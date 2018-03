Service cultuel Å“cumÃ©nique Â« PriÃ¨re pour le Congo-Brazzaville Â»

Service cultuel œcuménique « Prière pour le Congo-Brazzaville »

Initié avec le soutien et l’accompagnement des frères et sœurs en Christ de la « Fédération Protestante de France F.P.F » et aussi la fraternelle collaboration de l’association C E C P-Idf « Communauté Évangélique Congolaise de Paris Ille de France », un service cultuel œcuménique aura lieu le samedi 21 avril 2018 en la paroisse du Saint Esprit de l’Eglise Protestante Unie de France programmé , sise à l’adresse 5 Rue de Roquépine Paris 8e (Métro Saint Augustin’’.

L’évènement revêt un double caractère, à savoir :

Chrétien religieux, en prière pour notre pays le Congo Brazzaville, afin que Dieu puisse tourner son regard compatissant devant la crise multidimensionnelle et le martyr que vit le peuple congolais. Le message est destiné aux ressortissants des différentes confessions chrétiennes, qui reconnaissent Jésus Christ comme seul maître et sauveur du monde, du Congo, qui officient en région parisienne ( ngunza , évangéliques protestants, catholiques, salutistes et kimbanguistes) ainsi que les amis de notre pays.

Commémoration de tout le sang innocent qui a coulé sur l’autel de la gouvernance de notre pays, et plus particulièrement celui qui avait coulé suite aux événements dramatiques des mois de mars 1977, in fine celui au sortir du procès sur l’assassinat du commandant Marien NGOUABI des mois de janvier février 1978.

Les buts et objectifs de ce culte sont désignés comme suit :

a– Prier pour notre pays, afin que l’esprit puisse tourner son regard compatissant vers ses enfants.

b– Qu’il fasse luire son onction sur les bons acteurs politiques et sociétaux afin que s’accomplissent toutes les promesses, formulées à l’endroit de notre peuple.

c – Le thème principal est en Esaïe 55 :11 « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. » Ce service est programmé pour être la continuité de la cloche d’évangélisation qui a eu lieu à NGAMIBAKOU au mois de juillet 2015 sous le thème « Zakala wa wua ma wovele mpeve ku Kongo »

d-Permettre une création de différentes passerelles entre les différentes confessions, comme l’avaient fait en leur temps nos anciens, à savoir ; L’ Abbé Louis BADILA et Monseigneur Émile BIAYENDA pour l’Église Catholique au Congo, le Pasteur Raymond BUANA KIBONGUI pour l’Église Évangélique du Congo E.E.C, le Lieutenant Colonel BARONOWSKY pour l’Armée du Salut et enfin, le Représentant légal 1er Suppléant David NSOMI pour l’Église KIANBGUISTE du Congo.

Le temple que nos frères de la Fédération Protestante de France nous ont accordé a une capacité de 700 places, et nous aimerons notifier que cette invitation est ouverte à tout le monde. Pour cela la mobilisation est une affaire de tout le monde. « Kutunga ngina tunga. »



La cellule d’Organisation

