CÃ©lÃ©bration du 41Ã¨me anniversaire de la mort du Cardinal Emile Biayenda

« La mémoire du Cardinal Emile Biayenda est bien vivante et sa figure importante pour la vie de beaucoup de personnes. » Pour garder la flamme et la ferveur vécues lors du 40ème anniversaire l’année dernière à la basilique –cathédrale de Saint Denis, nous vous invitons pour célébrer ce 41ème anniversaire, le dimanche 8 avril 2018 à 15h00 (attention à ne pas confondre les lieux), en l’église Saint-Denis de la ville de Dugny – 15 avenue Louis Larivière 93440 Dugny. Moyens d’accès : RER B Le Bourget, puis prendre le bus 133 et descendre à Place du 16 août 1943 ou bus 249 depuis Les Lilas, Gare RER B de la Courneuve, Hôtel de ville de la Courneuve.

La messe sera présidée par Mgr Stanislas Jez, Proto Notaire Apostolique, Recteur émérite de la Mission catholique polonaise en France et principal Promoteur du projet du Mémorial Cardinal Emile Biayenda à Brazzaville. L’homélie nous sera donnée par l’abbé Mathias Onzé. Deux quêtes seront organisées : une pour la paroisse et la deuxième, à la fin de la messe, pour financer le monument du Cardinal.

Gabriel SOUNGA-BOUKONO, Président

