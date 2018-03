La convention relative aux droits de l’enfant et la lÃ©gislation congolaise

La Convention relative aux droits de l’enfant fut adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. L’État congolais en est partie depuis 1993. Parmi les obligations souscrites par l’État congolais, il y a notamment la vulgarisation des principes et dispositions de cet instrument juridique international au plan national.

Malheureusement, depuis plus de deux décennies, l’État congolais n’a pas encore pris de vraies initiatives d’une réelle vulgarisation de cette convention. Du coté des Organisations Non Gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’enfant, la situation n’est guère meilleure. Très peu de ces ONG peuvent, en effet, se targuer aujourd’hui d’en avoir une parfaite connaissance et organiser de vraies et sérieuses campagnes de vulgarisation de la Convention à travers le territoire national.

La conséquence de ce défaut de vulgarisation de ce texte est l’ignorance de son contenu par les Congolais. D’où la nécessité de prendre toutes les initiatives permettant de faire connaitre cette convention auprès du large public et contribuer à l’inscription des droits de l’enfant dans les programmes scolaires et universitaires de la République du Congo.

La publication de ce livre est une contribution à la vulgarisation de la Convention relative aux droits de l’enfant dans notre pays.).

