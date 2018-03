Congo-Brazzaville : technique(s) du coup dâ€™Etat

Par Guy Milex M’Bondzi

Les tentatives pour renverser Denis Sassou-Nguesso se succèdent, mais le président tient fermement le pays qu’il a repris par les armes en 1997.

A Brazzaville, le soulèvement populaire tant attendu n’a pas eu lieu. Selon les exégètes de la politique congolaise, « seuls un coup de force militaire ou un coup d’Etat de palais pourraient venir à bout de trente années de régime de Denis SassouNguesso ». Par le passé, nombreux sont ceux qui ont essayé, et quelques uns y travaillent encore.

En 2007, le général Mokoko, conseiller spécial de Sassou, fomentait un coup d’Etat. Portée à la connaissance du président par une vidéo, cette affaire n’a été rendue publique qu’en 2016, lorsque Mokoko a décidé d’affronter Sassou à la présidentielle. Le général Ngouélondélé, ancien patron de la sécurité d’Etat, serait, lui, allé négocier des mercenaires en Afrique du Sud pour renverser le régime. Cela aurait aussi été filmé et la vidéo transmise à Sassou, lors d’un sommet des chefs d’Etat africains en Ethiopie. Les Sassou et les Ngouélondélé ayant des liens matrimoniaux, « cette affaire a été réglée à l’amiable au cours d’une réunion de famille où la vidéo avait été projetée », raconte une source proche du dossier.

Les généraux dans le viseur des services et de la justice

L’ancien commandant de la garde républicaine Nianga Mbouala Ngatsé, le chef d’étatmajor des forces armées congolaises Guy Blanchard Okoï et le commandant de la gendarmerie nationale Paul Victor Moigny sont cités dans le dossier de l’attaque de Brazzaville du 4 avril 2016 par les « ninjas » du pasteur Ntumi. « Okoï et Moigny n’ont pas été inquiétés ni démis de leurs fonctions, mais ils le seront », affirmeton dans les salons feutrés de Brazzaville. Pour preuve, courant janvier, la rumeur de la perquisition au domicile du général Moigny s’est répandue comme une traînée de poudre. Récemment convoqué par le procureur général, le général Nianga Mbouala Ngatsé est accusé d’avoir pris part à cette opération et fait livrer des armes et des munitions à Parfait Kolelas et au pasteur Ntumi.

Un autre général, Norbert Dabira, ancien inspecteur général des armées, était sur le point de « découronner » SassouNguesso. Dabira aurait approché le général Nianga Mbouala Ngatsé pour participer à un coup de force. Il lui aurait fait parvenir une carte Sim de RDC pour garder leurs conversations confidentielles et l’aurait informé d’une prise de contact en France. Seulement, Dabira se confie à la mauvaise personne, un proche du président. Leurs communications sont placées sur écoute. Surprise : avant de décoller pour Paris, Dabira se fait débarquer de l’avion et voit son passeport confisqué. Le lendemain, le ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, lui fait écouter un des enregistrements dans lequel il est question d’abattre l’avion présidentiel à l’aide d’un missile, à la Habyarimana. Début février, le général Dabira a été placé à la maison d’arrêt de Brazzaville pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Un de plus. Lire la suite sur ParisMatch.com

Paris Match | Publié le 15/03/2018

