JE SUIS NOIR ET JE BLANCHIS MA PEAU

Le sperme des hommes, l’eau de javel et le ciment qui sert à la construction des maisons peuvent-ils être des produits de beauté ? La question paraît incongrue, pourtant les personnes que vous allez découvrir dans ce livre s’en servent pour blanchir leur peau afin d’être « belles » et « beaux » Ce phénomène connu sous diverses appellations « dépigmentation », « maquillage » ou « décapage », et qui touche les Noirs n’est pas près de s’arrêter.

Gaston M’Bemba-Ndoumba est essayiste. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la pratique de la dépigmentation de la peau chez les Noirs, à la sorcellerie, à l’école d’expression française en Afrique ou encore la musique congolaise.

Source : http: www.editions-harmattan.fr

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter