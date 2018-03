INTERVIEW DE MOUANDA-MOUSSOKIÂ : Aide d’urgence aux familles des prisonniers politiquesÂ ; Sassou-NGuesso et les faux coup d’Ã©tatÂ ; L’abandon des victimes des explosions du 4 mars 2012Â ; Non au dialogue avec Sassou…

Prosper Mouanda-Moussoki est un intellectuel congolais de Brazzaville qui milite pour la restauration de la démocratie dans son pays le Congo-Brazzaville.

Président de l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville, il présente les projets d’aide d’urgence aux prisonniers politiques, aux populations autochtones de la Likouala et aux population du Pool.

Fidèle à lui-même et constant dans son propos, il appelle les Congolais à plus de solidarité et de continuer le combat contre la dictature militaire de Sassou…

Diffusé le 07 mars 2018, par www.congo-liberty.com

