RFI Ã  la noce avec Thierry Moungalla pendant que le CPJ se bat pour Ghys FortunÃ© DombÃ© Bemba

C’est dans la langue de Shakespeare que la démocratie, la liberté d’expression et la solidarité avec les journalistes emprisonnés, s’expriment maintenant en Afrique et, il faut le reconnaître, surtout au Congo. Tout ce qui touche à ce pays sombre, au royaume de la Francophonie, dans un mépris silencieux, TOTAL ; et plus encore la condition des prisonniers politiques enchainés à la Maison d’Arrêt de Brazzaville. Heureusement pour l’un d’eux, le CPJ (Committe to Protect Journalists), ONG anglophone a lancé hier, 2 avril, sa campagne de sensibilisation sur la « Liberté de la Presse » et les journalistes emprisonnés dans le monde. Cette année, c’est notre infortuné compatriote Ghys Fortuné Dombé Bemba qui est mis en vedette au travers d’une campagne d’envois de cartes postales à son effigie.

Les soutiens de cette ONG, ainsi que tous ceux qui ont été émus par l’emprisonnement injuste de l’Editeur Journaliste congolais, peuvent au travers de cette action, qui vient de démarrer, envoyer des cartes postales numériques ou papier à ce dernier via ses geôliers, grâce au CPJ qui les transmettra. Ainsi, le détenu de Denis Sassou Nguesso, et de son clan de prédateurs, saura qu’il n’est pas oublié et qu’il pourra mieux résister aux effroyables conditions de détention qui lui sont imposées. Mieux encore, le système tyrannique qui réprime Ghys et qui interdit toute liberté de la presse va comprendre qu’il est terminé le temps de « l’exclusivité de l’information biaisée » des médias aveugles, sourds et souvent muets, liés à une Françafrique uniquement guidée par ses intérêts financiers et insensible aux drames humains subis par les populations des pays dont elle profite.

Cette pression du CPJ, qui a été informé des tortures que Ghys a subies, va perdurer et s’amplifier jusqu’à sa libération. Ce message ne va tarder à être reçu 5 sur 5 au siège de la tyrannie à OYO et auprès de ses partenaires, plus que de ses amis, du bord de Seine. Ce serait une très mauvaise idée que de faire disparaitre l’Editeur-Journaliste ou tout autre de ses compagnons d’emprisonnement.

Encore indifférent ou inconscient du tumulte qui finira par gronder au sujet de la répression des journalistes au Congo Brazzaville, Thierry Moungalla, le Goebbels des tropiques, avait assisté ce week-end au mariage en grandes pompes d’un ancien journaliste de TAM-TAM devenu correspondant RFI à Brazzaville. Qui s’offusquera de voir réunis à cette cérémonie, le maton de la liberté d’expression au Congo de Sassou Nguesso et les représentants des voix libres de la France, des Etats-Unis et même de l’Allemagne ? L’Ayatollah Moungalla, de la presse muselée et des journalistes incarcérés, célébrait le mariage de Loïcia Martial entouré de ses confrères estampillés comme lui « toléré au CongoB » tel Arsène Séverin de la Voix de l’Amérique et de Radio DW, la voix de l’Allemagne. Il faut reconnaître, que tous réunis, ils ne font pas grand bruit des crimes qui sont commis sur le territoire congolais. A voir les beaux préparatifs qui ont conduit cette noce et les convives qui l’ont accompagnée, en ces temps de crise économique profonde, on ne peut que se questionner sur qui a bien pu aider à son financement. Il faut également saluer l’amnésie du jeune marié, pas rancunier pour un Nguiri prénuptial, qui a effacé de sa mémoire ses passages-à-tabac par les sbires de Ndengué lorsqu’il fourrait trop son nez dans l’affaire André Okombi-Salissa.

Cette fiesta de journalistes congolais, peu importe que ce fut à l’occasion d’un mariage qu’il faut souhaiter heureux, est une manifestation TOTALement obscène de professionnels de la presse congolaise, qui s’encanaillent avec le plus voyant acteur du régime alors que leur confrère Ghys Fortuné est entré dans sa deuxième année de privation de liberté, dont six mois passés dans un cachot infâme.

Comment comprendre que des grands médias, RFI, VOA et Radio DW, tolèrent cette indécente proximité avec l’autorité qui réprime l’information véritable sur le pouvoir criminel en place à Brazzaville ? En fait, rien d’étonnant en soi, car personne n’ignore que tout, absolument tout ce qui a vécu, travaillé, officié ou représenté au Congo de Sassou Nguesso a été corrompu, acheté, ou soudoyé par ce dernier ; à de très rares exceptions près …. ! Avec ce pouvoir infâme, difficile de résister à la tentation des liasses, des mallettes voire des malles destinées à son renforcement ou à sa survie ! Il en est ainsi depuis plus de quarante années.

Madame Michaelle Jean, prenez bien soin de vos pianos à queue et des fausses notes que vous y jouez plutôt que de vous saisir de la liberté d’expression au CongoB. L’éveil de cette ONG anglophone spécialisée dans les droits des journalistes opprimés survient après celui de nombreuses autres orientées dans les crimes économiques et financiers comme ce fut le cas récemment avec Global Witness. De puissants médias indépendants anglo-saxons les relaient alors que la presse française se mure encore dans son silence ou mieux dans un inaudible chuchotement. La France libérée par les Américains en 1944-45 se gavait de chewing-gum et de bas nylon. Les Congolais se contenteront volontiers du vocabulaire et de la grammaire anglaise qui auront permis, pour eux également, leur libération.

See you soon my dear friend Ghys !

ENVOYEZ UNE CARTE POSTALE A GHYS BEMBA DOMBE

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 3 avril 2018, par www.congo-liberty.com

