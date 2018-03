NELSON APANGA ENTRE LA VIE ET LA MORT – L’ACSCB DÃ‰BLOQUE UNE AIDE D’URGENCE DE CENT MILLE CFA ET APPEL AUX DONS LES CONGOLAIS

Persécuté, arrêté et torturé aux parties génitales à la DGST, le président du Mouvement des Élèves et Étudiants Libres du Congo, Nelson Apanga est dans un état alarmant avec des graves troubles rénaux à l’hôpital militaire.

Démuni de toute assistance, ce jeune syndicaliste étudiant est accusé « d’atteinte à la sûreté de l’État » (comme s’il y avait encore un véritable Etat au Congo de la dictature) pour avoir mobilisé les étudiants à réclamer le paiement de leurs arriérés de bourse et entamer une grève.

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) lance un appel aux personnes de bonne volonté pour assister financièrement Nelson APANGA qui doit faire face à une liste innombrable d’examens et d’ordonnances suite aux tortures subies qui pourraient le rendre handicapé à vie.

L’ACSCB vient de débloquer une aide d’urgence de 152 euros soit 10,000 CFA

Ne discourons plus, agissons en soutenant les combattant de la liberté !

CONTACTS :

Prière de prendre contact pour toutes fins utiles auprès des personnes ci-dessous :

Mingwa BIANGO : minguabiango@gmail.com

Andrea NGOMBET : malewa@me.com

Mouanda-Moussoki : mouanda.soki@gmail.com

Diffusé le 18 mars 2018, par www.congo-liberty.com

***********************************************************************************

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

