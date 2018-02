ACSCBÂ : Compte-rendu de l’AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale du 24 fÃ©vrier 2018.

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB), association de loi 1901 et enregistré à la Préfecture de Police de Paris, a tenu son Assemblée Générale ordinaire le samedi 24 février 2018 à 15h00 à son siège social, sis 21 Ter rue Voltaire 75011 Paris.

Après la vérification des mandats et du quorum en conformité avec les Statuts et le Règlement intérieur de l’ACSCB, l’Assemblée générale a délibéré sur les points inscrits à l’ordre du jour , sous la présidence d’Andréa NGOMBET.

I- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Il a été procédé au renouvellement et à l’élection d’un nouveau bureau du Conseil d’Administration conformément aux statuts en son article 5 qui stipule : « Tous les mandats ou postes de responsabilités de L’association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville ont une durée de (6) six mois, renouvelable une fois. ».

Ont été élus membres du Conseil d’Administration :

Président : M. Prosper MOUANDA-MOUSSOKI

1er Vice-Président : M . Andréa NGOMBET

2e Vice-Président : M . Benjamin MOUTSILA

Secrétaire général : M . Wilfrid DANDOU

Trésorière : Madame Mado NOUAHO

Coordination France : M. Anicet MAPA

II- BILAN ANNUEL 2017 ( Présentation Mingwa BIANGO)

Créée en janvier 2017 et après une année d’existence, l’ACSCB dans la cadre de son activité a réalisé les actions sociales et humanitaires suivantes :

III – ADOPTION DU PROGRAMME D’ACTIVITES SOCIALES 2018.

L’Assemblée Générale a apdopté à l’unanimité les 3 projets ci-dessous :

1- PROJET « SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIERS POLITIQUES ».

2- PROJET « ASSISTANCE AUX POPULATIONS AUTOCHTONES DE LA LIKOUALA »

3- PROJET « AIDE D’URGENCE AUX POPULATIONS VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL »

NB : Des groupes de travail seront mis en place pour définir les actions cibles et faire des propositions spécifiques aux différents projets sus-cités.

Le Secrétariat Général

Le 25 février 2018

Diffusé le 27 février 2017, par www.congo-liberty.com

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

