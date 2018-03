Lâ€™irrÃ©sistible ascension dâ€™Abakar Manany, relais fidÃ¨le et puissant de Sassou Nguesso

Par Rigobert OSSEBI

Ce n’est pas un scoop, d’affirmer en ce moment, que les relations entre le Tchad et la République du Congo sont tendues. Idriss Deby apparait depuis longtemps le chouchou des puissances occidentales alors que Denis Sassou NGuesso est définitivement catalogué « infréquentable ». Il y a de quoi faire exploser, pour ce dernier, son ressentiment à l’égard de son homologue tchadien même si leurs contentieux sont anciens, lourds et variés.

Depuis longtemps, c’est Abakar Manany, un franco-tchadien proche d’Idriss Deby jusqu’en 2008 et depuis rallié à la cause de Sassou Nguesso, qui curieusement émerge des coups bas ou particulièrement indigestes que s’échangent Brazzaville et N’Djamena.

Abakar Manany est le président principal actionnaire (semble-t-il), depuis 2009, de la compagnie éponyme d’aviation privée AMJet executive, basée à Athènes, et qui dispose d’une impressionnante flotte d’appareils. Cette dernière est principalement composée d’un Airbus A319, d’un Boeing Mc-Donnell MD-83 et de quatre avions Dassault, dont le dernier Falcon 8X, un 7X ainsi qu’un Gulfstream. AMJet executive avait reçu le 7 octobre 2016 le tout premier Falcon 8X livré par Dassault à un prix de 55 millions de dollars .

En 2006, alors qu’Idriss Deby était confronté à une rébellion au Sud du pays, un de ses conseillers et secrétaire particulier, Abakar Manany, avait servi d’intermédiaire dans l’acquisition, par l’armée tchadienne, d’avions capables de venir à bout de rebelles équipés de Toyota 4×4 munis d’affûts de mitrailleuses lourdes d’origine russe et qui se déplaçaient très rapidement. [Déjà à l’époque, il était possible de soupçonner Brazzaville d’avoir fourni ces véhicules, d’autant plus que des opposants tchadiens étaient alors chèrement employés à la BGFI notamment celle de Dolosie]. Les avions retenus, et qui furent livrés par la société française Griffon, d’Habib Boukharouba, étaient tout bonnement des avions d’entraînement à hélice, des Pilatus d’occasion de l’armée suisse. Transformés à peu de frais, ils firent merveille dans l’anéantissement de la rébellion.

De cette période l’on peut penser que démarra l’ascension d’Abakar Adoum Manany. Ce marché d’armement réussi lui ouvrit les portes des réseaux balladuriens et l’accès à ceux de Sarkozy qui allaient se mettre en place dès 2007, lors de la présidence de ce dernier. Représentant d’Idriss Deby à Paris, avant que tous deux ne se brouillent, il travailla pour Claude Guéant, qui le fit naturaliser français. Sa proximité avec ce dernier lui permit d’explorer d’autres terrains, de la Libye au Congo-Brazzaville. Il a été cité pour avoir joué un rôle dans les négociations entre les proches de Sarkozy et ceux de Khadafi. Il aurait effectué plusieurs voyages entre Paris et Tripoli. On parlait alors de lui comme le « gentil coursier », Coursier de luxe qui ne se déplaçait qu’en jet privé.

Claude Guéant n’a jamais été très loin de Sassou Nguesso, ce qui profita à son gendre Jean-Charles Charki (expatrié avec sa famille aux Emirats depuis 2012) pour obtenir de juteux contrats à Brazzaville, notamment auprès de Jean-Jacques Bouya. De son côté, le dictateur congolais ne pouvait faire autrement que récupérer Manany auprès de lui ; il s’était libéré d’Idriss Deby et conseillait Claude Guéant. Le site tchadien « Tchadantropus » affirmait alors : « en délicatesse depuis plusieurs années avec Idriss Deby, dont il fut le conseiller spécial, le Tchadien Abakar Manany est devenu le missi dominici de Sassou N’Guesso auprès des Emirats du Moyen-Orient, en particulier du Qatar. Il remplace dans ce rôle le Congolo-Malien Abbas Haidara, écarté en raison de ses trop faibles résultats par le chef de l’Etat congolais lui-même. Abakar Manany a été introduit au palais du Plateau par Julienne Johnson, dite « Joujou », fille aînée de Sassou, ainsi que par sa sœur Ninelle NGouélondélé. Le Qatar envisage de construire, avant la présidentielle de 2016, un centre d’affaires à Brazzaville. Il devrait également participer à la reconstruction des quartiers de Mpila et Ouenzé de la capitale congolaise, détruits lors des explosions de mars 2012. Reconverti dans l’aviation via Amjet Exécutive, Abakar Manany a par ailleurs été l’un des principaux intermédiaires du président français Nicolas Sarkozy auprès des Qataris, après avoir longtemps fréquenté la mouvance chiraquienne. »

Les réseaux sociaux, qui depuis peu s’enflamment au sujet du Franco-Tchadien, l’accusent de tous les maux et le soupçonnent de tous les trafics potentiels liés à ses activités aériennes. Il s’est d’ailleurs fait une spécialité de transporter les chefs d’Etat africains. Certains ont affirmé également qu’un de ses Falcon 7 X appartenait à Sassou Nguesso ou à la République du Congo, ce qui est du pareil au même.

Les Nguesso ont toujours dépensé sans compter dans l’aviation civile, comme il a été possible de s’en rendre compte avec ECair, Privatair, le Boeing 787 Dreamliner dans le désert et autres Marco Villa. Alors, pour expliquer son irrésistible ascension et l’importante flotte dont dispose maintenant Abakar Manany, il se pourrait bien que Denis Sassou Nguesso lui ait donné un coup de pouce financier pour l’acquérir…

Coup de pouce désintéressé sûrement pas ! En cas d’alerte grave et de chute imminente pour le pouvoir des Nguesso, quoi de plus rassurant que d’avoir à sa disposition quasi-immédiate une flotte d’appareils civils prête à évacuer sans délai, de l’aéroport d’Ollombo, femmes, enfants, neveux et maîtresses, et de pouvoir charger en dernière minute tout ce que l’on pourrait avoir de plus précieux… !

Pour terminer, Denis Sassou Nguesso a toujours veillé à ce qu’aucun Congolais, opposant potentiel, puisse avoir les moyens financiers de le renverser. Il y a toujours respecté cette règle très scrupuleusement. En favorisant financièrement le Tchadien Abakar Manany, tel que cela pourrait nous sembler, le dictateur congolais se fait grandement plaisir en mettant en danger Idriss Deby…

Ce que certains appelleraient « déstabiliser la sous-région ! »

Rigobert OSSEBI

Diifusé le 22 mars 2018, par www.congo-liberty.com

