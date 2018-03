Détruire une dictature et empêcher qu’une nouvelle ne vienne la remplacer

Par David LONDI

Résister, c’est le début de la victoire, a déclaré Adolf Pérez Esquivel. C’est effectivement le début d’une grande transition à l’aube du XXIe siècle, de sujets soumis à citoyens, de spectateurs impassibles à acteurs. La résistance civile – type d’action politique s’appuyant sur l’emploi de méthodes non-violentes – pour vaincre l’oppression, l’imposition, la violence de l’indiscutable est l’expression du passage de la peur et la résignation à l’action résolue. Nous avons les diagnostics, le temps d’agir à temps est arrivé. Temps de surmonter l’inertie, de ne plus s’obstiner à vouloir résoudre les défis présents avec des formules valables hier. Il y a, certes, plusieurs solutions disponibles, mais un avenir respectueux des Droits de l’Homme, du partage, de la pleine solidarité… requiert de découvrir des chemins nouveaux vers l’avenir, de dévoiler des réalités encore cachées ou déguisées aujourd’hui, d’inventer le futur pour garantir l’égale dignité de tous les êtres humains.

La désobéissance civile est certainement l’une des voies à explorer pour désintégrer toute Dictature, dont celle du Congo-Brazzaville. Cette exhortation de Gene Sharp sera toujours le moteur qui anime mon âme de militant : De la peur et la résignation à l’action.

Quand on regarde ce que l’on peut faire face à la dictature de Sassou-NGuesso, surarmée et prête depuis plus de 20 ans à la répression du peuple en lutte, la désobéissance civile s’impose bien vite comme un outil nécessaire. Car quand la dictature embastille au nom des lois scélérates, celui qui reste impartial et conclue que les lois doivent toujours être respectées est complice. De la même manière que celui qui se déclare neutre en voyant combattre un lion avec une souris. Sa neutralité est un soutien pour le lion. Indiscutable. Imparable. La modernité n’est plus d’aller affronter les forces répressives de la dictature dans les démonstrations de rue mais de lui opposer des actions de « non-violence » ciblées, pensées et faisant le moins de victimes humaines et matérielles parce que c’est l’option pour laquelle elle s’est le moins préparée. Les démonstrations de rue, les manifestations viennent couronner la résistance quand le rapport des forces commence à s’inverser en faveur des démocrates. « Le meilleur savoir-faire n’est pas de gagner cent victoires dans cent batailles, mais plutôt de vaincre l’ennemi sans combattre » (Sun Tzu dans l’Art de la guerre, VIème siècle av. J.C.).

Qu’est-ce que la désobéissance civile ?

Si l’on devait synthétiser toutes les définitions qui ont été données sur la désobéissance civile, c’est une infraction consciente et intentionnelle, un acte public à vocation collective, pacifique. Son but : la modification de la règle ou de la loi qui est jugée injuste et, dans le cas d’une dictature, la désintégrer pacifiquement.

La désobéissance civile a quelque chose de très attirant, mais c’est en fait une prise de position assez peu clinquante. Être désobéissant, ce n’est pas être une sorte de super héros. Ce sont des actes quotidiens presque anodins qui composent la désobéissance.

Quelle attitude doit adopter aujourd’hui un homme face à la dictature ? Je répondrai qu’il ne peut sans déchoir s’y associer. Pas un instant, je ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement du génocide du Pool et qui a volé le suffrage du peuple.

« Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution, c’est-à-dire le droit de refuser fidélité et allégeance au gouvernement et le droit de lui résister quand sa tyrannie ou son incapacité sont notoires et intolérables. Toutes les machines ont leur friction et peut-être celle-là fait-elle assez de bien pour contrebalancer le mal. En tout cas, c’est une belle erreur de faire tant d’embarras pour si peu. Mais quand la friction en arrive à avoir sa machine et que l’oppression et le vol sont organisés, alors je dis « débarrassons-nous de cette machine ». En d’autres termes, lorsqu’un sixième de la population d’une nation qui se prétend le havre de la liberté est composé d’esclaves, et que tout un pays est injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à la loi martiale, je pense qu’il n’est pas trop tôt pour les honnêtes gens de se soulever et de passer à la révolte. Ce devoir est d’autant plus impérieux que ce n’est pas notre pays qui est envahi, mais que c’est nous l’envahisseur.» Henry David Thoreau (inventeur du concept de la désobéissance civile, au 19ème siècle aux Etats-Unis, contre l’esclavage et la guerre contre le Mexique).

Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d’un homme juste est aussi en prison. La place qui convient aujourd’hui, la seule place que cette dictature ait prévue pour ses esprits les plus libres et les moins résignés, c’est la prison. C’est là que le militant, le prisonnier politique, le journaliste indépendant les trouveront sur ce terrain isolé, mais libre et honorable où la dictature relègue ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui : c’est, au sein d’une dictature, le seul domicile où un homme libre puisse trouver un gîte honorable. Une minorité ne peut rien tant qu’elle se conforme à la majorité ; ce n’est même pas alors une minorité. Mais elle est irrésistible lorsqu’elle fait obstruction de tout son poids. S’il n’est d’autre alternative que celle-ci : garder tous les justes en prison ou bien abandonner la répression et le pouvoir, la dictature n’hésitera pas à choisir parce qu’elle n’aura pas de prisons assez grandes pour les contenir tous. Si un millier d’hommes devaient s’abstenir de payer leurs impôts ou les taxes cette année, ce ne serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à les régler, et à permettre ainsi à la dictature de commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela définit, en fait, une révolution pacifique, dans la mesure où pareille chose est possible. Quand le soldat a refusé obéissance et que le fonctionnaire démissionne, alors la révolution est accomplie.

La non-violence ne s’improvise pas

Au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, comme le rapporte RFI « Au Congo-Brazzaville, quatre candidats déçus de l’élection présidentielle appellent à une opération « ville morte », ce mardi 29 mars, à Brazzaville et dans l’ensemble du pays. Cette action vise à protester contre la victoire, au premier tour, du président Denis Sassou Nguesso à l’élection du 20 mars. »

Ces dirigeants politiques de l’opposition et de nombreux démocrates se retrouveront avec une forme de « gueule de bois » sociale. La dictature en sortira plus grandie. Ce sera le retour à une bien pénible réalité : l’opposition était complètement à terre et divisée entre ceux qui avaient reconnu la victoire du tyran et d’autres qui le traitaient de voleur. Un échec relatif qui révèle les contradictions profondes de la société congolaise biberonnée au tribalisme béat. Mais il y aura aussi, bien sûr, les leaders politiques qui en subiront aussi les conséquences, les hauts et les bas de nombreuses comparutions, préparations et, bien entendu, les sanctions d’embastillement qui accompagneront les actes imaginaires commis. Les actions auxquelles fait allusion Munari, ici, s’inscrivaient certainement dans la volonté de contester pacifiquement l’élection de Sassou Nguesso par une série d’actions de désobéissance civile vite stoppées par ce premier flop.

Une question de responsabilité

Le terme « désobéissance civile » a été utilisé à de nombreuses reprises lors de cette spectaculaire opposition à l’arnaque électorale de Sassou avec le même « insuccès ». Au cours des quelques événements de protestation, des militants ont été encouragés à enfreindre volontairement l’autorité de cette nouvelle dictature qui s’installait. Mais l’incitation de militants ou des citoyens à désobéir à une dictature aussi féroce et autocratique n’est pas une mince affaire surtout après les traumatismes des guerres que ce peuple a subies depuis plus de sept (7) ans (1993 – 2000).

Dans une dictature, les personnes n’ont pas l’habitude de volontairement enfreindre la loi par une peur tenace. Ils ont très souvent de la difficulté à jauger aussi bien l’importance du sacrifice que ces actes leur imposeront que les conséquences qu’ils encourent par leur lutte.

Dans le tumulte des actions et réactions, des confrontations sociales aux forces répressives de la dictature dégénèrent facilement en violence; la spirale de la violence s’enclenche et les actes impulsifs et maladroits entraînent des réactions imprévues que, souvent, par la suite, plombent les objectifs de la lutte légitime. Rapidement, souvent, les manifestants arrêtés se retrouvent incarcérés, déboussolés; leur liberté leur est retirée et ils doivent maintenant se défendre contre des accusations civiles ou criminelles qui peuvent affecter leurs études, leur travail, leur employabilité et leurs possibilités de voyager.

La désobéissance civile a des conséquences sur les personnes qui s’engagent dans la lutte et qui mettent en œuvre les moyens d’action qui l’accompagnent. Elle implique une importante responsabilité qui doit toujours être prise en compte par les initiateurs.

La formation et la discipline… incontournables

Dans le cadre de la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King a compris que l’appel responsable à la désobéissance civile face au racisme des institutions devait s’accompagner de vastes programmes de formation à l’action non-violente. Il a rapidement constaté que les confrontations violentes impliquant matraques, gaz lacrymogènes, vraies balles de fusil (les balles plastiques n’existaient pas) et riposte des manifestants nuisaient à la cause et ne menaient qu’à la polarisation permanente des débats.

L’adoption d’une stricte discipline non-violente dans l’action, loin de n’être qu’une affirmation morale, lui apparut comme une position tactique et même stratégique. La stricte non-violence des manifestants devenait la seule voie pour mettre un terme à l’ambiguïté sur la justesse de la cause du mouvement et d’accroître le nombre de militants (parmi les femmes, des personnes âgés, éclopés de la guerre, des marginaux réprimés, etc.).

De plus, la non-violence limitait considérablement l’arsenal des accusations utilisables par les autorités et garantissait le retour rapide des militants les plus aguerris. L’action de désobéissance civile non-violente est devenue le cœur et l’âme d’un mouvement qui transformera la couleur du voisin du sud.

Bref, il est un devoir citoyen de désobéir à une loi injuste, mais ce devoir s’accompagne de responsabilités que le citoyen doit accepter. L’appel à la désobéissance civile mal préparée nuit à la cause et démobilise les militants, souvent parmi les plus actifs. Une action de désobéissance civile qui a des chances de fonctionner, et d’aider à atteindre un objectif politique est conduite dans une dynamique d’ouverture et de soutien inconditionnel aux participants qui acceptent de prendre des risques et de subir les conséquences « légales » d’une action. C’est pour cette raison d’ailleurs que, dans le cadre de formations à l’action de désobéissance civile, la préparation du procès a souvent tout autant d’importance que la préparation des actions. Dans ce cadre, celles et ceux qui subissent les actes de répression violents ou embastillées doivent être soutenus par tous les démocrates moralement et financièrement. La liberté a un coût. C’est ainsi qu’il faut encourager les initiatives qui ont vu le jour, ces derniers temps, pour soutenir les étudiants emprisonnés et l’appel au financement des avocats du général Mokoko.

Il est donc très difficile de qualifier de désobéissance civile des actes de perturbation sociale improvisés par des gens qui n’ont reçu aucune formation. Un tel acte dégénère facilement en foire d’empoigne entre les forces répressives et des manifestants qui n’ont aucune idée des conséquences « légales » des actes qui seront posés surtout dans les pays occidentaux, comme la France.

Dans le cadre de cet appel à la désobéissance civile sur les « villes mortes », l’opposition issue de la coalition de l’opposition d’avant la présidentielle était en lambeaux. Kolelas et Tsaty Mabiala ne se sont impliqués que très modérément dans la réussite de cette journée « villes mortes » pour des raisons de calcul politique bassement égoïstes. Ce mot d’ordre n’avait pas été relayé avec conviction au niveau de leur électorat réciproque même si, les quartiers Sud s’étaient beaucoup mieux mobilisés que ceux du nord de la capitale, plus précisément Talangaï dont beaucoup étaient certainement instrumentalisés par l’idéologie tribaliste, simple constat. A priori, les lanceurs de ce mot d’ordre n’avaient pas anticipé toutes ces réticences et n’avaient pas mis en place une organisation à la hauteur de leurs ambitions. Alors qu’Il faut parfois des mois voire des années pour déployer ce mode de lutte (Gandhi en Inde, Martin Luther King aux USA …).

La lutte non-violente, la qualité au lieu de la quantité

La plus grande erreur des mouvements de luttes sociales est de négliger la qualité des actions et de miser sur la quantité de personnes participant et sur une grande fréquence d’actions. On oublie trop souvent que c’est avec le courage, la ténacité et l’efficacité qu’on rallie une bonne part de l’opinion publique et que les batailles sociales se gagnent. Une action bien organisée qualitativement marque le temps, vaut pour longtemps comme un contexte d’apprentissage, de conscientisation et d’exercice de droits démocratiques. La mobilisation verticale, ici, est l’étape préliminaire et incontournable pour arriver à mobiliser horizontalement.

La formation à l’action non-violente est bien connue et parfaitement bien documentée depuis le mouvement pour les droits civiques et la lutte contre la guerre du Viêt-Nam. Ces types de formation en appellent à la constitution des groupes d’action, des cellules réparties dans tout le pays, des groupes réunis en fonction des affinités régionales des gens qui se joignent à une campagne (jeunes, militant de longue date, femmes, handicapés, personnes âgées, groupes sociaux particuliers, origine ethnique, etc.). Les groupes d’affinité régionale ont pour but d’ajuster les actions aux conséquences, légales que veulent assumer chacun des groupes. Ils ont comme avantage de rendre particulièrement difficile l’infiltration d’agents provocateurs ou corrupteurs. Ces cellules seront des points d’appui pour mobiliser la population et en même temps de relais pour les mots d’ordre.

Ces types de formations permettent ensuite d’inventorier les scénarios d’action, de diversifier les actions et leur utilisation dans le temps et dans l’espace – l’opposition, dite radicale, n’a pas mis en place une telle organisation capable de répertorier, structurer et propager ces mots d’ordre de désobéissance civile. Une impréparation qui a fini par démobiliser les militants. Erreur fatale parce que ce mot d’ordre de « villes mortes » est un ordre «one shot» dans la plupart des cas. La non-diversité des mots d’ordre est aussi un fait bloquant alors qu’il y a une panoplie que nos leaders de l’opposition n’ont pas déployée, un tout petit échantillonnage des actions possibles (occupation, parade, sit-in, refus de payer les taxes ou impôts, etc.). L’efficacité de l’action non-violente repose sur la diversité des moyens qu’elle permet.

La démarche de formations à l’action non-violente est parfaitement démocratique puisque les moyens d’action sont choisis par les participants à l’action; non pas par une « élite idéologique éclairée » qui, seule, comprend les tenants et aboutissants de la lutte. C’est souvent en ce sens que ce mode d’action déstabilise les approches révolutionnaires traditionnelles. Bien entendu on laisse généralement certaines informations secrètes soit : le lieu, le moyen exact et le moment de l’action. Plusieurs moyens d’action sont difficiles à mettre en œuvre si les autorités sont au courant de ces informations à l’avance “Attaque ton ennemi quand il n’est pas préparé, apparais quand tu n’es pas attendu.”(Sun Tzu).

La préparation de véritables actions de désobéissance civile passe aussi par la consultation d’avocats qui sont en mesure d’informer les militants non-violents des conséquences légales des moyens d’action envisagés, des lieux choisis (publics ou privés), des conséquences possibles de dérapages, des moments indiqués pour la collaboration ou non avec les policiers et des droits relatifs aux procédures d’arrestation. Ceci peut être possible dans une dictature dont la phraséologie est démocratique. Il faut la prendre à son propre jeu. C’est souvent à ce moment que dans les groupes d’affinité, certaines personnes réticentes aux sanctions possibles et probables décident de s’impliquer différemment, notamment dans le service de soutien aux détenus (documentation des événements, vidéos, effort pour garantir le respect des droits des participants à l’action). A ce stade de la formation les gens savent « avec qui » ils vont faire une action, ils ont choisi « le genre d’action qu’ils vont mettre en place » et connaissent les conséquences des divers scénarios d’action non-violente. C’est à ce moment que la véritable formation a lieu.

Plus la formation à l’action non-violente est élaborée, plus la discipline des militants sera évidente, plus les actions de répressions seront condamnées et plus la bataille pour l’opinion publique nationale et internationale penchera du côté des manifestants.

Souvent, la formation à l’action non-violente se termine par la préparation de la défense et de la réaction aux sanctions. Comment allons-nous procéder pour la défense ? Plaider coupable ? Organiser la défense pour vices de procédure ou selon les normes internationales ? Plaider la défense de nécessité pour créer un procès politique organisé en forum?

La résistance pacifique ne s’improvise pas

« Tout le succès d’une opération réside dans sa préparation » (Sun Tzu, Art de la guerre, VIème siècle av. JC).

Les moyens d’action choisis pour une campagne à succès doivent être ceux qui ont le plus de chance de consolider le pouvoir de négocier, de gagner l’appui de l’opinion publique à la cause, de forcer la dictature à concéder et d’obtenir gain de cause. Le choix de moyens ou d’une stratégie inadéquate réduit l’impact de l’action; ne génère pas assez rapidement le levier de pouvoir nécessaire, polarise souvent indument les enjeux, prolonge souvent la crise et à long terme démobilise et nuit à la cause.

Le succès d’une campagne de lutte est directement proportionnel au niveau de préparation et d’organisation des militants formés aux méthodes de désobéissance civile.

Aucune lutte sociale n’est parfaite, aucune action n’est prévisible. Mais il est possible de mettre toutes les chances de succès de l’action sociale de son côté en misant sur le sens des responsabilités, la détermination et la discipline non-violente lors des actions. Nombreux sont ceux qui avanceront que cette forme d’action de désobéissance civile non-violente est trop rigide, mal adaptée à la réalité des actions dans des états dictatoriaux et aux capacités organisationnelles des mouvements sociaux.

Du passé, faisons table rase

La curiosité politique et institutionnelle de ce pays réside dans l’impunité des partis politiques qui ont organisé des milices pour tuer des civils congolais mais, malgré ces crimes, continuent à avoir pignon sur rue. Les guerres civiles qui ont ravagé ce pays de 1993 à 2000 et qui ont fait plus de 100.000 victimes au bas mot, selon certains médias jusqu’à 400.000 (1/10ème de la population), sont l’œuvre des partis politiques de l’UPADS au PCT en passant par l’URD – MCDDI. Les chefs de ces partis, principaux commanditaires, sont des chefs de guerre responsables des massacres de civils (femmes, enfants, jeunes et vieux) non belligérants. Ce sont, par conséquent, des crimes contre l’humanité. Le paysage politique congolais sera durablement pris dans un cycle de guerres tant que ces partis existeront et agiront impunément dans le contexte politique congolais. Cette situation doit interpeler tous les démocrates congolais. Ici, il faut sérieusement questionner l’Etat-nation qui est l’un des héritages imposés par le Colon. Ces partis « prédateurs » qui monopolisent la scène politique congolaise actuelle entretiennent les illusions d’un « Etat-nation » fort alors que tout leur comportement et organisation s’inscrivent dans des considérations éthniques et leur idéologie réelle, le tribalisme qui ramène la nation à une structure morcelée en chapelles régionales. Aucune stratégie unifiée, donc celle de la désobéissance civile, ne pourra jamais marcher tant que ces chapelles resteront fortes.

La stratégie portée par la désobéissance civile et son organisation en réseaux renforcent la cohésion et la conscientisation du peuple qui apprend à poser des actes responsables dans l’unité pour construire un paysage politique nouveau, débarrassé de ses scories de partis politiques « éthnocentrés » qui font tant de mal aux Congolais. En effet, le rôle de l’organisation est de construire un peuple en mouvement, conscient de ses responsabilités contre la dictature et, dans le même élan, capable de faire naître des leaders d’un style nouveau pour poser les bases d’une démocratie assumée avec des institutions fortes. En effet, contrairement au système hiérarchisé, l’organisation en réseau permet d’ « horizontaliser » les centres de décision. Chaque membre du réseau est responsable et conscient des défis à relever. C’est donc une machine à créer des leaders. Une pépinière. Du passé, nous devons donc faire table rase pour donner la chance à la réussite de cette forme de lutte.

L’organisation en réseau est la première étape importante vers une désobéissance civile réussie. Ce réseau de résistants ne peut se constituer que par affinités régionales pour assurer une cohésion et un niveau de sécurité et de confiance élevés. Cela demande du temps mais, ce temps, il faut le prendre dès maintenant. Tous les démocrates doivent s’engager à créer ces cellules en fonction de leurs zones d’influence au sein de l’organisation pilotée par une cellule centrale basée à Brazzaville et reliée au réseau de la diaspora. Il est des moments où la rhétorique doit laisser la place au pragmatisme. Démontrer que le Congo est une dictature n’apporte rien de productif à la lutte parce que les Congolais le savent et la Communauté internationale aussi. Je termine par cette pensée de Jimmy Cliff : « Actions speak louder than voice » parce qu’en chacun de nous sommeille un héros, il faut le réveiller.

David LONDI

Sources consultées

Henry David Thoreau

Normand Beaudet

Gene Sharp

RFI : 29/03/2016

