Sassou Nguesso au quotidien : déni de droit, emprisonnements, vols, détournements, blanchiment, corruption, crimes etc…

Depuis des semaines et des mois, Denis Sassou Nguesso, souvent seulement accompagné de quelques membres de sa famille, parcourt le monde pour tenter de récupérer l’argent volé qu’il y a éparpillé ou pour ramener, avec lui quelque investisseur providentiel qui pourrait sortir miraculeusement son pouvoir du gouffre dans lequel il l’a plongé.

Rien ne saurait lui faire lâcher prise. C’est un rapace. Sous l’œil indifférent de la Françafrique, de l’Europafrique et du Vatican, il procède au dépeçage de sa proie : le Congo-Brazzaville qui lui a été confié quelques jours avant le 18 mars 1977 avec l’assassinat du Président Marien Ngouabi et du Cardinal Emile Biayenda. Son appétit est insatiable. Depuis tout y est passé ou presque : le pétrole, les mines, les forêts, les prêts, les aides, les effacements de dette, les fournisseurs impayés et deux bonnes générations de femmes et d’hommes qui ont été TOTALement laminées. Il ne se passe plus de jours sans que l’on ne découvre un scandale financier important lié à son oligarchie familiale.

Déni de droit

Le monstre dévore tout sur son passage, le Droit et les Droits de l’Homme. Les opposants sont en prison (et notre Ghys journaliste infortuné). Ils s’y entassent dans des conditions d’insalubrité insoutenables. Paris ne dit pas grand-chose à voix haute, sinon rien ; et Bruxelles pas davantage. La presse francophone est tenue au silence comme à son habitude depuis une quarantaine d’années. Dans quelques semaines, un grand procès stalinien nous sera offert. Les Dépêches de Brazzaville relateront tous les éléments fabriqués à charge qui serviront à la condamnation du Général Jean Marie Michel Mokoko. Ces dernières dirigées par l’Oncle, Jean Paul Pigasse, du célèbre Directeur général de la Banque Lazard, se gardent bien de reprendre dans leur colonne que le Général Jean Marie Michel Mokoko est Grand Officier dans l’Ordre du Mérite Congolais depuis 1986. De ce fait, il bénéficie de l’immunité de juridiction selon l’article 11 du décret 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des Ordres Nationaux. Toute la procédure depuis son arrestation arbitraire est donc nulle et contraire à la loi républicaine pour ne pas avoir respecté cette immunité…

Mais de cela le despote ne semble guère s’en soucier lui qui garantit, aux investisseurs qu’il compte bien séduire, des avantages qu’ils n’auront jamais ; la preuve en est là, avec l’immunité du Général Mokoko que Denis Sassou méprise en même temps que ses propres lois !

Emprisonnements arbitraires

Ceux qui l’ont investi de ce pouvoir totalitaire sont maintenant dans sa ligne de mire. Ce mardi 6 février, Norbert Dabira, général de l’armée congolaise à la retraite, a hérité de la cellule du Colonel Marcel Ntsourou à la Maison d’Arrêt de Brazzaville. Les murs de sa nouvelle résidence ont été préalablement enduits, sûrement des mêmes produits toxiques qui ont eu raison de son prédécesseur… D’autres barons du régime le rejoindront tôt ou tard car il s’agit avant tout de détourner l’attention des observateurs et de la population sur les scandales financiers du régime mafieux ; surtout ceux des enfants et des neveux. On ne compte plus les centaines de millions de dollars prélevés par Jean Jacques Bouya et découverts en Chine, à Dubaï, en Italie ou en Suisse. Les arrestations, de ceux qui été considérés comme des proches, ont le grand mérite de faire oublier, momentanément les milliards de dollars détournés par Denis Christel à l’occasion de ses préfinancements multiples et variés.

Blanchiment partiel du trésor de guerre

Pour Sassou Père, l’heure est au blanchiment ; il s’agit de faire revenir l’argent au travers de montages financiers ou de pseudo-investissements ? Les Nguesso pensent qu’ils resteront ainsi créanciers ou propriétaires du Congo même après en avoir été chassés.

En pôle position dans cette stratégie opportuniste la CNIM, de Nicolas Dmitrieff et de son conseiller, hyper actif et présent, Mohamed Ayachi Adjouri. A remarquer surtout que cette société n’a aucune compétence historique dans la distribution d’eau ou d’électricité.

Corruption généralisée

Partout les incendies couvent et seul l’argent permet de les arrêter. Au Portugal, l’affaire Asperbras / José Veiga fait à nouveau la une des médias. Deux Juges portugais, Rui Rangel et Fatima Galante, ont été convaincus de corruption en relation avec ladite affaire et n’ont pas été arrêtés uniquement du fait qu’ils sont protégés par une disposition du statut des magistrats judiciaires empêchant leur arrestation ou garde à vue. Les millions d’euros saisis dans la maison qu’occupait « le petit ministre », le corrompu à la table de négociations avec le FMI, Gilbert Ondongo, n’ont pas été réclamés curieusement par ce dernier, ni par Veiga ; tout comme les sacs d’argent qui étaient déchargés des petits avions, en provenance du Congo-B, qui atterrissaient à l’aéroport de Tires, près de Lisbonne.

Il apparait clairement que cette corruption effective, des magistrats, trouve son origine à la base même du système de corruption généralisée que Denis Sassou Nguesso a imposé partout où il passe. Au Portugal, il lui fallait libérer son lieutenant et complice José Veiga ; l’Empereur de la Françafrique a échoué grâce à la rigueur des enquêteurs portugais. Peut-on croire qu’il en est de même dans d’autres pays où il a maille à partir ? Rien n’est moins sûr ! Sassou Nguesso corrompt toujours les Etats avec lesquels il traite, c’est sa marque de fabrique et ce qui lui a permis de se maintenir au pouvoir de 1979 à nos jours.

L’effacement de la dette congolaise par le Brésil, initié par le Président Lula, et achevé par Dilma Rousseff, est du même ordre et il est actuellement fortement reproché à ces derniers. Inutile de revenir sur l’effacement PPTE en 2010, par le FMI et le Club de Paris, dont tout le monde connait la construction criminelle aux ordres du corrupteur congolais, Sassou Nguesso.

Depuis toujours le tyran congolais a contrôlé la contestation intérieure par une pratique concomitante de l’intimidation et de la corruption des dirigeants syndicalistes. Les secteurs administratifs, pétroliers et universitaires en sont de bons exemples. Des retards de salaires de quatre, cinq mois voire plus, n’ont jamais permis le déclenchement d’une grève générale. Par contre, le financement de syndicats de la sous-région lui permet de déstabiliser ses homologues quand il le souhaite…

Denis Sassou Nguesso pour la population du pays, qu’il s’est approprié, est un mal absolu. Sa capacité de nuisance dépasse allègrement les frontières de cet Etat et beaucoup en ont maintenant conscience. Les futurs Dabira sont légion et sont de plus en plus convaincus qu’aucune aide extérieure ne leur parviendra. « Aide-toi et le Ciel t’aidera » est définitivement la règle acceptée de tous … !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 8 février 2018, par www.congo-liberty.com

