Pourquoi ? Parce qu’un Etat démocratique repose sur la représentation du peuple. Tout le peuple doit être représenté, si l’on peut dire, immédiatement. Chaque fraction de la population (principe d’égalité du suffrage) doit être représentée de la même manière. On veut une représentation égalitaire du citoyen. Mais celle-ci risque de ne pas entraîner une répartition égalitaire des Etats, car certains Etats sont beaucoup plus peuplés que d’autres. Ainsi la chambre des représentants a un représentant par fraction à déterminer dans le cadre du Congo avec ses 4 millions d’habitants.

A coté de cette population, il y a les Etats : ceux-ci existent, sont associés, ils doivent participer, et en théorie décider à la majorité d’entre eux. D’où généralement une représentation propre des Etats, et non plus des citoyens, dans une autre chambre, une chambre des Etats qui va justement assurer cette représentation des différentes entités étatiques composant la fédération.

A ce sujet plusieurs solutions qui s’articulent généralement avec l’élection parallèlement au suffrage universel des représentants. C’est l’idée dans certain cas d’une représentation égalitaire, et à l’inverse inégalitaire.

la représentation égalitaire, c’est « tant de représentant par Etat, quelque soit son importance démographique ». bon exemple là encore : les Etats-Unis. Chaque Etat dispose de 2 sénateurs, soit 100 sénateurs au sénat. Formule satisfaisante pour le fédéralisme puisque dans cette chambre chaque Etat a un poids équivalent à tout autre, c’est moins satisfaisant sur le plan de la démocratie vu que les pop sont différentes, mais c’est composé par l’autre chambre.

la représentation inégalitaire tient compte de la population de chaque Etat. Cf. : l’URSS de la grande époque.

Il y a plusieurs solutions pour désigner les membres :

c’est souvent le suffrage universel direct parfois c’est à la discrétion des Etats membres, soit au suffrage universel, soit élus par les assemblées locales (c’est le cas en suisse)

le cas particulier de l’Allemagne, ou le Bundesrat (chambre des Etats) est composé de délégués des gouvernements des Etats, autrement dit de la majorité politique de chaque Etat et non pas de représentants élus par les citoyen où les assemblées.

Il faut signaler des exceptions à la règle du bicamérisme, la plus notable étant celle du Canada. Il y a bien un sénat, mais ce sénat (qui trouve ses origines dans un décalque de la chambre des lords britanniques) n’est pas élu mais nommé en théorie par le gouverneur général, mais en fait par le 1er ministre. Cela dit ce sénat a très peu de pouvoir et est surtout honorifique.

En tout cas, cette exception canadienne montre que si théoriquement cette seconde chambre est une nécessité, ce n’est pas toujours respecté.

IV – AVANTAGES

Un Etat central, avec un pouvoir exécutif très restreint : politique étrangère, de défense, de justice, de travail, d’affaires sociales et de fiscalité. Si une partie des impôts est affectée directement aux régions, le reste est redistribué entre les différentes régions selon un système de péréquation ;

Les Etats membres, actuellement les Régions, auront en charge : la sécurité, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, l’administration, la gestion des communes et disposeront d’un pouvoir de décision sur leur organisation économique, sociale et culturelle pouvant leur permettre de construire des alliances, joint-ventures, de coopération avec les régions culturellement, économiquement et socialement porteuses de projets similaires ou complémentaires infranationales et internationales ;

Là encore, il s’agit d’atténuer des tensions classiques pour les pays africains, qui cherchent à réaliser l’unité dans la diversité, mais ces tensions sont désormais à la fois mondialisées et localisées, car les consommateurs veulent l’accès au marché mondial et, dans le cadre des États-nations dont ils sont les ressortissants, l’autonomie, pour exprimer leur identité culturelle et linguistique nationale mais aussi pour s’assurer la maîtrise des conditions économiques et sociales. Les politiques économiques s’inspirent donc de plus en plus de considérations culturelles, linguistiques et de l’exode dans et entre les États-nations. Il ne faut pas se voiler la face la diversité linguistique peut aussi être un frein à la démocratie. Les opportunistes, leaders des partis éthnocentrés, s’expriment souvent dans une langue locale pour mieux s’attirer la sympathie des électeurs. Tout le Sud ne parle pas lingala de même, tout le Nord ne parle pas Kikongo.

Au-delà de la recherche de stabilité politique par l’émergence des institutions fortes et de l’émulation économique qu’elle produit, cette organisation nous prépare mieux aux défis que nous aurons à affronter au cours des 50 prochaines années, au-moins. Cela dit, quatre tendances d’évolution qui ont trait au fédéralisme et à la décision économique paraissent manifestes aujourd’hui.

En quoi cette organisation fédérée est-elle porteuse d’agilité ?

Tout d’abord, l’économie de marché est désormais une valeur presque universellement admise, si variables soient les formes qu’elle revêt de par le monde et si tenace la difficulté de concilier l’équité parmi les hommes avec l’efficience économique. Une économie de marché est essentiellement un système auto-organisé non centralisé qui produit de l’ordre à partir d’interactions humaines répétées dans un cadre de droit. Un régime fédéral est aussi, pour l’essentiel, un système auto-organisé non centralisé qui produit de l’ordre à partir d’interactions répétées des niveaux de gouvernement et des compétences dans le cadre d’une constitution ou de traités constitutionnalisés. À cet égard, il y a compatibilité sur des points importants entre un système fédéral et une économie de marché qui fonctionnent bien.

Deuxièmement, l’interdépendance et l’intégration économiques mondiales suivant les règles de la liberté des échanges vont en s’accélérant rapidement, quoique de manière encore inégale. N’étant de ce fait plus aussi libres que par le passé d’adopter des politiques économiques autarciques, les gouvernements nationaux se trouvent obligés de participer de plus en plus à des mécanismes internationaux plus larges de portée locale, régionale et mondiale en vue de mettre en place des cadres juridiques pour le marché mondial et d’arrêter l’hémorragie de tous leurs pouvoirs en matière de politique économique. C’est en partie à cause de cette érosion de l’autarcie nationale que les régions et les communes des différents pays (fédéraux ou non) doivent aussi, de plus en plus, se débrouiller seules face à la très forte concurrence qui règne dans l’économie mondiale, d’où des pressions en faveur de la décentralisation et de la régionalisation dans de nombreux États-nations – ce qui explique que l’on voie un peu partout les gouvernements nationaux céder de leurs pouvoirs à des institutions internationales et transnationales, de même qu’aux régions et autres collectivités infranationales. Les régions-Etats pourront ainsi avoir la liberté de lier des accords de coopération avec d’autres Etats ou régions, dans un cadre légal, en souplesse sans passer systématiquement par l’Etat central.

Troisièmement, les citoyens de par le monde exigent de plus en plus d’avoir accès aux biens et services disponibles sur le marché mondial. Cet accès au marché mondial confère aux gouvernements infranationaux – régions et collectivités locales – un rôle plus important dans la décision économique parce qu’il ne dépend pas seulement des réglementations nationales mais aussi d’infrastructures locales et régionales comme le câble classique et le câble optique, de réseaux d’électricité assurant une distribution sûre et suffisante, de routes et de moyens de transport pour l’acheminement des marchandises et la prestation des services, et d’un appareil éducatif. En dernière analyse, cet accès dépend des capacités locales : aujourd’hui, les moyens que les gens peuvent consacrer à l’achat d’ordinateurs commencent même à dépasser les capacités des gouvernements de câbler et d’alimenter en électricité fiable leurs foyers et leurs bureaux – et même, dans des pays très développés comme les États-Unis, il y a une « fracture numérique » entre les villes et les campagnes.

En même temps, l’accès au marché mondial suscite chez tout un chacun des tensions entre le citoyen et le consommateur : en tant que consommateur, le citoyen souhaite que cet accès soit sans entrave, mais en tant que citoyen, le consommateur souhaite l’autonomie, politique et administrative, aux niveaux local, régional et national. Et cependant, sous le régime de la liberté du commerce, la solidité et le bon fonctionnement de l’économie mondiale exigent que les communes, les régions et les nations renoncent à une part importante de leur autonomie. Il faut trouver une juste mesure.

De fait, à présent que le régime de liberté du commerce arrêté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce s’étend aux obstacles non tarifaires aux échanges, les règles du commerce international sont appelées, à long terme, à empiéter très sensiblement sur les pouvoirs internes d’administration autonome des gouvernements régionaux et locaux des fédérations parce que ceux-ci exercent ordinairement des pouvoirs qui peuvent être jugés ériger des obstacles non tarifaires au commerce. Il faut aussi considérer que la lourdeur dans le processus de prise de décision caractérisant un centralisme excessif rend le pays moins agile dans cette organisation mondiale qui s’inscrit dans une mutation à vitesse grand V.

Quatrièmement enfin, même si l’accès et la participation au marché mondial ne sont pas exclus en régime non démocratique, des pressions durables en faveur de la démocratisation et de la protection des droits individuels apparaissent inévitables. Les progrès de la liberté des entreprises et des consommateurs, ou des aspirations à cette liberté, génèrent des pressions à la liberté des citoyens. C’est peut-être là que les démocraties fédérales offrent de nets avantages pour les choix économiques, car elles sont sans doute à même de s’adapter plus aisément aux changements économiques en facilitant des transferts rapides et pacifiques de pouvoirs des responsables incompétents ou discrédités à de nouveaux responsables, ainsi que des gouvernements peu compétents ou peu efficients à d’autres qui le sont davantage. La fluidité des équipes dirigeantes que l’on trouve en démocratie comme en régime fédéral non centralisé ménage la possibilité d’un système de gouvernance capable de s’accommoder de la fluidité du jeu des mécanismes du marché et des comportements humains. Les gouvernements démocratiques assurent en outre aux citoyens des mécanismes de « prise de parole », et un système fédéral leur offre des possibilités de « défection » aussi bien que d’« allégeance » aux niveaux infranationaux. Il s’ensuit qu’une fédération multinationale composée de communautés politiques, économiques, raciales, tribales, religieuses et linguistiques territorialement distinctes pourrait faire une politique économique efficace dans une situation où le citoyen a démocratiquement la parole aux niveaux local, régional et national, doublée de droits de défection et d’admission lui permettant d’aller et venir entre les différents ressorts territoriaux de la fédération et de possibilités de combiner ses allégeances aux trois niveaux. De plus, la démocratie exige consultation, participation et négociation, autant d’éléments qui aident les décideurs à forger le soutien ou le consensus politique nécessaire à l’efficacité de l’action publique. Le système fédéral impose des exigences supplémentaires en matière de consultation, participation et négociation, surtout chez les multiples responsables élus qui peuvent représenter les intérêts des citoyens par d’autres voies que les groupes de défense d’intérêts fonctionnant dans la société civile. Qui plus est, le système fédéral encourage l’expérimentation et l’innovation. Le gouvernement de l’une de ses composantes peut expérimenter une politique économique nouvelle : si celle-ci réussit, les autres gouvernements, y compris celui de l’union, peuvent l’adopter ; dans le cas contraire, l’échec ne porte pas nécessairement préjudice à l’ensemble de la fédération.

En principe, la fédération démocratique a pour avantages essentiels (1) de produire et de fournir avec plus d’efficience des services publics adaptés à la diversité des préférences individuelles et collectives, (2) de mieux aligner les coûts et les avantages du gouvernement pour une population variée, d’où un supplément d’équité dans la mesure où les citoyens en ont pour leur argent et paient pour ce qu’ils ont, (3) d’assurer de meilleurs ajustements des biens publics et de leurs caractéristiques spatiales, en particulier les économies d’échelle variables selon les cas qu’ils permettent de réaliser, (4) de stimuler la concurrence, l’expérimentation et l’innovation au sein du gouvernement, (5) d’être plus réceptive aux préférences des citoyens et à la démocratie, d’autant plus que les gouvernements régionaux et locaux ont le pouvoir et les moyens d’y satisfaire, (6) d’obliger les décideurs à répondre de leurs choix avec plus de transparence et à être plus près du citoyen et (7) d’être plus sensible aux préoccupations régionales infranationales, notamment parce que les gouvernements de ses composantes ont le pouvoir de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.

Par David LONDI

Sources consultées :

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2001-1-page-89.htm

Christel Alvergne – Quelle intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest ? – XLème Colloque de l’ASRDLF : Les politiques régionales à l’épreuve des faits (Bruxelles, Septembre 2004) : www.ulb.ac.be/soco/asrdlf/programme.html

– Roland Pourtier – Derrière le terrain, l’État – Histoires de géographes, textes réunis pas Chantal Blanc Pamard – Éditions du CNRS – 1991

– L’Union africaine : http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm

– Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad / New Partnership for African Development) : http://www.nepad.org/fr

– Intégration régionale en Afrique, cartothèque de Sciences-Po :

> ensembles régionaux africains à vocation économique, septembre 2010, http://cartographie.sciences-po.fr/fr/ensembles-r-gionaux-africains-vocation-conomique

> les organisations régionales en Afrique, juillet 2007, http://cartographie.sciences-po.fr/fr/afrique-organisations-r-gionales-juillet-2008

Diffusé le 7 février 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter