Ville en Afrique – Entre urbanitÃ© et ruralitÃ©

Le parcours universitaire de Jean-Paul Safou se caractérise par la forte présence de la géographie tout au long de ses études. Cela explique le fait qu’il ait souhaité réaliser son livre Ville en Afrique. C’est un livre centré sur la géographie des villes en Afrique. Séparé en chapitres et présenté de manière scolaire, cet ouvrage permet de découvrir l’Afrique sous l’oeil d’un géographe spécialiste de la question urbaine.

Safou Jean-Paul est né le 06 septembre 1960, à Tchinkatanga en République du Congo. Il effectua une licence en sciences économiques à l’université Marien NGOUABI de Brazzaville. Il a obtenu une Maîtrise en Problèmes et Pratiques d’Aménagement Urbain dans les pays en voie de développement et un DESUP de Sociologie urbaine option Sociologie du développement et un D.E.A. Géographie et Aménagement, auprès de l’université Paris IV PANTHEON-SORBONNE. La géographie est donc omniprésente chez Jean-Paul Safou.

POUR ACHETER LE LIVRE

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter