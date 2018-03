Le cas du kibeembe, une variante du kikongo

Cet ouvrage présente de manière détaillée l’importance des classes nominales dans les langues bantoues, parmi lesquelles se trouvent les langues kongo, dont l’une des variantes, le kibeembe, sert d’exemple. Les langues bantoues n’ont pas de genre, chaque nom appartient à une classe nominale. Celle-ci joue un rôle capital dans une phrase : les verbes, les adjectifs qualificatifs, possessifs, démonstratifs, numéraux, les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs et même certains adverbes s’accordent selon le groupe nominal.

Michel Moukouyou Kimbouala a fait ses études à Brazzaville (Congo) et en Grande-Bretagne. Il a exercé comme professeur d’anglais et soutenu une thèse en Etudes et civilisations britanniques contemporaines à Paris III. Plus tard, il sera affecté comme conseiller à l’Ambassade du Congo à Paris.

