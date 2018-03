ACSCBÂ : RÃ‰UNIONÂ SUR L’AIDE FINANCIÃˆREÂ D’URGENCE AUX PRISONNIERS POLITIQUES â€“ SAMEDI 7 AVRIL 2018 â€“ 13H30-18H00 A PARIS.

LIEU : 21 ter rue Voltaire 75011 Paris

Métro 9 – Sation les Boulets

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) invite ses membres et tous les Congolais qui militent pour la Restauration de la démocratie et le respect des Droits de l’homme au Congo-Brazzaville, qu’elle organise une réunion de travail dont l’ordre du jour est le suivant

I- PROJET « AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE AUX PRISONNIERS POLITIQUES

IDENTIFICATION DES PRISONNIERS POLITIQUES ;

ADOPTION DU BUDGET POUR FINANCER L’AIDE D’URGENCE AUX PRISONNIERS POLITIQUES ;

LISTE NON-ACTUALISÉE DES PRISONNIERS POLITIQUES

TOUTE PERSONNE SOUHAITANT CONTRIBUER FINANCIÈREMENT A CET ÉLAN DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES PRISONNIERS POLITIQUES PEUT NOUS REJOINDRE A LA RÉUNION DU SAMEDI 7 AVRIL 2018, OU NOUS CONTACTER AUX EMAILS CI-DESSOUS :

Mouanda-Moussoki « Président ACSCB » mouanda.soki@gmail.co

Andrea Ngombet : « Vice-président ACSCB « malewa@me.com

Mingwa Biango « Membre ACSCB » minguabiango@gmail.com

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

