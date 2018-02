La nécessité de réformer l’Etat en République du Congo . Par Mawawa Mâwa-Kiese

0-Introduction

Il faut féliciter ceux des compatriotes comme David Londi qui prennent le courage d’exprimer leurs idées sans utiliser des pseudonymes, mais avec une réelle volonté de faire avancer le débat. Les réseaux sociaux peuvent permettre aux Congolais, de régler un certain nombre de problèmes de vouloir vivre ensemble, si les uns et les autres ne se cachaient pas derrière des pseudonymes, juste pour calomnier, injurier, ou invectiver, bref déconstruire.

Ne nous voilons pas la face. Le Congo notre pays ne peut pas se féliciter d’être un acteur majeur de l’union africaine, qui donne carte blanche à d’autres communautés africaines sur son sol, qui y exercent librement des activités commerciales, politiques et sociales de toute nature, et organise éternellement un apartheid administratif, économique et politique contre des nationaux qui ne demandent qu’à vivre paisiblement sur le sol de leurs ancêtres.

Il ne s’agit pas de stigmatiser les ressortissants d’autres pays africains. Mais lorsque des gouvernants de fait, payent avec l’argent du contribuable, d’autres africains, pour exterminer des autochtones, on ne peut que se poser des questions.

1-Etat des Lieux

Nous venons de dépasser le quarantième anniversaire de cet apartheid, avec comme conséquence majeure la ruine de tout le pays. La catastrophe économique, administrative et politique que l’on avait élaborée pour disqualifier une partie du pays, s’est étendue comme une gangrène à tout le tissu social, car le Congo étant un pays devient un organe unique. Le Congo est en faillite généralisée, le pouvoir politique du pays se résume désormais à un seul clan, celui de Sassou-Nguesso, avec des courtisans d’autres régions qui forment un système mafieux, prêt à vendre sol, sous-sol, sociétés étatiques, tout ce qui existe au pays, pour qu’ils aient en retour des comptes bancaires garnis à l’étranger, dans les paradis fiscaux, etc.

Bref il n’y a aucun projet national dans le jacobinisme dictatorial de Denis Sassou-Nguesso, mais une lente disparition de la République du Congo-Brazzaville qui risque de devenir la propriété d’un clan. Dans ce cas de figure, tous les Congolais, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest deviendront de simples sujets, des esclaves, s’ils ne le sont pas déjà. Que vaut la vie, dans un espace étatique où un fonctionnaire qui s’est dévoué toute sa vie à ne faire que son boulot, devient mendiant, et est exproprié de sa maison qu’il a construite à la sueur de son front, à Poto-Poto, Ouénzé, Plateaux des 15 ans ou à Bacongo… ? Que dites-vous de l’entrepreneur, qui a investi pendant plus de dix années, sans aucune aide de l’état, et qui perd ses entreprises à l’issue des guerres, et ne peut pas être indemnisé car il appartient à l’ethnie qui est ostracisée par le pouvoir d’état ?

Pour toutes ses raisons et pour plusieurs autres qu’on ne peut pas évoquer ici, lorsque vous êtes devant une pratique socio-politique qui pendant quarante années n’organise que la régression généralisée de tout un peuple, nous devons nous rendre compte une fois pour toutes que cette réalité politique ne concours pas au bien-être des citoyens. Les Congolais n’ont même pas honte de se féliciter que nous ne sommes que quatre à cinq millions d’habitants. Mais diantre demandez à nos statisticiens. Si vous comparez l’évolution démographique de la République du Congo à celle du Cameroun, pays avec lequel nous avions la même évolution socio-économique dans les années soixante-dix, s’il n’y avait pas eu des guerres civiles à répétition depuis les années 93, notre population aurait dépassé les huit, voire les dix millions d’âmes. Le Congo est en régression démographique ces quarante dernières années, car il y a eu des suppressions massives de vies humaines par la seule volonté manifeste des hommes politiques. Qui dit régression démographique, signifie, une communauté humaine en voie de disparition, pour être substituée par d’autres communautés africaines prédatrices, qui tous les jours se félicitent et encouragent le génocide dans notre pays. L’union africaine, dirigée par Alpha Condé en 2017, n’a fait aucun constat sur l’épuration ethnique dans le département du Pool, mais son pays a en revanche reçu des financements venus de notre pays, pour qu’il se taise à jamais. Et il n’est pas le seul.

Le disfonctionnement des hôpitaux, la malnutrition, la famine imposée, la volonté du gouvernement de fait, d’empêcher les populations rurales de vaquer aux occupations agricoles, la destruction de l’école dont se félicite Sassou-Nguesso lui-même, dans les chaînes de télévisions internationales, voilà autant de faits qui risquent de faire disparaître cette communauté humaine de quatre millions d’âmes lorsqu’elle sera envahie par plus de cinq millions d’autres immigrants, si ce processus n’est pas déjà en marche. Certes la tragédie du Pool est unique dans l’histoire africaine. Elle est pour l’instant entourée d’un black-out médiatique, avec plus de 500 villages vidés de leurs populations et occupés par des mercenaires venus du Tchad, du Rwanda, du Burundi, de Centrafrique, etc. ? Connaissez-vous les mouvements de populations qui s’effectuent le long de l’axe du fleuve Oubangui, de Bétou à Loukoléla, où l’on dénombre des communautés rwandaises, centrafricaines, et autres bien implantées, mieux que les nationaux ? La Likouala est-elle encore un département uniquement Congolais ?

Comprenez, par là que malgré l’obsession maladive contre une certaine catégorie de populations, le territoire national n’est pas maîtrisé par nos gouvernants de fait. Ce pouvoir politique étant hyper centralisé, ne dispose pas des outils nécessaires, de la capacité managériale pour gérer efficacement nos 342000 kilomètres carrés de territoire. D’où la nécessité d’une mutation de nos institutions qui passeront du constitutionnalisme jacobin à un fédéralisme assumé et adapté à notre espace vie actuel. C’est à ce niveau que nous rejoignons la réflexion technique de Monsieur David Londi. Mais à ce sujet, il y a des contraintes sur lesquelles les Congolais doivent travailler ensemble, pour formuler les critères objectifs qui seront le sous-bassement de ce fédéralisme.

2-Quelques contraintes de base

D’emblée, toute communauté humaine a le droit d’organiser son espace vital. La répartition administrative actuelle du Congo n’est pas une donnée divine. Ce sont des hommes qui l’ont imposée à un moment donné de l’histoire. D’autres hommes à d’autres époques de l’évolution humaine doivent s’asseoir et faire évoluer des institutions qu’ils estiment inadaptées et/ou obsolètes par rapport à leur vécu. S’y complaire c’est se condamner à un suicide collectif.

2.1-Première contrainte : La fusion des départements

On ne pourra pas fédérer dix ou douze départements. Il faudra d’abord une fusion des départements pour instaurer le concept d’une triple efficacité : efficacité géographique, efficacité économique et efficacité politique. Cette triple efficacité va se baser sur un élément intangible qui est le district. Il est l’élément de base, intangible, à partir duquel vont se construire et s’adosser les futures réorganisations administratives. Les départements actuels, qui naguère s’appelaient régions, avaient été créés pour essayer d’opérer une homogénéité entre les ethnies et les territoires. Ce qui est un leurre, car la dynamique des populations est telle que cette équation est irréalisable et est à la source des conflits actuels.

2.2-Seconde contrainte : Sortir du déterminisme colonial

C’est par pur hasard historique que Brazzaville et Pointe-Noire, naguère comptoirs coloniaux, sont devenus les deux villes les plus importantes de notre pays. Il faut sortir de ce fait accompli qui nous impose Brazzaville et Pointe-Noire comme étant les seuls espaces, où l’on peut disposer d’un cadre de vie proche de ce qu’on appelle la modernité. Du coup, ces villes deviennent des poubelles, qui en lieu et place d’espaces vitaux sont des espaces mortifères compte tenu de l’insalubrité croissante et de leur exponentielle extension… Nous devons créer, à l’intérieur du pays, des nouvelles villes de redéploiement des populations, de redéploiement administratif et économique, de nouveaux espaces de vie politique. Qui dit nouvelles villes, implique nouvelles universités, nouvelles écoles, nouveaux hôpitaux, nouveaux acteurs politiques et économiques. Dans le cadre du jacobinisme mortifère actuel, les politiques ont depuis longtemps refusé que la capitale économique, Pointe-Noire, puisse disposer d’une université d’état. En effet, l’université constitue au Congo la seconde mamelle du monopartisme. Pour contrôler et museler les intelligences, une seule université suffit. On ne peut pas concevoir, dans le système actuel, qu’il puisse y avoir dans le pays d’autres universités que celle que l’on contrôle à Brazzaville. Tout comme on ne peut pas accepter qu’il y ait de nouvelles zones militaires à Mossendjo, ou à Bétou, contrôlées par des ressortissants de ces contrées…

Il y a beaucoup d’exemples qui fondent un pays moderne qu’on ne peut pas réaliser à l’étape actuelle du monopartisme d’état, représenté par le triptyque MCDDI, PCT, UPADS, et par le jacobinisme institutionnel qui est un frein à l’épanouissement collectif.

3-Que Faire ?

D’où la nécessité d’une fusion des départements, suivie d’une réorganisation territoriale à Cinq états fédérés. Qui dit cinq états, implique au moins pour un départ : 5 gouverneurs, 5 universités d’état ; 5 villes capitales, même si certaines peuvent se confondre avec les villes existantes. Une Capitale Fédérale à construire comme l’on fait le Nigéria avec Abudja, le Brésil avec Brasilia, etc. Autant de projets de délocalisation politique, économique et culturelle qui feront rêver la jeunesse congolaise dans la création d’emplois, dans l’innovation et la décrispation de notre espace-vie commun. Pourquoi notre jeunesse irait embrasser la mort dans le désert, dans la méditerranée, à travers des processus illégaux d’immigration, si les hommes politiques leurs offraient des emplois compatibles à leurs formations, ou à leurs compétences ?

Mais tous ces projets doivent avoir un sous-bassement économique et industriel qui sera maîtrisé par les nationaux. Les projets de Zones économiques Spéciales, consistant à vendre des parties du territoire national aux compagnies étrangères, font partie d’un processus de démembrement du pays, de libanisation, qui au fur et à mesure feront que les Congolais deviendront étrangers dans leurs propres pays, car ils sont de simples spectateurs, et non des acteurs de ce qui se fait au quotidien autour d’eux, chez eux.

Dans un tel modèle fédéral, la question lancinante est celle du pouvoir politique suprême. La solution est très vite trouvée, car nous n’aurons plus besoin d’un monarque qui à lui tout seul doit engager l’Etat dans des questions stratégiques, mais il s’agira d’un directoire présidentiel constitué par les cinq gouverneurs des cinq nouveaux Etats fédérés formés par la fusion/réorganisation des dix départements actuels. Le directoire présidentiel bénéficiera d’un mandat collectif de cinq années, et chaque année un des membres du directoire, par permutation circulaire, aura la charge de représentation du pays à l’étranger.

L’article de Monsieur David Londi a le mérite d’avoir repris quelques bases théoriques sur le fédéralisme. Mais tous les pays du monde à constitution fédéraliste ont su adapter ce modèle à leur spécificité. Le fédéralisme Suisse est différent du modèle Allemand, Etats-Unien, etc. Le Congo-Brazzaville, en fonction de son histoire récente liée à ces soixante dernières années doit repenser ses institutions. Notre génération a l’obligation de léguer à la postérité un pays où il fait bon vivre. Nous devons penser le Congo de demain, pour panser irréversiblement ces blessures incurables qui ont jalonné notre vie politique à Ikonongo dans la Cuvette, dans le département du Pool et à plusieurs moments douloureux de notre vie nationale.

Paris le 08/02/2018

Mawawa Mâwa-Kiese

Extrait des travaux de l’Alliance Congolaise pour une Renaissance Africaine (ACRA).

Lire aussi « Holocauste des Kongo et réforme de l’état », in La Lettre du Pool, n° 4, publié le 1er Décembre 2017, Kinkala-Paris, Paari éditeur, 2017, p. 1-3.

