Afrique du SudÂ : Les leÃ§ons de la dÃ©mission de Jacob Zuma l’ami de Sassou !

Le Président sud-africain Jacob Zuma a cédé à la pression de son parti, l’African National Congress (A.N.C), lequel lui demandait depuis un certain temps de jeter l’éponge et de s’en aller dans l’intérêt du parti et surtout dans celui supérieur de son pays qu’il avait juré de servir sans se servir.

Jacob Zuma l’aurait fait depuis longtemps que sa gestion était émaillée de scandales financiers tous azimuts : corruption, blanchissement d’argent et trafic d’influence.

Seul chef d’État au monde à avoir épousé officiellement trois femmes, il était reproché à l’ancien chef des renseignements de l’A.N.C ses liens incestueux avec la famille Gupta et le fait qu’il ait fait construire sa résidence privée avec des fonds publics. Il ne s’agit là que de quelques griefs contre lui.

Dans les rues d’Afrique du Sud, c’est certainement avec des oufs de soulagement que ses concitoyens ont appris avec joie la nouvelle de sa démission et son possible remplacement par son second, en la personne de Cyril Ramaphosa.

En dehors d’Afrique, le départ de Jacob Zuma, ferait réfléchir plus d’un africain, surtout dans un pays de merde tel que le Congo Brazzaville, qui peine à en découdre avec son dictateur de Président, en l’occurence l’inamovible Denis Sassou Nguesso.

Il est reproché au mari d’Antou d’avoir ramené le Congo Brazzaville à plus de cinquante ans en arrière : le pays qui fut le plus scolarisé d’Afrique est devenu l’ombre de lui même, avec une jeunesse faite de cancres qui voient en Denis Sassou Nguesso leur idole : au pays des aveugles, les borgnes ne sont-ils pas des rois ? L’enfant d’Emilienne Mouébarra et de Juilien Nguesso est un exemple qui émeut. C’est un faux type.

Si Jacob Zuma à qui il n’est reproché principalement qu’un trafic d’influence est forcé par l’ANC à démissionner et il le fait sans trop réchigner, qu’est ce qui justifierait que le Parti Congolais du Travail (P.C.T), lequel est aussi un parti de gauche d’obédience socialiste comme le parti créé par Nelson Mandela, continue de soutenir mordicus une épave de président comme Denis Sassou Nguesso devenu le Pape de la corruption en Afrique ? Pour beaucoup d’observateurs, Brazzaville est devenu pire que Palerme en Italie. L’attidude passive du PCT est incompréhensible ; ce parti est impardonnable ; il n’a pas la bravoure des autres partis de gauche, comme si la dictature du prolétariat n’était pour lui qu’un vain mot. A croire que Pierre Ngolo fut un professeur de philosophie. Ce marxte-léniniste se tient debout sur sa tête remplie de pétrocfa.

Peut-on libérer un peuple en le privant de jouir des fruits de son sous-sol, tels que le pétrole, et les richesses minières ?

En vérité, Denis Sassou Nguesso est un vestige du passé dont la place serait dans l’une des nombreuses prisons qu’il a fait construire à l’échelle nationale, lui dont les innombrables crimes défraient la chronique : crimes humains, crimes économiques, crimes rituels, crimes mafieux, crimes de lèse-majesté, bandit de grand chemin.

Le Président Pascal Lissouba ne disait-il pas de lui qu’il était la Vache Folle qui tue sans raison et sans discernement tout ce qui entre en contact avec elle ? Ses crimes ne se comptent plus sur les bouts des doigts.

« Le python qui a pu avaler le porc épic, réussira à avaler le reste des animaux de la terre », nous enseigne la sagesse populaire. Pour Denis Sassou Nguesso, le porc épic, c’était Marien Ngouabi. N’est-ce pas aussi que c’est en avalant la modique tortue que le python apprend à ses dépends qu’il est des proies qu’il ne convient n’est pas bon d’avaler ? Jean Marie Mokoko, André Okombi Salissa et Norbert Dabira lui sont restés coincés en travers de l’œsophage !

© Capitaine Bernard Ngakosso Embendet,

Garde Républicaine

