PARLONS BÉÉMBÉ

Outre l’organisation sociopolitique en pays béémbé (nord de l’Angola, nord-ouest de la République démocratique du Congo et dans le département de la Bouenza en République du Congo) et une partie grammaticale de la langue et des thématiques de vocabulaire, le livre présente des proverbes et se clôt par un lexique. Cet ouvrage est idéal pour s’informer, mais aussi apprendre et parler cette langue grâce à l’étude linguistique et culturelle du vaste peuple béémbé présentée ici par l’auteur.

Jean-Alexis Mfoutou est linguiste, sociolinguistique et lexicographe, membre du laboratoire Dynamique du langage in situ, DyLis. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages.

Source : L’Harmattan

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter