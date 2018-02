Caritas dÃ©plore une rÃ©ponse humanitaire insuffisante dans le Pool

Depuis leur sortie des villages, plusieurs familles déplacées du Pool attendent toujours d’être prises en charge par les autorités.

Caritas Congo indique que l’assistance qui s’organise autour de ces déplacés est encore très insuffisante.

Alain Robert Moukouri est le secrétaire exécutif de Caritas Congo.

« En terme de besoins humanitaires, la réponse est encore insuffisante parce qu’il y aussi des besoins de santé. Il faut une couverture plus coordonnée et structurée. Cela soulagerait les déplacés », affirme-t-il.

Dans les familles d’accueil où elles vivent, ces populations traversent des moments de grande misère.

Pascal Babakana, un déplacé de Mabenga, installé dans une famille à Nganga Lingolo, témoigne à VOA : « il faut se débrouiller pour avoir quelque chose. Nous allons dans les brousses périphériques collecter du bois, vendre et acheter de la nourriture. Nous ne voulons que de la paix pour retourner chez nous ».

D’autres déplacés, racontent leur déboire à Brazzaville. « C’est difficile ici, on dort par terre, pas de moustiquaire. On souffre. Vraiment, même s’il n’y a plus rien dans les villages, nous ne voulons que repartir », indique une mère de famille.

« Je suis très déçu, je n’ai jamais été assisté. Je passe les nuits dans les marchés et les veillées funèbres. Jusque-là, y a rien de concret », déplore Didier Malonga, un retraité du CFCO, originaire du village Manieto. Lire l’intégralité de l’article sur la Voix de l’Amérique…