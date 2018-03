OnNeVousOubliePas : Yimbou Bazoloko + Martin Madebana.

ça pourrait être vous, si vous exprimiez vos opinions au Congo 🇨🇬…

Yimbou Bazoloko est détenu depuis le 29 décembre 2016 pour atteinte à la sécurité de l’Etat. Cela fait 428 jours que ce collaborateur de Paulin Makaya est emprisonné.

Nous exigeons sa libération.

Aidez-nous à réclamer sa libération!!!

Pour ce faire, vous devez :

➡ Télécharger l’affiche (cliquez sur « Option », puis « télécharger »),

➡ Imprimer l’affiche au format A4 et la scotcher partout où elle peut être visible,

➡ Prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) en taguant #OnNeVousOubliePas, et en taguant les organismes des droits de l’hommes, les ambassades, les pays partenaires du Congo, l’Union Européenne, etc.

Vous pouvez également :

➡ Signer une pétition en ligne qui sera remise au Gouvernement Congolais le 20 mars.

➡ Et surtout : Partager cette publication auprès de vos ami.e.s, familles, au Congo ou à l’étranger, pour que cette action ait le plus de portée.

*********************************************************************************

Les membres de la Campagne « Prisonniers politiques #OnNeVousOubliePas » se félicitent de la libération d’un autre prisonnier politique, Martin Madebana.

Le 1er trimestre 2018 va à sa fin et nous avons aucun signe tangible qu’il y aura procès.

Il est nécessaire de redonner vie à toutes ses personnes arbitrairement détenues.